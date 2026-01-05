"Блестящая операция" Трампа в Венесуэле: кто что выиграл и кто что проиграл - 05.01.2026 Украина.ру
"Блестящая операция" Трампа в Венесуэле: кто что выиграл и кто что проиграл
Что же на самом деле произошло в Венесуэле 3 января? Было ли это реальное похищение президента Мадуро, или это был сговор, и в таком случае — с кем? И что в итоге получили США и лично президент Трамп?
2026-01-05T13:16
2026-01-05T13:16
Договор с МадуроВариантов множество. Возможно, договорились с самим президентом Венесуэлы Мадуро? Эта версия имеет под собой основания.Трамп разговаривал с Николасом Мадуро несколько раз и не скрывал этого. И Мадуро вроде бы "продолжал торговаться", но был якобы готов впустить в страну американские нефтедобывающие компании в обмен на новую жизнь в другой стране.Сообщала об этом газета "Нью-Йорк Таймс" ещё в октябре прошлого года.Договор с окружением?Или другой вариант: договорились с его окружением? Маловероятно, но тоже возможно. Хотя в таком случае надо было договариваться с Китаем, который управляет многими процессами в Венесуэле, в том числе на высшем уровне.Окружение, кстати, продолжает выполнять все свои обязанности, как ни в чём не бывало. Под лозунгом "Мадуро — наш президент!"Делси Родригес, вице-президент, к которой перешло управление страной, уже сообщила, что Венесуэла готова "сотрудничать с США". Но предупредила: "страна не станет ничьей колонией" и потребовала освобождения Мадуро.Делси Родригес, кстати, и до этого управляла страной. Она сильнейший "аппаратный игрок" и, кроме должности вице-президента, занимает ещё должность министра нефти.Войсками продолжает руководить генерал с типичным латиноамериканским именем Владимир по фамилии Падрино Лопес. Владимир призвал всех "сохранять спокойствие".А министром иностранных дел остаётся коренной венесуэлец с типичным для тех мест именем Иван и фамилией Хиль Пинто.Это не шутка. Русские имена достаточно распространены в Латинской Америке, в семьях социалистов и коммунистов.Иван тоже спокойно разговаривает с представителями других стран, даёт разъяснения: всё в порядке, нет никакого хаоса.Что в Каракасе?Это может говорить о чём угодно: и о том, что договорились с окружением Мадуро, и о том, что договорились с самим Мадуро. Но на то, что оставшиеся у власти "чависты" готовы отстреливаться и отражать нападение, это совершенно не похоже.Всё идёт спокойно, по плану. В Каракасе проходит демонстрация против похищения Мадуро, но вполне мирно. Трамп угрожает, правда, "ещё раз напасть", если Венесуэла не будет его слушаться. Но это вряд ли.Война в джунглях?Американист Малек Дудаков пишет: "крупномасштабная операция могла бы привести к партизанской войне и к огромным потерям у американских военных в рамках войны в джунглях. То есть это был бы сценарий “Вьетнам 2.0”".Ничего иного, кроме молниеносной победной операции, Трамп осуществить не мог. И даже эта операция возможна только после "договорённостей".Так как у Венесуэлы не такое уж плохое ПВО, чтобы не подбить несколько американских вертолётов. Тем более вертолётов "Чинук", шумных и громоздких. Тем более в день полнолуния, при совершенно ясной погоде.А о высадке "ногами на земле" даже речи не может быть.В венесуэльских джунглях на всякий случай сидят партизаны, которым уже раздали 5 миллионов винтовок. Откуда оружие? Дал Китай.Панамский канал и Компартия КитаяНастоящая цель Трампа — конечно же, не война с Венесуэлой. Тем более что на страже Венесуэлы давно стоит Китай.Тут кстати можно вспомнить, чем закончились заявления Трампа о том, что "мы уже отобрали китайские порты" возле Панамского канала. И "нога чужеземца" не будет топтать "наш, штатовский" Панамский канал."Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме, и мы забираем его обратно!" — обещал Трамп прямо во время инаугурации.Следующим после этого заявлением было то, что во время его правления американские астронавты полетят на Марс. И одно, и второе — фантастика. Скорее уж на Марс полетят.