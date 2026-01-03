https://ukraina.ru/20260103/tramp-posle-raspravy-nad-venesueloy-prigrozil-kanade-i-meksike-1073964328.html

Трамп после расправы над Венесуэлой пригрозил Канаде и Мексике

Трамп после расправы над Венесуэлой пригрозил Канаде и Мексике - 03.01.2026 Украина.ру

Трамп после расправы над Венесуэлой пригрозил Канаде и Мексике

Очередные угрозы американским странам заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Вашингтоне 3 января. Недовольство главы Белого дома вызывает наркотрафик из соседних государств.

2026-01-03T19:33

2026-01-03T19:33

2026-01-03T19:33

новости

сша

мексика

венесуэла

дональд трамп

николас мадуро

ес

украина.ру

канада

америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1d/1073766950_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_e95229a0f0362c32b4956b0e4c48f729.jpg

Президент США обрушился с угрозами в адрес мексиканского президента Клаудии Штейнбаум сразу после военной операции армии США в Венесуэле. Трамп заявил, что Мексикой "управляют картели" наркоторговцев и с этим "нужно что-то делать".Президент США заявил, что у него "дружеские отношения" с президентом Мексики. Однако, по его мнению, соседней страной руководит не Штейнбаум, а наркокартели. "Она хорошая женщина, но Мексикой управляют картели. Не она управляет Мексикой. Мексикой управляют картели... Нет, нет, она, знаете, очень боится картелей... И я много раз спрашивал ее: хотите, чтобы мы ликвидировали картели? "Нет, нет, нет, нет, господин президент. Нет, нет, нет, пожалуйста", - поведал Трамп журналистам.По мнению Трампа, у Вашингтон не намерен терпеть такое положение дел и будет "что-то делать", поскольку США от наркотрафика из Мексики "потеряли 300 тысяч человек".Канаде тоже стоит приготовиться, отметил Трамп, так как и эта американская страна тоже убивает граждан США наркотиками."Кстати, немало поступает и через Канаду, если вы не знаете. Но в основном они идут через южную границу, и с Мексикой придется что-то делать", - уточнил президент США.В субботу 3 января армия США вторглась в Венесуэлу и захватили президента латиноамериканской станы Николаса Мадуро вместе с женой. Трамп заявил, что их на вертолёте отправили в США, где будут судить.До этого Трамп неоднократно выступал с угрозами суверенитету Канады, Дании и других государств. Евросоюз и большинство европейских лидеров одобрили интервенцию США в Венесуэлу, которую Трамп долго обвинял в покровительстве наркоторговле. К руководству Украины у официального Вашингтона есть претензия лишь по отчётности за оказанную военную, финансовую и иную помощь. Трамп неоднократно заявлял, что только по выделенному администрацией Байдена украинские власти должны США $350 млрд.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

мексика

венесуэла

канада

америка

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, мексика, венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, ес, украина.ру, канада, америка, латинская америка, американская гегемония, наркотрафик, наркобизнес, наркогруппировки, наркомания, наркодельцы, джо байден, война, международные отношения, международная политика, международное право