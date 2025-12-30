https://ukraina.ru/20251230/vremya-deystvovat-i-vosstanavlivat-khronika-sobytiy-k-1300-30-dekabrya-1073828772.html
Время действовать и восстанавливать. Хроника событий к 13:00 30 декабря
Время действовать и восстанавливать. Хроника событий к 13:00 30 декабря
Спецоперация ФСБ, режимы повышенной готовности в ряде регионов, детали восстановления новых субъектов РФ и международная реакция на атаку резиденции президента Владимира Путина — главные события к полудню 30 декабря
Время действовать и восстанавливать. Хроника событий к 13:00 30 декабря
Спецоперация ФСБ, режимы повышенной готовности в ряде регионов, детали восстановления новых субъектов РФ и международная реакция на атаку резиденции президента Владимира Путина — главные события к полудню 30 декабря
К полудню вторника в ряде регионов страны была объявлена повышенная готовность сил МЧС и правоохранительных органов. Параллельно федеральные власти представили планы по интеграции и восстановлению новых субъектов Федерации.
Сотрудниками Федеральной службы безопасности в течение дня проведена успешная спецоперация. Были задержаны активные участники запрещенной в России террористической организации "Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева". Мероприятия проводились одновременно в Москве, Чеченской Республике и Республике Ингушетия.
У задержанных изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По факту незаконного хранения взрывчатки возбуждено уголовное дело. В ФСБ подчеркнули, что работа по декриминализации данной радикальной религиозной группировки продолжается.
В связи с возможными угрозами в нескольких субъектах Российской Федерации и на территориях новых регионов были объявлены режимы повышенной готовности.
На территории Республики Крым МЧС России объявило о ракетной опасности, призвав население к бдительности. В Севастополе губернатор Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу.
В целях безопасности было временно остановлено движение морского и наземного пассажирского транспорта города. Губернатор Владимир Сальдо сообщил об объявлении в регионе авиационной опасности.
Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и внимательность.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Звезда" подробно рассказал о масштабной программе восстановления новых субъектов РФ — Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.
К 2030 году социально-экономический уровень этих регионов должен достичь среднероссийских показателей.
За три года в новых регионах реконструировано 25 тысяч объектов, что является беспрецедентными темпами восстановительных работ.
В общегосударственном масштабе реализуется и программа кредитования для реставрации объектов культурного наследия, которая также может быть применена в новых регионах. Программа ставит цель привести в порядок не менее 1000 объектов культурного наследия по всей стране к 2030 году.
Вечером 29 декабря ряд зарубежных лидеров и официальных представителей высказались по поводу инцидента с атакой беспилотников на резиденцию Президента России. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую обеспокоенность произошедшим и вновь призвал к поиску дипломатического урегулирования конфликта.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя инцидент, заявил, что "диалог и переговоры — единственный жизнеспособный способ урегулирования украинского кризиса".
Пресс-служба Кремля распространила информацию о том, что президент России Владимир Путин направил новогодние поздравления ряду мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа.
Главное об Украине из России - на сайте Украина.ру