Уже и Марко Рубио рапортовал, что "решил вопрос" с Панамским каналом за одну ночь (просто приехал и поугрожал президенту Панамы).Уже два порта — Кристобаль и Бальбоа — якобы были проданы гонконгской компанией знаменитому фонду "Блэк Рок". Но… внезапно они оказались не проданными. Сделку отложили. Причина: Китай против.Американским кораблям, правда, вроде бы снизили плату за то, что они идут через канал. Ну хотя бы скидку Трамп выбил "для своих". На том и порешили.Пиар-акцияТак, возможно, всё происходящее — это пиар-акция?Да, на яркие и хлёсткие заявления Трамп не скупится. Он расхваливает "операцию с Мадуро" на все лады, как купец на ярмарке.Тут и "нападение, которого люди не видели со времён Второй мировой войны". И "brilliant operation". И другие многочисленные похвалы себе, армии и США.И Мадуро в наручниках и в цепях провёз по улицам Нью-Йорка. С мигалками и привлечением всеобщего внимания. И опубликовал фото себя, конечно же, с подписью FAFO, что расшифровывается как "Fuck around, find out", то есть "иди на хрен и берегись!" или "пошёл отсюда, теперь ходи и оглядывайся!"И опубликовал Трамп кадры, как они с Марко Рубио и со всем Белым домом следят за захватом Мадуро.Здесь, кстати, уместно напомнить, как за "захватом бен Ладена" вот так же, прижав руки к лицу, следили Хиллари Клинтон и многочисленная политическая челядь. На их лицах были написаны испуг, удивление, неотрывное внимание.И только потом выяснилось, что на экранах перед ними была полная темнота. "Захват бен Ладена" (если он вообще был) осуществлялся ночью. На экранах не было ничего! Проболтался об этом один из допущенных тогда к имитации сцены "мы ловим бен Ладена".Так что актёров в Белом доме всегда хватало, Трамп там не первый и не последний игрок.Но он использовал эту пиар-возможность, конечно же, на полную катушку. Хороший подарок к годовщине инаугурации. Да и к дню рождения!Трампу в этом году исполняется 80 лет, и начинаются разговоры о том, что он уже немолод, что когнитивные способности ниже, что синяки от капельниц дедушка замазывает кремом на руках.В общем, "Акела промахнулся" или вот-вот промахнётся. А он вон какой грозный, молниеносный и опасный! Отто Скорцени, не иначе.Командовать парадом буду я!Но что же будет дальше?"Управлять Венесуэлой теперь будем мы!" Такое заявление сделал Трамп, назвав его "неожиданным".Интересно, как отнесётся к этому Китай, который уже управляет Венесуэлой?И кстати, за десять часов до "похищения" Мадуро в Каракасе побывал дипломат из Китая с официальным визитом. Что-то важное посланец из Китая сказал Мадуро, и буквально в ту же ночь тот был "похищен".А Трамп уже потихоньку сдал назад, сказав, что управляет пусть Делси Родригес, ладно уж. Но если что-то будет не так, то США сразу же вмешаются.Так в чём же было дело? Что, кроме пиара, хотел получить и видимо получил Трамп?Что получил Трамп?Внутри "голимого пиара", который так любит Трамп, должны быть либо деньги, либо политика.Или это ещё более грандиозный пиар — политический и глобальный. Всё, с Венесуэлой покончено. Можно заняться другими делами. Как бы говорит кому-то Трамп. Кому?А что касается денег — возможно, речь идёт о нефти, которой у Венесуэлы так много? Самые большие разведанные запасы в мире.Это не такой простой вопрос.Американские компании, у которых чависты "всё отобрали", как плачется Трамп, получили от правительства Чавеса компенсацию. Не такую, как они хотели. Не миллиарды, а сотни миллионов, и только частично. Но получили. Было несколько специальных международных трибуналов, суды. Что же они теперь хотят "вернуть"?А если бы американцы так хотели вернуться назад, они бы давно это сделали, тем или иным образом.Нефть Венесуэлы — тяжёлая, требует специальной очистки. Для того, чтобы наладить сейчас её полноценную добычу хотя бы на уровне 1998 года, потребуется, по мнению Reuters, минимум 58 миллиардов долларов.