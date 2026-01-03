Трамп после расправы над Венесуэлой пригрозил Канаде и Мексике - 03.01.2026 Украина.ру
Трамп после расправы над Венесуэлой пригрозил Канаде и Мексике
Трамп после расправы над Венесуэлой пригрозил Канаде и Мексике
Очередные угрозы американским странам заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Вашингтоне 3 января. Недовольство главы Белого дома вызывает наркотрафик из соседних государств.
2026-01-03T19:33
2026-01-03T19:33
Президент США обрушился с угрозами в адрес мексиканского президента Клаудии Штейнбаум сразу после военной операции армии США в Венесуэле. Трамп заявил, что Мексикой "управляют картели" наркоторговцев и с этим "нужно что-то делать".Президент США заявил, что у него "дружеские отношения" с президентом Мексики. Однако, по его мнению, соседней страной руководит не Штейнбаум, а наркокартели. "Она хорошая женщина, но Мексикой управляют картели. Не она управляет Мексикой. Мексикой управляют картели... Нет, нет, она, знаете, очень боится картелей... И я много раз спрашивал ее: хотите, чтобы мы ликвидировали картели? "Нет, нет, нет, нет, господин президент. Нет, нет, нет, пожалуйста", - поведал Трамп журналистам.По мнению Трампа, у Вашингтон не намерен терпеть такое положение дел и будет "что-то делать", поскольку США от наркотрафика из Мексики "потеряли 300 тысяч человек".Канаде тоже стоит приготовиться, отметил Трамп, так как и эта американская страна тоже убивает граждан США наркотиками."Кстати, немало поступает и через Канаду, если вы не знаете. Но в основном они идут через южную границу, и с Мексикой придется что-то делать", - уточнил президент США.В субботу 3 января армия США вторглась в Венесуэлу и захватили президента латиноамериканской станы Николаса Мадуро вместе с женой. Трамп заявил, что их на вертолёте отправили в США, где будут судить.До этого Трамп неоднократно выступал с угрозами суверенитету Канады, Дании и других государств. Евросоюз и большинство европейских лидеров одобрили интервенцию США в Венесуэлу, которую Трамп долго обвинял в покровительстве наркоторговле. К руководству Украины у официального Вашингтона есть претензия лишь по отчётности за оказанную военную, финансовую и иную помощь. Трамп неоднократно заявлял, что только по выделенному администрацией Байдена украинские власти должны США $350 млрд.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Очередные угрозы американским странам заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Вашингтоне 3 января. Недовольство главы Белого дома вызывает наркотрафик из соседних государств.
Президент США обрушился с угрозами в адрес мексиканского президента Клаудии Штейнбаум сразу после военной операции армии США в Венесуэле.
Трамп заявил, что Мексикой "управляют картели" наркоторговцев и с этим "нужно что-то делать".
Президент США заявил, что у него "дружеские отношения" с президентом Мексики. Однако, по его мнению, соседней страной руководит не Штейнбаум, а наркокартели.
"Она хорошая женщина, но Мексикой управляют картели. Не она управляет Мексикой. Мексикой управляют картели... Нет, нет, она, знаете, очень боится картелей... И я много раз спрашивал ее: хотите, чтобы мы ликвидировали картели? "Нет, нет, нет, нет, господин президент. Нет, нет, нет, пожалуйста", - поведал Трамп журналистам.
По мнению Трампа, у Вашингтон не намерен терпеть такое положение дел и будет "что-то делать", поскольку США от наркотрафика из Мексики "потеряли 300 тысяч человек".
Канаде тоже стоит приготовиться, отметил Трамп, так как и эта американская страна тоже убивает граждан США наркотиками.
"Кстати, немало поступает и через Канаду, если вы не знаете. Но в основном они идут через южную границу, и с Мексикой придется что-то делать", - уточнил президент США.
В субботу 3 января армия США вторглась в Венесуэлу и захватили президента латиноамериканской станы Николаса Мадуро вместе с женой. Трамп заявил, что их на вертолёте отправили в США, где будут судить.
До этого Трамп неоднократно выступал с угрозами суверенитету Канады, Дании и других государств. Евросоюз и большинство европейских лидеров одобрили интервенцию США в Венесуэлу, которую Трамп долго обвинял в покровительстве наркоторговле.
К руководству Украины у официального Вашингтона есть претензия лишь по отчётности за оказанную военную, финансовую и иную помощь. Трамп неоднократно заявлял, что только по выделенному администрацией Байдена украинские власти должны США $350 млрд.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
