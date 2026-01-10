https://ukraina.ru/20260110/pustye-slova-predveschayut-gibel-britanskie-yastreby-boyatsya-posylat-voyska-na-ukrainu-1074122948.html

"Пустые слова предвещают гибель". Британские ястребы боятся посылать войска на Украину

По итогам парижского совещания так называемой "коалиции желающих" европейские лидеры объявили: после заключения мира на территорию Украины должны войти "многонациональные силы" во главе с Великобританией и Францией – в рамках "гарантии безопасности" для диктаторского режима Зеленского.

Это противоречит позиции Москвы, которая рассматривает подобные действия Запада как прямую военную интервенцию. Кир Стармер и Эммануэль Макрон по-прежнему делают ставку на разжигание украинского конфликта. Однако сейчас они подошли к опасной черте, провоцируя прямое столкновение Европы с Россией. А эта перспектива вызывает страх даже у самых задиристых британских ястребов, которые дружно раскритиковали воинственные планы главы своего правительства, заявляя об их полной несостоятельности.Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, последовательно выступавший против мирного урегулирования на Украине, неожиданно признался, что британская армия не готова оказать реальную военную помощь Киеву.В интервью газете The Daily Telegraph он отметил, что для реализации планов "коалиции желающих" Лондону пришлось бы разместить на Украине не меньше бригады, или даже целой армейской дивизии. А обеспечение такого контингента является сейчас для британцев непосильной задачей – по причине хронического дефицита финансов, нехватки готовых к бою солдат и современных вооружений."Британские войска на Украине? Правда в том, что у нас нет ни людских ресурсов, ни денег, ни техники, ни воли. Кого Кир Стармер пытается обмануть? Я предсказываю, что эти пустые обещания ещё аукнутся премьер-министру. Вся эта затея совершенно нереалистична", – конкретизирует эту проблему на страницах издания Daily Mail отставной генерал Ричард Ширрефф, который еще недавно выступал горячим сторонником военной конфронтации с россиянами.Главный проукраинский пропагандист Великобритании Эдвард Лукас прямо говорит, что европейские лидеры обманывают Киев обещаниями предоставить Украине "гарантии безопасности".В статье для газеты The Times, опубликованной под характерным заголовком: "Пустые слова об Украине предвещают гибель НАТО", он называет заявления Стармера популизмом – указывая на противоречивую позицию Вашингтона, который пока не собирается участвовать в украинской авантюре "коалиции желающих". Потому что европейские армии не способны противостоять России без военной поддержки со стороны Пентагона.Лукас открыто сомневается в том, что британские войска готовы вступить в прямой военный конфликт на территории Украины и обвиняет свое правительство в безответственном подходе, который может стоить Лондону человеческих потерь и потери политического лица перед глазами у всего мира."Мы обещаем силы, которых у нас нет, для обеспечения несуществующего прекращения огня, по плану, который еще не разработан, одобренному сверхдержавой, которая больше не является нашим союзником, чтобы сдержать противника, обладающего гораздо большей волей, чем мы. Что произойдет, если российский беспилотник поразит наши войска? Сколько человек он должен убить или ранить, прежде чем мы откроем ответный огонь? Мы подкладываем остатки нашей репутации в костер и подбрасываем Путину спички", – считает подрастерявший свою прежнюю воинственность Лукас.Подобные мнения выражают раскол, наметившийся внутри британского политического истеблишмента перед лицом кризиса внутри НАТО, спровоцированного американскими притязаниями на Гренландию.Видные представители партии войны внезапно заговорили о том, что при подобном раскладе сил операция на Украине может привести Великобританию к катастрофе. И такие мнения озвучиваются в британских медиа ежедневно, от имени знаковых спикеров – что вряд ли является простым совпадением."Что-то странное происходит с отъявленными британскими русофобами. Они вдруг дружно стали убеждать, что британская армия непригодна для миссии на Украине. Как сговорились. Вы только подумайте, они больше года говорят о "коалиции желающих" и контингенте на Украине, но вдруг начали спрашивать себя, готовы ли британские войска к худшему сценарию, то есть к прямой войне с Россией. И отвечают отрицательно. Удивительный кульбит происходит на наших глазах. Я ожидал, что кто-то в конце концов начнет задавать правильные вопросы по поводу этого авантюрного плана. Но никак не ожидал, что это вдруг польется из-под пера совершенно отмороженных ненавистников", – пишет об этом политолог Владимир Корнилов.Британские газеты напоминают, что большинство европейских стран заранее отказались отправлять на Украину свои войска, поскольку их руководство не верит в успешность этого опасного предприятия. Колеблется даже Германия – несмотря на то, что ее правительство старательно обслуживает интересы военно-промышленных корпораций. А все та же The Daily Telegraph отмечает – даже если Фридрих Мерц решится на такой шаг, его заблокируют в бундестаге.Больше того, немецкий канцлер признал: любые инициативы европейских политиков относительно будущего Украины являются несостоятельными до тех пор, пока они не будут согласованы с Россией и не получат от нее одобрения."Порядок действий должен быть следующим: сначала перемирие, затем гарантии безопасности для Украины, затем долгосрочное мирное соглашение с Россией. И все это невозможно без согласия Москвы, а от него, по-видимому, мы еще довольно далеки", – заявил в своем последнем комментарии Мерц.Действительно, Москва стоит на совершенно других позициях. Россия настаивает на другом порядке действий, с первоочередным заключением полноценных мирных договоренностей – чтобы обеспечить твердые гарантии безопасности для своих интересов. Предлагая план интервенции на Украину Лондон и Париж пытаются обвинить ее в неуступчивости, чтобы склонить американцев к новым попыткам военно-политического давления на российское руководство.Однако эта нехитрая стратегия, построенная на постоянном повышении уровня эскалации, однозначно не принесет "коалиции желающих" желаемых результатов – о чем напомнил сегодня Дмитрий Медведев."Правящие европейские идиоты, похоже, действительно хотят войны в Европе. Это уже тысячу раз говорилось: Россия не примет никаких европейских или натовских войск на Украине, но нет – Микрон продолжает проталкивать эту жалкую чушь. Ну что ж, давайте. Вот что вы в итоге получите", – написал он в социальных сетях, сопроводив этот пост видеокадрами недавнего удара баллистической ракетой "Орешник".И этот аргумент усилит сомнения, царящие сейчас в рядах евроатлантических ястребов.Подробнее о ситуации в НАТО - "В НАТО обострились разногласия из-за ВС РФ"