Вкладывать такие суммы не имеет смысла. Они могут принести большую прибыль, чем нефть Венесуэлы, в другом месте.Кроме того, нефтедобывающую структуру уже построил Китай. И транспортирует нефть Венесуэлы как раз через порты Бальбоа и Кристобаль.Это не решающая часть поставок для Китая: это 6–7 процентов его потребности в нефти. Но понятно, что свою инфраструктуру Китай американским компаниям не отдаст.Так что рассказы про то, как Штаты внезапно разбогатели, похитив Мадуро, надо оставить блогерам-паникёрам. Не разбогатели, не Штаты, и не "похитили", а договорились.Скандал и ДемпартияТак что же ещё получил Трамп? Кроме грандиозного пиара, что само по себе является, безусловно, большим достижением в сегодняшнем мире постмодерна.Интересную версию выдвигает знаменитый американский блогер Алекс Джонс: это показания Мадуро по поводу наркотрафика.Наркотрафик из Венесуэлы шёл, но не такой большой, как из Колумбии и Мексики. Но конечно, это всё равно большие деньги. И попадали они ЦРУ и демократам, которые давно наложили лапу на этот поток.И вот теперь, если Мадуро даст показания, у Трампа в руках окажется козырь грандиозного скандала. Грандиозное разоблачение его врагов из Демпартии: вот кто руководил наркотрафиком в США.Косвенно в пользу этой версии (договорённость обо всём с Мадуро) говорит поведение президента Венесуэлы.Мадуро спокоен, он не подавлен. Проходя мимо журналистов в своих наручниках, желает им "доброй ночи и счастливого нового года"!Супруга его, Силия Флорес, тоже не демонстрирует признаков нервного срыва.И в Венесуэле Делси, Владимир и Иван пока чувствуют себя достаточно уверенно.Как и китайские товарищи в панамских портах Кристобаль и Бальбоа.Вообще же впереди будет много странного и парадоксального. И по результатам ближайшей недели станет понятно, кто и что получил в итоге "блестящей операции".Читайте также: Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир!
13:16 05.01.2026
 
© APДым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас
Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© AP
Елена Мурзина
Что же на самом деле произошло в Венесуэле 3 января? Было ли это реальное похищение президента Мадуро, или это был сговор, и в таком случае — с кем? И что в итоге получили США и лично президент Трамп?
Договор с Мадуро
Вариантов множество. Возможно, договорились с самим президентом Венесуэлы Мадуро? Эта версия имеет под собой основания.
Трамп разговаривал с Николасом Мадуро несколько раз и не скрывал этого. И Мадуро вроде бы "продолжал торговаться", но был якобы готов впустить в страну американские нефтедобывающие компании в обмен на новую жизнь в другой стране.
Сообщала об этом газета "Нью-Йорк Таймс" ещё в октябре прошлого года.
Договор с окружением?
Или другой вариант: договорились с его окружением? Маловероятно, но тоже возможно. Хотя в таком случае надо было договариваться с Китаем, который управляет многими процессами в Венесуэле, в том числе на высшем уровне.
Окружение, кстати, продолжает выполнять все свои обязанности, как ни в чём не бывало. Под лозунгом "Мадуро — наш президент!"
Делси Родригес, вице-президент, к которой перешло управление страной, уже сообщила, что Венесуэла готова "сотрудничать с США". Но предупредила: "страна не станет ничьей колонией" и потребовала освобождения Мадуро.
Делси Родригес, кстати, и до этого управляла страной. Она сильнейший "аппаратный игрок" и, кроме должности вице-президента, занимает ещё должность министра нефти.
Войсками продолжает руководить генерал с типичным латиноамериканским именем Владимир по фамилии Падрино Лопес. Владимир призвал всех "сохранять спокойствие".
А министром иностранных дел остаётся коренной венесуэлец с типичным для тех мест именем Иван и фамилией Хиль Пинто.
Это не шутка. Русские имена достаточно распространены в Латинской Америке, в семьях социалистов и коммунистов.
Иван тоже спокойно разговаривает с представителями других стран, даёт разъяснения: всё в порядке, нет никакого хаоса.
Что в Каракасе?
