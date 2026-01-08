https://ukraina.ru/20260108/klyuchevaya-strana-provaly-vsu-popytka-interventsii-khronika-sobytiy-na-1300-8-yanvarya-1074063995.html

Ключевая страна, провалы ВСУ, попытка интервенции. Хроника событий на 13:00 8 января

Журналист Карлсон назвал Россию ключевой страной для США и призвал завершить прокси-войну. ВС РФ уничтожают противника и технику. Российские политики отреагировали на декларацию о размещении иностранных войск на Украине

Американский журналист Такер Карлсон в соцсети Х назвал Россию ключевой по важности страной для Соединенных Штатов.Он также отметил, что главным препятствием для двухсторонних отношений являются американские внешнеполитические элиты."Нам нужна Россия, и единственная причина, по которой мы не находимся в союзе с Россией, заключается в том, что внешнеполитический истеблишмент в Соединённых Штатах, производители оружия и, особенно, неоконсерваторы считают, что они якобы каким-то образом владеют Россией или хотят вернуть её под свой контроль, или что-то в этом роде", - объяснил Карлсон.Он призвал США завершить опосредованную войну с Россией на Украине, поскольку для ее продолжения нет никаких причин, а также прекратить обращать внимание на Владимира Зеленского.Карлсон подчеркнул, что продолжение украинского конфликта не отвечает национальным интересам США."Это не в наших интересах и никогда не было в наших интересах", - добавил он.В свою очередь турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата считает, что Зеленского могут попытаться сместить сами украинцы."Зеленский, к сожалению, сдал Украину империализму. Если бы Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией, она бы выиграла. Я не удивлюсь, если украинский народ устроит переворот против Зеленского. Я верю, что народ, который сразил Гитлера, в конце концов спросит с него за все", - указал эксперт.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине. По его словам, Зеленский использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти. Глава киевского режима, в свою очередь, заявил, что готов к их проведению при условии заключения краткосрочного перемирия.Сам Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство якобы не позволяет проводить выборы на Украине во время действия военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и каждые три месяца продлевается. Его президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года.Провалы ВСУВ ночь на четверг взрывы гремели в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторых других регионах.Российские военные били по целям в Днепропетровске и Запорожье. В итоге, все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу, писали местные СМИ.Украинское Минэнерго подтвердило что Днепропетровская и Запорожская области "почти полностью обесточены".Местные жители стали массово скупать воду в магазинах. Судя по всему, никто не верит в быстрое восстановление электричества и водоснабжения.Мэр Кривого Рога Александр Вилкул признал, что "ситуация в Ингулецком и части Металлургического района Кривого Рога очень сложная" после прилетов по объектам энергетики. Он сетует, что пока неясно, когда будет восстановлено электроснабжение."Мы поддерживаем давление воды в системе с помощью генераторов, но его не хватит для верхних этажей. Поэтому прошу брать воду на нижних этажах. Что касается теплоснабжения. Восстановление идет, оно будет открываться по кварталам, как перед Новым годом. Больницы работают на генераторах. Электротранспорт в Ингулецком районе, вероятно, завтра работать не будет. Школы и детские сады в Ингулецком районе завтра будут работать дистанционно", - отметил он.Кроме прочего, ВС РФ ударили по целям врага в Одесской области и в оккупированном Херсоне.В Минобороны России указали, что бойцы нанесли поражение объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ и военно-промышленного комплекса Украины.Там же отметили, что подразделения группировки войск "Восток" в результате активных действий освободили населенный пункт Братское Днепропетровской области.В то же время Вооруженные силы Украины терпят неудачи. Как рассказал командир артиллерийской группы в составе группы "Пресса" спецназа "Ахмат" с позывным "Оптима", украинские военные испытывают нехватку провизии и батареек для дронов на ряде участков в Сумской области."Техника, которой был у них объем, большинство этого объема было уничтожено, и поэтому сейчас практически техники не наблюдается на данном участке. Противник не может осуществить достаточный подвоз, соответственно у них заканчиваются батарейки, заканчивается провизия, соответственно, это все давит на их моральное состояние", - пояснил "Оптима".Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил РИА Новости, что часть подразделений ВСУ оказались отрезаны от логистики в Сумской области.ВСУ начали переброску резервов в Донецкую Народную Республику (ДНР) и Харьковскую область, заявил в эфире телеканала "Соловьев Live" советник главы ДНР Игорь Кимаковский.Сейчас украинская армия отправляет войска на Красноармейское и Константиновское направления, указал советник главы ДНР.Кимаковский заявил, что российские штурмовики и группы закрепления заходят в Константиновку в ДНР с южного направления и ведут бои в населенном пункте. Также российские войска добились успеха со стороны трассы Часов Яр — Константиновка. Основное сражение на указанных направлениях в ДНР разворачивается в небе между подразделениями БПЛА Российской армии и ВСУ.По мнению военного аналитика, полковника в отставке Михаила Ходаренка, Российская армия способна взять всю территорию Донбасса под свой контроль за несколько месяцев.Попытка интервенцииДепутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал декларацию так называемой "коалиции желающих" о размещении иностранных войск на Украине попыткой интервенции."Коалиция желающих" фактически подписала декларацию о войне до последнего украинца, пытаясь осуществить интервенцию. Но интервенция стран НАТО на Украину недопустима и иллюзорна", - предупредил Ивлев.По его словам, смысл декларации заключается в том, что если Украину не примут в НАТО, а процедура приема в альянс довольно сложная - многоэтапная и консенсусная, то крайне агрессивная часть НАТО сама придет на Украину."Это противоречит духу Анкориджа, целям специальной военной операции и подтверждает нежелание Западной Европы стремиться к миру", - подчеркнул депутат.Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик указал, что подписание этой декларации, по сути, обнуляет процесс мирных переговоров.По его словам, размещение иностранных баз на территории Украины для России неприемлемо и ставит крест на мирных инициативах."Гарантии безопасности для Украины не должны идти в ущерб российским национальным интересам. Но англичане и французы делают все для того, чтобы кровопускание украинского народа не прекращалось. Они им обещают размещение баз, зная, что Россия никогда этого не допустит, и таким образом сбрасывают в пропасть мирные переговоры, стремясь похоронить эту идею в принципе", - сказал депутат.По его словам, "коалиция желающих", с одной стороны, стремится отодвинуть США от мирных переговоров, а с другой - создает непреодолимые заслоны для продолжения мирных переговоров.Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.В свою очередь посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Лондон и Париж не участвуют в переговорах по Украине, их заявления о планах разместить войска – лишь радикализация подходов одной из сторон конфликта."Непосредственными участниками переговоров "евротройка" и ЕС не являются. Они пытаются имитировать, что встречи с их участием - главная площадка, где достигаются договоренности, но это совершенно не так. С российской стороной никаких диалогов, никаких переговоров на эту тему не велось. То есть, по сути, здесь идет радикализация подходов одной из сторон конфликта, не более того", объяснил Мирошник.Он добавил, что основной целью европейских партнеров Киева является попытка представить подписанный ими документ как результат достигнутых договоренностей, тогда как фактически он носит характер декларации о намерениях, о чем говорится "мелким шрифтом".Подробнее - в материале Сценарий новой эскалации: Парижское соглашение закрепляет военное присутствие Запада на Украине на сайте Украина.ру.

