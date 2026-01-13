Николай Бекетов: харьковский профессор, преподававший химию Николаю II - 13.01.2026 Украина.ру
История
Николай Бекетов: харьковский профессор, преподававший химию Николаю II
Николай Бекетов: харьковский профессор, преподававший химию Николаю II
13 января 1827 года в имении Бекетовка (Алферьево) Пензенской губернии у отставного прапорщика Николая Алексеевича Бекетова родился младший сын, которого нарекли Николаем. Казалось бы, ну родился четвёртый отпрыск в дворянской семье, не самой знатной и не самой богатой. Вон рядом соседи – у них в роду и губернаторы, и генералы, а тут...
Семья Бекетовых ведет свою родословную от черкесских беков, приехавших в обозе второй жены Ивана Грозного, Марии Темрюковны. Однако этот факт никем не доказан. Первым реально отмеченным в исторических источниках представителем рода был Фёдор, имевший пять сыновей, получивших поместья у истоков Хопра."В первой половине XVII в. упоминается: Петр Б., боярский сын, стрелецкий сотник, письменный голова в Енисейске (1642—1644) и строитель Якутского острога (1653), во второй половине XVI в. – Тарас Иванович, московский дворянин Иван Ананьич, стряпчий Лев Ананьич и московский дворянин Никита Ананьич, от которых и произошли симбирские и нижегородские Б.", – сообщает энциклопедия Брокгауза-Ефрона.Заметные представители рода появляются лишь в царствование Елизаветы Петровны, когда премьер-майор Никита Афанасьевич попался на глаза государыне и был удалён от двора Шуваловыми. В "век золотой Екатерины" он дослужился до генерал-поручика и стал сенатором. Сестра его Екатерина Афанасьевна родила будущего баснописца и министра юстиции Ивана Ивановича Дмитриева.Восемь тысяч десятин земли и 1824 крепостных – вот что было у ветви рода Бекетовых в Пензенской губернии. Интересные воспоминания оставил Филипп Вигель:"На обратном пути остановился я переночевать в селе Бекетовке, принадлежащем Алексею Матвеевичу Бекетову. Вот еще новое лицо, новый член бесчисленного пензенского дворянства, которого не случалось еще мне назвать. Жизнь Алексея Матвеевича Бекетова и сам он похожи были на те образцовые письма, которые можно находить в письмовниках: слог чист, все правильно и все формы соблюдены. Он не был ни скуп, ни мотоват, ни с кем ни заносчив, ни подобострастен, имел хороший рассудок, хорошее состояние – всего вдоволь, ничего лишнего".Из Бекетовки и вышли в люди сыновья отставного прапорщика Николая Алексеевича и его жены – племянницы декабриста Якушкина: Алексей (в молодости дружил с Достоевским и Салтыковым-Щедриным), Андрей (профессор химии в петербургском университете, дед поэта Александра Блока) и Николай (профессор химии в петербургском и харьковском университетах).Братья Бекетовы, как и полагалось в служилых семьях, учили историю страны по своей родословной. Особым предметом гордости и живым примером у них был дядя Дмитрий Алексеевич, партизан 1812 года. Ахтырский гусар, поручик Бекетов, выйдя после войны в отставку, поселился вместе с братом Николаем и целиком отдался занятиям наукой.Частым гостем в доме Бекетовых бывал Денис Давыдов. В октябре 1836 года он писал Пушкину: "Я ездил с собаками в Пензенской губернии с старинным моим подкомандующим 1812 года Бекетовым". Стихотворение, посвященное поэтом-партизаном Д. Бекетову, Пушкин напечатал в "Современнике":"О ты, убивший жизнь в учёном кабинете,Скажи мне: сколько чуд считается на свете?Семь – нет: осьмое ты, педант мой дорогой,Девятое – твой нос, нос сизо-красноватый,Что, так спесиво приподнятый,Стоит, украшенный табачною ноздрёй".Учился Николай в Первой Санкт-Петербургской гимназии, в 1844 году поступил в Санкт-Петербургский университет, но с третьего курса перевелся в Казанский университет, который окончил в 1849 году со степенью кандидата естественных наук.Ещё в Петербурге Николай Бекетов вместе братьями Алексеем и Андреем организовал литературно-философский кружок, который посещали Федор Достоевский, поэт Аполлон Майков, его брат критик Валериан Майков и другие. С осени 1846 года до февраля 1847 года участники этого кружка жили на одной квартире в складчину, составив "ассоциацию", которая распалась после отъезда Бекетова в Казань.