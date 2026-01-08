https://ukraina.ru/20260108/ssha-vyshli-iz-66-mezhdunarodnykh-organizatsiy-1074057589.html

США вышли из 66 международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Штатов из 66 международных организаций, заявил Белый дом, передает 8 января телеграм-канал Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg

"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки", - говорится в заявлении администрации.Там уточняется, что меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.В частности, Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном.Также США, среди прочего, покинут конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), фонд ООН в области народонаселения, еще ряд организаций и офисов в системе Организации.В 2022 году Минобороны РФ сообщило, что центр занимался распределением грантов на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия.Подробнее об отношении США к Украине - в материале Politico: США отказались от обязательств по Украине в итоговой декларации "коалиции желающих" на сайте Украина.ру.

Новости

