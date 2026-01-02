Мазепа, Петлюра, Галицкий: почему жители Украины выбрали Бандеру? Ищенко о национализме и не только - 02.01.2026 Украина.ру
Мазепа, Петлюра, Галицкий: почему жители Украины выбрали Бандеру? Ищенко о национализме и не только
Мазепа, Петлюра, Галицкий: почему жители Украины выбрали Бандеру? Ищенко о национализме и не только - 02.01.2026 Украина.ру
Мазепа, Петлюра, Галицкий: почему жители Украины выбрали Бандеру? Ищенко о национализме и не только
Каждый год 1 января украинские националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Почему иконой независимости жители Украины... Украина.ру, 02.01.2026
Каждый год 1 января украинские националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Почему иконой независимости жители Украины назначили именно Бандеру, а не Мазепу, Грушевского или кого-либо ещё? И почему там выбрали именно такой формат праздника? На эти и другие вопросы в своём еженедельном влоге на Украина.ру дал ответ политолог Ростислав Ищенко. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
видео, украина, ростислав ищенко, симон петлюра, александр галицкий, степан бандера, бандеровцы, бандиты, западная украина, украинские националисты, идеология, мазепа, история украины, история малороссии, михаил грушевский, видео
Видео, Украина, Ростислав Ищенко, Симон Петлюра, Александр Галицкий, Степан Бандера, бандеровцы, бандиты, Западная Украина, украинские националисты, идеология, Мазепа, история Украины, история Малороссии, Михаил Грушевский

Мазепа, Петлюра, Галицкий: почему жители Украины выбрали Бандеру? Ищенко о национализме и не только

12:06 02.01.2026
 
Каждый год 1 января украинские националисты проводят факельное шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Почему иконой независимости жители Украины назначили именно Бандеру, а не Мазепу, Грушевского или кого-либо ещё? И почему там выбрали именно такой формат праздника? На эти и другие вопросы в своём еженедельном влоге на Украина.ру дал ответ политолог Ростислав Ищенко.
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРостислав ИщенкоСимон ПетлюраАлександр ГалицкийСтепан БандерабандеровцыбандитыЗападная Украинаукраинские националистыидеологияМазепаистория Украиныистория МалороссииМихаил Грушевский
 