По окончании университета Николай Николаевич возвращается в столицу. В химической лаборатории Медико-хирургической академии, по воспоминаниям химика и композитора Александра Бородина, Бекетов "за неимением посуды работал в битых черепочках и самодельных приборах". В 1853 году он защищает магистерскую диссертацию и работает лаборантом профессора Павла Ильенкова в Петербургском университете.Взлёт научной карьеры Николая Бекетова связан с Харьковом. Там с 1855 года он был адъюнктом химии, а с 1859 – профессором Харьковского Императорского университета.В Харькове же Николай Бектов женился на Елене Карловне Мильгоф, дочери екатеринославского аптекаря, здесь родились его дети – сын Алексей, потом дочь Екатерина, сыновья Николай, Владимир, Петр.В 1858-59 годах, накануне получения профессорского звания, Бекетов посетил университеты Франции, Германии, Британии, избирался членом Парижского химического общества, присутствовал на лекциях и работал в лабораториях видных европейских химиков той эпохи.В сентябре 1860 года профессор Николай Бекетов, наряду с Дмитрием Менделеевыми Николаем Зининым (в лаборатории которого он когда-то начинал путь в науке), представляет Россию на Первом Международном химическом конгрессе в Карлсруэ.В Харькове Бекетов открыл вытеснение металлов из растворов их солей водородом под давлением и установил, что магний и цинк при высоких температурах вытесняют другие металлы из их солей. В 1859-65 годах показал, что при высоких температурах алюминий восстанавливает металлы из их оксидов. Позднее эти опыты послужили отправной точкой для возникновения алюминотермии.Тогда же Бекетов исследует зависимость химических свойств элементов от физических (относительной атомной массы, радиуса), от их связи с атомно-молекулярной механикой. Четыре года спустя Менделеев на этой базе создаст свою знаменитую периодическую таблицу химических элементов.Главным направлением научной деятельности Бекетова стала физическая химия.В 1865 году он выдвинул ряд теоретических положений о зависимости направления реакций от состояния реагентов и внешних условий. В своём докладе на заседании Совета физико-математического факультета, сделанном 6 мая 1864 года, он говорил:"По своей цели – изучения общих свойств и строения материи, по-своему исключительно опытному методу, физика и химия вполне отделяются от так называемых естественных наук. С другой стороны, связь между химией и физикой с каждым днем увеличивается".Бекетов создал в Харькове термохимические лаборатории, в которых вместе с учениками исследовал химическое сродство. Николай Бекетов определил теплоты образования оксидов и хлоридов щелочных металлов, впервые получил безводные оксиды щелочных металлов (1870 год).В результате проведенных в Харькове работ в 1865 году Бекетов защитил докторскую диссертацию на тему "Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими".В 1868 году Совет Новороссийского университета предложил Николаю Николаевичу должность ординарного профессора, но предложение из Одессы было отклонено.С 1872 года Бекетов – организатор "Общества опытных наук". Здесь проходили доклады как самого ученого, так и специальные заседания. В Харьковском университете профессор раз в неделю читал публичные лекции по химии. По его инициативе было создано Общество для пособия нуждающимся студентам Харьковского университета, которое существовало в течение тридцати лет.Бекетов стал во главе инициативной группы для создания Харьковского общества распространения в народе грамотности. Николай Николаевич проводил платные лекции, сбор от которых поступал в фонд общества.Он был первым председателем Харьковского отделения русского технического общества, учредителем Харьковского фармацевтического общества. Николай Николаевич был инициатором открытия Харьковской общественной библиотеки. Проект здания библиотеки был безвозмездно выполнен его сыном – архитектором Алексеем Бекетовым.С 1877 года Бекетов – член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук, а в 1880 году он стал лауреатом Ломоносовской премии. В сентябре того же года переизбран заслуженным профессором Харьковского университета. В 1885 году он снова переизбран на 5 лет, однако уже в следующем году харьковский период Николая Бекетова завершился.