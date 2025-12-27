Удар "Кинжалами", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 декабря - 27.12.2025 Украина.ру
Удар "Кинжалами", обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 27 декабря
Российская армия нанесла массированный удар возмездия по украинским военным предприятиям. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Армия России нанесла массированный удар возмездия по украинским военным предприятиям, сообщило Минобороны РФ."В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указывалось в сообщении.По данным СМИ, в ночь на субботу в Киеве прогремели пять серий взрывов: около 02:30, 03:00, 07:15, 07:45 и 09:00 по московскому времени. Сообщается, что в городе ввели экстренные отключения света, а метро частично обесточено. Как заявил мэр Виталий Кличко, почти треть украинской столицы осталась без отопления.Обстрелы и налётыУтром 27 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА – над территорией Республики Адыгея", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки ВСУ нанесли один удар на красноармейском направлении, выпустив один боеприпас.Поступили дополнительные сведения о ранении 3 гражданских лиц: 7 ноября в Димитрове и 25 декабря в Красноармейске.Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.Днём 27 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки украинского дрона."В результате атаки БПЛА украинских террористов в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", — написал Приходько в своём телеграм-канале.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 14 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 4; Голая Пристань — 3; Каховка — 3; Алёшки — 2; Райское — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Маячка, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Каховка и Подстепное.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 27 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Белгородским округом сбиты и подавлены 14 беспилотников. Последствий нет", — отмечалось в сводке.Над Борисовским округом сбит один беспилотник. Без последствий.В Валуйском округе сёла Казинка, Кукуевка, Солоти и хутор Леоновка подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты. В селе Солоти повреждён автомобиль, в хуторе Леоновка — частный дом.В Волоконовском округе по посёлкам Красный Пахарь, Пятницкое и селу Коновалово совершены атаки 5 беспилотников, один из которых подавлен. В посёлке Пятницкое повреждены оборудование одного из объектов и 2 грузовых автомобиля."В Грайворонском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дорогощь, Замостье, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 22 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Замостье в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое, в том числе ребёнок. Мужчина и 8-летняя девочка госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. Также в селе повреждён гараж на территории частного дома, в селе Мощеное огнём уничтожен автомобиль", — писал Гладков.В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Репяховка и Теребрено выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 9 беспилотниками, 2 из которых подавлены и сбиты. Без последствий.В Ракитянском округе село Святославка атаковано одним беспилотником самолётного типа. Повреждений нет."В Шебекинском округе в селе Зимовное пострадали две мирные жительницы. После обследования в областной клинической больнице у одной женщины исключили предварительные диагнозы. Вторая пострадавшая продолжает лечение амбулаторно", — сообщил губернатор.В результате детонации неустановленного боеприпаса в селе повреждены газовая труба и 4 частных дома. В селе Мешковое вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждён частный дом. Кроме того, над округом сбиты и подавлены 8 беспилотников.Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."По селу Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину, получившего слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму, вывезли бойцы "БАРС-Белгород". Они передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставляет его в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется", — написал губернатор в своём телеграм-канале.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях".
Армия России нанесла массированный удар возмездия по украинским военным предприятиям, сообщило Минобороны РФ.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — указывалось в сообщении.
По данным СМИ, в ночь на субботу в Киеве прогремели пять серий взрывов: около 02:30, 03:00, 07:15, 07:45 и 09:00 по московскому времени. Сообщается, что в городе ввели экстренные отключения света, а метро частично обесточено. Как заявил мэр Виталий Кличко, почти треть украинской столицы осталась без отопления.
Обстрелы и налёты
Утром 27 декабря Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 7 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 4 БПЛА – над территорией Краснодарского края, 3 БПЛА – над территорией Республики Адыгея", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки ВСУ нанесли один удар на красноармейском направлении, выпустив один боеприпас.
Поступили дополнительные сведения о ранении 3 гражданских лиц: 7 ноября в Димитрове и 25 декабря в Красноармейске.
Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.
Днём 27 декабря мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки украинского дрона.
"В результате атаки БПЛА украинских террористов в посёлке станции Никитовка ранен мирный житель Горловки", — написал Приходько в своём телеграм-канале.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 14 снарядов по территории этого региона России.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 4; Голая Пристань — 3; Каховка — 3; Алёшки — 2; Райское — 2", — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Новая Маячка, Каиры, Великая Лепетиха, Новая Каховка и Подстепное.
Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.
Утром 27 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"Над Белгородским округом сбиты и подавлены 14 беспилотников. Последствий нет", — отмечалось в сводке.
Над Борисовским округом сбит один беспилотник. Без последствий.
В Валуйском округе сёла Казинка, Кукуевка, Солоти и хутор Леоновка подверглись атакам 6 беспилотников, 4 из которых подавлены и сбиты. В селе Солоти повреждён автомобиль, в хуторе Леоновка — частный дом.
В Волоконовском округе по посёлкам Красный Пахарь, Пятницкое и селу Коновалово совершены атаки 5 беспилотников, один из которых подавлен. В посёлке Пятницкое повреждены оборудование одного из объектов и 2 грузовых автомобиля.
"В Грайворонском округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Дорогощь, Замостье, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 22 боеприпаса в ходе 6 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты. В селе Замостье в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое, в том числе ребёнок. Мужчина и 8-летняя девочка госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. Транспортное средство повреждено. Также в селе повреждён гараж на территории частного дома, в селе Мощеное огнём уничтожен автомобиль", — писал Гладков.
В Краснояружском округе по посёлку Красная Яруга, сёлам Вязовое, Репяховка и Теребрено выпущено 6 боеприпасов и совершены атаки 9 беспилотниками, 2 из которых подавлены и сбиты. Без последствий.
В Ракитянском округе село Святославка атаковано одним беспилотником самолётного типа. Повреждений нет.
"В Шебекинском округе в селе Зимовное пострадали две мирные жительницы. После обследования в областной клинической больнице у одной женщины исключили предварительные диагнозы. Вторая пострадавшая продолжает лечение амбулаторно", — сообщил губернатор.
В результате детонации неустановленного боеприпаса в селе повреждены газовая труба и 4 частных дома. В селе Мешковое вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА повреждён частный дом. Кроме того, над округом сбиты и подавлены 8 беспилотников.
Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ.
"По селу Коновалово с беспилотника сброшено взрывное устройство. Мужчину, получившего слепые осколочные ранения лица, шеи, ноги, а также баротравму, вывезли бойцы "БАРС-Белгород". Они передали пострадавшего бригаде скорой помощи, которая доставляет его в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется", — написал губернатор в своём телеграм-канале.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
Об обстановке на фронте — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Ситуация на фронте обострилась, упорные бои идут на всех направлениях".
