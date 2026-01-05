https://ukraina.ru/20260105/zelenskiy-raskryl-k-chemu-gotovitsya-kiev-a-tramp--chto-budet-dalshe-khronika-sobytiy-na-1300-5-yanvarya--1073992394.html

Зеленский раскрыл, к чему готовится Киев, а Трамп — что будет дальше. Хроника событий на 13:00 5 января

Зеленский раскрыл, к чему готовится Киев, а Трамп — что будет дальше. Хроника событий на 13:00 5 января - 05.01.2026 Украина.ру

Зеленский раскрыл, к чему готовится Киев, а Трамп — что будет дальше. Хроника событий на 13:00 5 января

Владимир Зеленский утверждает, что Киев готовится к двум вариантам развития событий на Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что США сейчас управляют Венесуэлой. Сенатор РФ Алексей Пушков считает, что глава Белого дома может найти другую форму захвата контроля над Гренландией

2026-01-05T13:06

2026-01-05T13:06

2026-01-05T13:28

эксклюзив

хроники

россия

венесуэла

сша

дональд трамп

николас мадуро

алексей пушков

вооруженные силы украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071357030_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9216b6332aa0e74feffccafdc3c3b43c.jpg

Киев готовится к двум вариантам развития событий, написал Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.Он добавил, что Киев готовится к встречам в Европе на следующей неделе.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Куда смотрит Трамп после Венесуэлы?Глава Белого дома Дональд Трамп после захвата президента Николаса Мадуро заявил, что США сейчас управляют Венесуэлой. Трамп назвал Венесуэлу "мертвой страной", отметив, что Штаты должны ее восстановить. По его словам, американские нефтяные компании хотят работать в этой стране и будут инвестировать в ее инфраструктуру."Не спрашивайте меня, кто здесь главный, потому что я вам отвечу и ответ будет очень убедительным. Главные здесь мы", — ответил американский лидер в беседе с журналистами.Помимо этого, Трамп заявил, что "похищение" является подходящим словом для операции по захвату Мадуро, а атака на Венесуэлу была "быстрой, жестокой" и "очень насильственной", ее лидер "немедленно" сдался американским войскам.Также президент США подчеркнул, что выборы в стране пройдут, когда настанет подходящий для этого момент. По его словам, присутствие ВС США в Венесуэле зависит от дальнейших событий.Между тем глава Белого дома отметил, что Колумбией управляет "больной человек", производящий кокаин, США могут провести операцию против этой страны. Как утверждает Трамп, Штатам необходима Гренландия, Евросоюзу с точки зрения обороны нужно, чтобы Вашингтон владел этим островом. Кроме того, по словам американского президента, Куба готова пасть.Одновременно с этим сенатор РФ Алексей Пушков высказал мнение, что для Гренландии Дональд Трамп может найти другую форму захвата контроля чем над Венесуэлой, его интересует территория, примыкающая к вожделенной Арктике и имеющая выход на Северный морской путь.Ранее Трамп после операции в отношении Венесуэлы заявил в интервью журналу Atlantic, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. После этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа прекратить угрозы о присоединении Гренландии к Штатам."Конечно, Гренландия — не Венесуэла. Для нее Трамп может найти другую форму захвата контроля над этой стратегически важной и богатой ресурсами территорией, примыкающую к вожделенной Арктике и имеющей выход на Северный морской путь", — написал сенатор в своем Телеграм-канале.По словам Пушкова, операция в Венесуэле показала, что Трамп слов на ветер не бросает, особенно когда постоянно возвращается к одной и той же теме. "Даешь Гренландию!" — одна из постоянных тем Трампа", — написал законодатель.Также, по логике американского президента, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им "нужна", добавил политик.Фронтовая сводка Минобороны РФ сообщило, что армия России освободила населенный пункт Грабовское в Сумской области. Кроме того, по данным военного ведомства, ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины, военные аэродромы, цеха производства БПЛА и центр подготовки операторов дронов ВСУ.Также в сообщении Минобороны РФ говорится о том, что российские средства ПВО сбили за сутки 356 беспилотников самолетного типа, три авиабомбы и три снаряда HIMARS ВСУ. В то же время подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО около 1 265 военнослужащих, уточнили в ведомстве. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении подразделения ВС РФ продолжают продвижение по дороге в сторону Приволья. Ведутся работы по выравниванию линии фронта в районах населённых пунктов Нелеповское и Петровское, что позволит ликвидировать отдельные очаги сопротивления в районе Васюковки. Успешно расширен контроль севернее Фёдоровки и на высотах у Резниковки. Зафиксированы тактические успехи в районе Озёрного, продолжаются интенсивные бои за населённый пункт Закотное. На Красноармейском направлении идут тяжёлые бои в юго-восточных частях Гришино и Белицкого. Российским войскам удалось расширить зону контроля в районе Нового Шахово. Кроме того, развивается наступление из района Артёмовки сразу в двух оперативных направлениях: на Новопавловку-Павловку и в сторону Торецкого. На Константиновском направлении отмечается расширение контролируемой территории на юге Константиновки. Зона контроля доведена до моста, соединяющего юго-западную и юго-восточную части города. На Краснолиманском направлении улучшено тактическое положение российских войск к северу и востоку от Красного Лимана. Зафиксировано продвижение в районах населённых пунктов Яровая, Сосновая, а также на подступах к юго-восточной окраине Александровки. Вдоль реки Оскол ведётся активная работа артиллерии и беспилотников по выявленным позициям и узлам сопротивления противника.

россия

венесуэла

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, россия, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро, алексей пушков, вооруженные силы украины, оон, ес, гренландия, украина, владимир зеленский, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, завершение сво, сводка сво, сво закончилась, вс рф, наступление вс рф