Возвращение Бекетова в столицу в 1886 году было связано с его избранием действительным членом Санкт-Петербургской Академии наук. Там он возглавил академическую химическую лабораторию, преподавал на Высших женских курсах.В 1887-89 годах академик Бекетов преподавал химию наследнику-цесаревичу Николаю Александровичу (будущему Николаю II). В 1889-1909-м он читал в Московском университете курс "Основные начала термохимии". В Петербурге ученый проработал 25 лет, несколько раз, вплоть до 1911 года, избирался президентом Русского физико-химического общества.Скончался тайный советник Николай Николаевич Бекетов 1911 года в Петербурге и похоронен на Смоленском православном кладбище.В Харькове память о Николае Бекетове в тени его знаменитого сына Алексея – архитектора, в честь которого открыты два памятника, станция метро и несколько десятков мемориальных досок. Именно он создал здания, составивших узнаваемый облик города. Его дом-музей можно посетить в Алуште, в Профессорском уголке. Умер Алексей Николаевич в голодную оккупационную зиму 1941 года.Другой сын знаменитого химика, тёзка отца Николай Николаевич-младший стал знаменитым виноделом и владельцем богатых имений в Крыму. Путеводители начала XX века рекомендовали вина и виноградный сок имения Болгатур Бекетова. Он имел собственные магазины в Петербурге, Москве, Харькове, Екатеринославе, Екатеринбурге, Севастополе, Ялте, Гурзуфе и Алуште.Его жена Александра Александровна в годы Великой Отечественной войны работала в харьковском госпитале. Рискуя жизнью, она передавала партизанам медикаменты и перевязочные материалы, многим харьковским евреям помогла спастись от гибели. 27 февраля 1943 года, за два дня до первого освобождения Харькова Александра Александровна Бекетова была схвачена нацистами и расстреляна в районе лесопарка.
Николай Бекетов: харьковский профессор, преподававший химию Николаю II

Дмитрий Губин
13 января 1827 года в имении Бекетовка (Алферьево) Пензенской губернии у отставного прапорщика Николая Алексеевича Бекетова родился младший сын, которого нарекли Николаем. Казалось бы, ну родился четвёртый отпрыск в дворянской семье, не самой знатной и не самой богатой. Вон рядом соседи – у них в роду и губернаторы, и генералы, а тут...
Семья Бекетовых ведет свою родословную от черкесских беков, приехавших в обозе второй жены Ивана Грозного, Марии Темрюковны. Однако этот факт никем не доказан. Первым реально отмеченным в исторических источниках представителем рода был Фёдор, имевший пять сыновей, получивших поместья у истоков Хопра.
"В первой половине XVII в. упоминается: Петр Б., боярский сын, стрелецкий сотник, письменный голова в Енисейске (1642—1644) и строитель Якутского острога (1653), во второй половине XVI в. – Тарас Иванович, московский дворянин Иван Ананьич, стряпчий Лев Ананьич и московский дворянин Никита Ананьич, от которых и произошли симбирские и нижегородские Б.", – сообщает энциклопедия Брокгауза-Ефрона.
Заметные представители рода появляются лишь в царствование Елизаветы Петровны, когда премьер-майор Никита Афанасьевич попался на глаза государыне и был удалён от двора Шуваловыми. В "век золотой Екатерины" он дослужился до генерал-поручика и стал сенатором. Сестра его Екатерина Афанасьевна родила будущего баснописца и министра юстиции Ивана Ивановича Дмитриева.
Восемь тысяч десятин земли и 1824 крепостных – вот что было у ветви рода Бекетовых в Пензенской губернии. Интересные воспоминания оставил Филипп Вигель:
"На обратном пути остановился я переночевать в селе Бекетовке, принадлежащем Алексею Матвеевичу Бекетову. Вот еще новое лицо, новый член бесчисленного пензенского дворянства, которого не случалось еще мне назвать. Жизнь Алексея Матвеевича Бекетова и сам он похожи были на те образцовые письма, которые можно находить в письмовниках: слог чист, все правильно и все формы соблюдены. Он не был ни скуп, ни мотоват, ни с кем ни заносчив, ни подобострастен, имел хороший рассудок, хорошее состояние – всего вдоволь, ничего лишнего".
