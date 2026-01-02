https://ukraina.ru/20260102/mazepa-petlyura-galitskiy-pochemu-zhiteli-ukrainy-vybrali-banderu-ischenko-o-natsionalizme-i-ne-tolko-1073916122.html
Мазепа, Петлюра, Галицкий: почему жители Украины выбрали Бандеру? Ищенко о национализме и не только
Мазепа, Петлюра, Галицкий: почему жители Украины выбрали Бандеру? Ищенко о национализме и не только - 02.01.2026 Украина.ру
Мазепа, Петлюра, Галицкий: почему жители Украины выбрали Бандеру? Ищенко о национализме и не только
Каждый год 1 января украинские националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Почему иконой независимости жители Украины... Украина.ру, 02.01.2026
Каждый год 1 января украинские националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Почему иконой независимости жители Украины назначили именно Бандеру, а не Мазепу, Грушевского или кого-либо ещё? И почему там выбрали именно такой формат праздника? На эти и другие вопросы в своём еженедельном влоге на Украина.ру дал ответ политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