Это может говорить о чём угодно: и о том, что договорились с окружением Мадуро, и о том, что договорились с самим Мадуро. Но на то, что оставшиеся у власти "чависты" готовы отстреливаться и отражать нападение, это совершенно не похоже.
Всё идёт спокойно, по плану. В Каракасе проходит демонстрация против похищения Мадуро, но вполне мирно. Трамп угрожает, правда, "ещё раз напасть", если Венесуэла не будет его слушаться. Но это вряд ли.
Война в джунглях?
Американист Малек Дудаков пишет: "крупномасштабная операция могла бы привести к партизанской войне и к огромным потерям у американских военных в рамках войны в джунглях. То есть это был бы сценарий “Вьетнам 2.0”".
Ничего иного, кроме молниеносной победной операции, Трамп осуществить не мог. И даже эта операция возможна только после "договорённостей".
Так как у Венесуэлы не такое уж плохое ПВО, чтобы не подбить несколько американских вертолётов. Тем более вертолётов "Чинук", шумных и громоздких. Тем более в день полнолуния, при совершенно ясной погоде.
А о высадке "ногами на земле" даже речи не может быть.
В венесуэльских джунглях на всякий случай сидят партизаны, которым уже раздали 5 миллионов винтовок. Откуда оружие? Дал Китай.
Панамский канал и Компартия Китая
Настоящая цель Трампа — конечно же, не война с Венесуэлой. Тем более что на страже Венесуэлы давно стоит Китай.
Тут кстати можно вспомнить, чем закончились заявления Трампа о том, что "мы уже отобрали китайские порты" возле Панамского канала. И "нога чужеземца" не будет топтать "наш, штатовский" Панамский канал.
"Китай управляет Панамским каналом, а мы не отдавали его Китаю, мы отдавали его Панаме, и мы забираем его обратно!" — обещал Трамп прямо во время инаугурации.
Следующим после этого заявлением было то, что во время его правления американские астронавты полетят на Марс. И одно, и второе — фантастика. Скорее уж на Марс полетят.
Уже и Марко Рубио рапортовал, что "решил вопрос" с Панамским каналом за одну ночь (просто приехал и поугрожал президенту Панамы).
Уже два порта — Кристобаль и Бальбоа — якобы были проданы гонконгской компанией знаменитому фонду "Блэк Рок". Но… внезапно они оказались не проданными. Сделку отложили. Причина: Китай против.
Американским кораблям, правда, вроде бы снизили плату за то, что они идут через канал. Ну хотя бы скидку Трамп выбил "для своих". На том и порешили.
Пиар-акция
Так, возможно, всё происходящее — это пиар-акция?
Да, на яркие и хлёсткие заявления Трамп не скупится. Он расхваливает "операцию с Мадуро" на все лады, как купец на ярмарке.
Тут и "нападение, которого люди не видели со времён Второй мировой войны". И "brilliant operation". И другие многочисленные похвалы себе, армии и США.
И Мадуро в наручниках и в цепях провёз по улицам Нью-Йорка. С мигалками и привлечением всеобщего внимания. И опубликовал фото себя, конечно же, с подписью FAFO, что расшифровывается как "Fuck around, find out", то есть "иди на хрен и берегись!" или "пошёл отсюда, теперь ходи и оглядывайся!"
И опубликовал Трамп кадры, как они с Марко Рубио и со всем Белым домом следят за захватом Мадуро.
Здесь, кстати, уместно напомнить, как за "захватом бен Ладена" вот так же, прижав руки к лицу, следили Хиллари Клинтон и многочисленная политическая челядь. На их лицах были написаны испуг, удивление, неотрывное внимание.
И только потом выяснилось, что на экранах перед ними была полная темнота. "Захват бен Ладена" (если он вообще был) осуществлялся ночью. На экранах не было ничего! Проболтался об этом один из допущенных тогда к имитации сцены "мы ловим бен Ладена".
Так что актёров в Белом доме всегда хватало, Трамп там не первый и не последний игрок.
Но он использовал эту пиар-возможность, конечно же, на полную катушку. Хороший подарок к годовщине инаугурации. Да и к дню рождения!
Трампу в этом году исполняется 80 лет, и начинаются разговоры о том, что он уже немолод, что когнитивные способности ниже, что синяки от капельниц дедушка замазывает кремом на руках.
