Нацполиция Украины выявила завышение цен на электроэнергию в Одесской области

Нацполиция Украины выявила завышение цен на электроэнергию в Одесской области - 29.12.2025 Украина.ру

Нацполиция Украины выявила завышение цен на электроэнергию в Одесской области

Свыше 10,2 млн грн убытков при закупке электроэнергии выявили одесские полицейские, сообщив о подозрении двум фигуранткам расследования. Об этом 29 декабря сообщила Нацполиция Украины

По делу проходят бывшая исполняющая обязанности директора коммунального предприятия Одесского городского совета и директор частной кампании.Следователи установили, что в 2022 году между коммунальным предприятием и частной фирмой, специализировавшейся на снабжении природным газом и электроэнергией, был заключен договор на поставку электроэнергии. Общая сумма контракта составила почти 160 млн гривен и предусматривала "поставки электроэнергии по рыночной цене с учетом ее колебаний"."Впрочем, директор частной фирмы, имея умысел на завладение средствами коммунального предприятия, умышленно не предоставляла предусмотренную договором полную информацию о закупочной стоимости электроэнергии и изменения ее цены на рынке. Это позволило реализовывать электроэнергию по завышенной стоимости", - отметили полицейские.Исполняющая обязанности директора коммунального предприятия ненадлежаще выполняла свои служебные обязанности и не приняла меры по согласованию уменьшения цены в договоре в соответствии с рыночными показателями, отметили полицейские."В результате в период с февраля по сентябрь 2022 года электроэнергия поставлялась по завышенной цене, что привело к убыткам коммунального предприятия на сумму более 10,2 миллиона гривен", - сказано в официальном сообщении.