Из Бекетовки и вышли в люди сыновья отставного прапорщика Николая Алексеевича и его жены – племянницы декабриста Якушкина: Алексей (в молодости дружил с Достоевским и Салтыковым-Щедриным), Андрей (профессор химии в петербургском университете, дед поэта Александра Блока) и Николай (профессор химии в петербургском и харьковском университетах).
Братья Бекетовы, как и полагалось в служилых семьях, учили историю страны по своей родословной. Особым предметом гордости и живым примером у них был дядя Дмитрий Алексеевич, партизан 1812 года. Ахтырский гусар, поручик Бекетов, выйдя после войны в отставку, поселился вместе с братом Николаем и целиком отдался занятиям наукой.
Частым гостем в доме Бекетовых бывал Денис Давыдов. В октябре 1836 года он писал Пушкину: "Я ездил с собаками в Пензенской губернии с старинным моим подкомандующим 1812 года Бекетовым". Стихотворение, посвященное поэтом-партизаном Д. Бекетову, Пушкин напечатал в "Современнике":
"О ты, убивший жизнь в учёном кабинете,
Скажи мне: сколько чуд считается на свете?
Семь – нет: осьмое ты, педант мой дорогой,
Девятое – твой нос, нос сизо-красноватый,
Что, так спесиво приподнятый,
Стоит, украшенный табачною ноздрёй".
Учился Николай в Первой Санкт-Петербургской гимназии, в 1844 году поступил в Санкт-Петербургский университет, но с третьего курса перевелся в Казанский университет, который окончил в 1849 году со степенью кандидата естественных наук.
Ещё в Петербурге Николай Бекетов вместе братьями Алексеем и Андреем организовал литературно-философский кружок, который посещали Федор Достоевский, поэт Аполлон Майков, его брат критик Валериан Майков и другие. С осени 1846 года до февраля 1847 года участники этого кружка жили на одной квартире в складчину, составив "ассоциацию", которая распалась после отъезда Бекетова в Казань.
По окончании университета Николай Николаевич возвращается в столицу. В химической лаборатории Медико-хирургической академии, по воспоминаниям химика и композитора Александра Бородина, Бекетов "за неимением посуды работал в битых черепочках и самодельных приборах". В 1853 году он защищает магистерскую диссертацию и работает лаборантом профессора Павла Ильенкова в Петербургском университете.
Взлёт научной карьеры Николая Бекетова связан с Харьковом. Там с 1855 года он был адъюнктом химии, а с 1859 – профессором Харьковского Императорского университета.
В Харькове же Николай Бектов женился на Елене Карловне Мильгоф, дочери екатеринославского аптекаря, здесь родились его дети – сын Алексей, потом дочь Екатерина, сыновья Николай, Владимир, Петр.
В 1858-59 годах, накануне получения профессорского звания, Бекетов посетил университеты Франции, Германии, Британии, избирался членом Парижского химического общества, присутствовал на лекциях и работал в лабораториях видных европейских химиков той эпохи.
В сентябре 1860 года профессор Николай Бекетов, наряду с Дмитрием Менделеевыми Николаем Зининым (в лаборатории которого он когда-то начинал путь в науке), представляет Россию на Первом Международном химическом конгрессе в Карлсруэ.
В Харькове Бекетов открыл вытеснение металлов из растворов их солей водородом под давлением и установил, что магний и цинк при высоких температурах вытесняют другие металлы из их солей. В 1859-65 годах показал, что при высоких температурах алюминий восстанавливает металлы из их оксидов. Позднее эти опыты послужили отправной точкой для возникновения алюминотермии.
Тогда же Бекетов исследует зависимость химических свойств элементов от физических (относительной атомной массы, радиуса), от их связи с атомно-молекулярной механикой. Четыре года спустя Менделеев на этой базе создаст свою знаменитую периодическую таблицу химических элементов.
