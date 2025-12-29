Нацполиция Украины выявила завышение цен на электроэнергию в Одесской области - 29.12.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины выявила завышение цен на электроэнергию в Одесской области
Нацполиция Украины выявила завышение цен на электроэнергию в Одесской области - 29.12.2025 Украина.ру
Нацполиция Украины выявила завышение цен на электроэнергию в Одесской области
Свыше 10,2 млн грн убытков при закупке электроэнергии выявили одесские полицейские, сообщив о подозрении двум фигуранткам расследования. Об этом 29 декабря сообщила Нацполиция Украины
По делу проходят бывшая исполняющая обязанности директора коммунального предприятия Одесского городского совета и директор частной кампании.Следователи установили, что в 2022 году между коммунальным предприятием и частной фирмой, специализировавшейся на снабжении природным газом и электроэнергией, был заключен договор на поставку электроэнергии. Общая сумма контракта составила почти 160 млн гривен и предусматривала "поставки электроэнергии по рыночной цене с учетом ее колебаний"."Впрочем, директор частной фирмы, имея умысел на завладение средствами коммунального предприятия, умышленно не предоставляла предусмотренную договором полную информацию о закупочной стоимости электроэнергии и изменения ее цены на рынке. Это позволило реализовывать электроэнергию по завышенной стоимости", - отметили полицейские.Исполняющая обязанности директора коммунального предприятия ненадлежаще выполняла свои служебные обязанности и не приняла меры по согласованию уменьшения цены в договоре в соответствии с рыночными показателями, отметили полицейские."В результате в период с февраля по сентябрь 2022 года электроэнергия поставлялась по завышенной цене, что привело к убыткам коммунального предприятия на сумму более 10,2 миллиона гривен", - сказано в официальном сообщении.Ранее стало известно, что За выходные ВС РФ нанесли массированные удары по энергообъектам УкраиныБольше новостей дня представлено в обзоре Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
одесская область
россия
новости, украина, одесская область, нацполиция, одесский городской совет, россия, ситуация на украине, электроснабжение, электроэнергия, криминал
Новости, Украина, Одесская область, Нацполиция, Одесский городской совет, Россия, ситуация на Украине, электроснабжение, электроэнергия, криминал

Нацполиция Украины выявила завышение цен на электроэнергию в Одесской области

14:00 29.12.2025 (обновлено: 14:09 29.12.2025)
 
© Фото : Нацполиция Украины
- РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Нацполиция Украины
Свыше 10,2 млн грн убытков при закупке электроэнергии выявили одесские полицейские, сообщив о подозрении двум фигуранткам расследования. Об этом 29 декабря сообщила Нацполиция Украины
По делу проходят бывшая исполняющая обязанности директора коммунального предприятия Одесского городского совета и директор частной кампании.
Следователи установили, что в 2022 году между коммунальным предприятием и частной фирмой, специализировавшейся на снабжении природным газом и электроэнергией, был заключен договор на поставку электроэнергии. Общая сумма контракта составила почти 160 млн гривен и предусматривала "поставки электроэнергии по рыночной цене с учетом ее колебаний".
"Впрочем, директор частной фирмы, имея умысел на завладение средствами коммунального предприятия, умышленно не предоставляла предусмотренную договором полную информацию о закупочной стоимости электроэнергии и изменения ее цены на рынке. Это позволило реализовывать электроэнергию по завышенной стоимости", - отметили полицейские.
Исполняющая обязанности директора коммунального предприятия ненадлежаще выполняла свои служебные обязанности и не приняла меры по согласованию уменьшения цены в договоре в соответствии с рыночными показателями, отметили полицейские.
"В результате в период с февраля по сентябрь 2022 года электроэнергия поставлялась по завышенной цене, что привело к убыткам коммунального предприятия на сумму более 10,2 миллиона гривен", - сказано в официальном сообщении.
Ранее стало известно, что За выходные ВС РФ нанесли массированные удары по энергообъектам Украины
Больше новостей дня представлено в обзоре Обеспечение безопасности и суверенитета на фоне заявлений Киева. Хроника событий к 13:00 29 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