В общем, "Акела промахнулся" или вот-вот промахнётся. А он вон какой грозный, молниеносный и опасный! Отто Скорцени, не иначе.
Командовать парадом буду я!
Но что же будет дальше?
"Управлять Венесуэлой теперь будем мы!" Такое заявление сделал Трамп, назвав его "неожиданным".
Интересно, как отнесётся к этому Китай, который уже управляет Венесуэлой?
И кстати, за десять часов до "похищения" Мадуро в Каракасе побывал дипломат из Китая с официальным визитом. Что-то важное посланец из Китая сказал Мадуро, и буквально в ту же ночь тот был "похищен".
А Трамп уже потихоньку сдал назад, сказав, что управляет пусть Делси Родригес, ладно уж. Но если что-то будет не так, то США сразу же вмешаются.
Так в чём же было дело? Что, кроме пиара, хотел получить и видимо получил Трамп?
Что получил Трамп?
Внутри "голимого пиара", который так любит Трамп, должны быть либо деньги, либо политика.
Или это ещё более грандиозный пиар — политический и глобальный. Всё, с Венесуэлой покончено. Можно заняться другими делами. Как бы говорит кому-то Трамп. Кому?
А что касается денег — возможно, речь идёт о нефти, которой у Венесуэлы так много? Самые большие разведанные запасы в мире.
Это не такой простой вопрос.
Американские компании, у которых чависты "всё отобрали", как плачется Трамп, получили от правительства Чавеса компенсацию. Не такую, как они хотели. Не миллиарды, а сотни миллионов, и только частично. Но получили. Было несколько специальных международных трибуналов, суды. Что же они теперь хотят "вернуть"?
А если бы американцы так хотели вернуться назад, они бы давно это сделали, тем или иным образом.
Нефть Венесуэлы — тяжёлая, требует специальной очистки. Для того, чтобы наладить сейчас её полноценную добычу хотя бы на уровне 1998 года, потребуется, по мнению Reuters, минимум 58 миллиардов долларов.
Вкладывать такие суммы не имеет смысла. Они могут принести большую прибыль, чем нефть Венесуэлы, в другом месте.
Кроме того, нефтедобывающую структуру уже построил Китай. И транспортирует нефть Венесуэлы как раз через порты Бальбоа и Кристобаль.
Это не решающая часть поставок для Китая: это 6–7 процентов его потребности в нефти. Но понятно, что свою инфраструктуру Китай американским компаниям не отдаст.
Так что рассказы про то, как Штаты внезапно разбогатели, похитив Мадуро, надо оставить блогерам-паникёрам. Не разбогатели, не Штаты, и не "похитили", а договорились.
Скандал и Демпартия
Так что же ещё получил Трамп? Кроме грандиозного пиара, что само по себе является, безусловно, большим достижением в сегодняшнем мире постмодерна.
Интересную версию выдвигает знаменитый американский блогер Алекс Джонс: это показания Мадуро по поводу наркотрафика.
Наркотрафик из Венесуэлы шёл, но не такой большой, как из Колумбии и Мексики. Но конечно, это всё равно большие деньги. И попадали они ЦРУ и демократам, которые давно наложили лапу на этот поток.
И вот теперь, если Мадуро даст показания, у Трампа в руках окажется козырь грандиозного скандала. Грандиозное разоблачение его врагов из Демпартии: вот кто руководил наркотрафиком в США.
Косвенно в пользу этой версии (договорённость обо всём с Мадуро) говорит поведение президента Венесуэлы.
Мадуро спокоен, он не подавлен. Проходя мимо журналистов в своих наручниках, желает им "доброй ночи и счастливого нового года"!
Супруга его, Силия Флорес, тоже не демонстрирует признаков нервного срыва.
И в Венесуэле Делси, Владимир и Иван пока чувствуют себя достаточно уверенно.
Как и китайские товарищи в панамских портах Кристобаль и Бальбоа.
Вообще же впереди будет много странного и парадоксального. И по результатам ближайшей недели станет понятно, кто и что получил в итоге "блестящей операции".
Читайте также: Расплывающаяся реальность, или Добро пожаловать в новый мир!