Главным направлением научной деятельности Бекетова стала физическая химия.
В 1865 году он выдвинул ряд теоретических положений о зависимости направления реакций от состояния реагентов и внешних условий. В своём докладе на заседании Совета физико-математического факультета, сделанном 6 мая 1864 года, он говорил:
"По своей цели – изучения общих свойств и строения материи, по-своему исключительно опытному методу, физика и химия вполне отделяются от так называемых естественных наук. С другой стороны, связь между химией и физикой с каждым днем увеличивается".
Бекетов создал в Харькове термохимические лаборатории, в которых вместе с учениками исследовал химическое сродство. Николай Бекетов определил теплоты образования оксидов и хлоридов щелочных металлов, впервые получил безводные оксиды щелочных металлов (1870 год).
В результате проведенных в Харькове работ в 1865 году Бекетов защитил докторскую диссертацию на тему "Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими".
В 1868 году Совет Новороссийского университета предложил Николаю Николаевичу должность ординарного профессора, но предложение из Одессы было отклонено.
С 1872 года Бекетов – организатор "Общества опытных наук". Здесь проходили доклады как самого ученого, так и специальные заседания. В Харьковском университете профессор раз в неделю читал публичные лекции по химии. По его инициативе было создано Общество для пособия нуждающимся студентам Харьковского университета, которое существовало в течение тридцати лет.
Бекетов стал во главе инициативной группы для создания Харьковского общества распространения в народе грамотности. Николай Николаевич проводил платные лекции, сбор от которых поступал в фонд общества.
Он был первым председателем Харьковского отделения русского технического общества, учредителем Харьковского фармацевтического общества. Николай Николаевич был инициатором открытия Харьковской общественной библиотеки. Проект здания библиотеки был безвозмездно выполнен его сыном – архитектором Алексеем Бекетовым.
С 1877 года Бекетов – член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии наук, а в 1880 году он стал лауреатом Ломоносовской премии. В сентябре того же года переизбран заслуженным профессором Харьковского университета. В 1885 году он снова переизбран на 5 лет, однако уже в следующем году харьковский период Николая Бекетова завершился.
Возвращение Бекетова в столицу в 1886 году было связано с его избранием действительным членом Санкт-Петербургской Академии наук. Там он возглавил академическую химическую лабораторию, преподавал на Высших женских курсах.
В 1887-89 годах академик Бекетов преподавал химию наследнику-цесаревичу Николаю Александровичу (будущему Николаю II). В 1889-1909-м он читал в Московском университете курс "Основные начала термохимии". В Петербурге ученый проработал 25 лет, несколько раз, вплоть до 1911 года, избирался президентом Русского физико-химического общества.
Скончался тайный советник Николай Николаевич Бекетов 1911 года в Петербурге и похоронен на Смоленском православном кладбище.
В Харькове память о Николае Бекетове в тени его знаменитого сына Алексея – архитектора, в честь которого открыты два памятника, станция метро и несколько десятков мемориальных досок. Именно он создал здания, составивших узнаваемый облик города. Его дом-музей можно посетить в Алуште, в Профессорском уголке. Умер Алексей Николаевич в голодную оккупационную зиму 1941 года.
Другой сын знаменитого химика, тёзка отца Николай Николаевич-младший стал знаменитым виноделом и владельцем богатых имений в Крыму. Путеводители начала XX века рекомендовали вина и виноградный сок имения Болгатур Бекетова. Он имел собственные магазины в Петербурге, Москве, Харькове, Екатеринославе, Екатеринбурге, Севастополе, Ялте, Гурзуфе и Алуште.
Его жена Александра Александровна в годы Великой Отечественной войны работала в харьковском госпитале. Рискуя жизнью, она передавала партизанам медикаменты и перевязочные материалы, многим харьковским евреям помогла спастись от гибели. 27 февраля 1943 года, за два дня до первого освобождения Харькова Александра Александровна Бекетова была схвачена нацистами и расстреляна в районе лесопарка.
История Харьков Наука химия XIX век образование история Новороссии Николай II Санкт-Петербург
 
