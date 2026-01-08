США вышли из 66 международных организаций - 08.01.2026 Украина.ру
США вышли из 66 международных организаций
США вышли из 66 международных организаций
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Штатов из 66 международных организаций, заявил Белый дом, передает 8 января телеграм-канал Украина.ру
2026-01-08T07:41
2026-01-08T07:41
новости
сша
украина
россия
оон
дональд трамп
украина.ру
пентагон
"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки", - говорится в заявлении администрации.Там уточняется, что меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.В частности, Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном.Также США, среди прочего, покинут конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), фонд ООН в области народонаселения, еще ряд организаций и офисов в системе Организации.В 2022 году Минобороны РФ сообщило, что центр занимался распределением грантов на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия.Подробнее об отношении США к Украине - в материале Politico: США отказались от обязательств по Украине в итоговой декларации "коалиции желающих" на сайте Украина.ру.
новости, сша, украина, россия, оон, дональд трамп, украина.ру, пентагон
Новости, США, Украина, Россия, ООН, Дональд Трамп, Украина.ру, Пентагон

США вышли из 66 международных организаций

07:41 08.01.2026
 
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Штатов из 66 международных организаций, заявил Белый дом, передает 8 января телеграм-канал Украина.ру
"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки", - говорится в заявлении администрации.
Там уточняется, что меморандум предписывает всем исполнительным департаментам и агентствам США прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры ООН.
В частности, Трамп поручил вывести США из украинского научного центра, связанного с Пентагоном.
"Организации, из которых Соединённые Штаты выходят… Украинский научно-технологический центр", - говорится в тексте меморандума.
Также США, среди прочего, покинут конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), фонд ООН в области народонаселения, еще ряд организаций и офисов в системе Организации.
В 2022 году Минобороны РФ сообщило, что центр занимался распределением грантов на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия.
Подробнее об отношении США к Украине - в материале Politico: США отказались от обязательств по Украине в итоговой декларации "коалиции желающих" на сайте Украина.ру.
