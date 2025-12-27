https://ukraina.ru/20251227/prodolzhaem-stavit-vilku-vsu-rozhin-raskryl-kak-vs-rf-molotyat-vraga-v-sumskoy-oblasti-1073632248.html

Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области

Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области - 27.12.2025 Украина.ру

Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области

Успехи ВС РФ в Сумской области создают постоянную угрозу флангам и тылам противника. Командование ВСУ стоит перед сложной дилеммой: перебрасывать резервы или рисковать потерей территорий и коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-12-27T05:45

2025-12-27T05:45

2025-12-27T05:45

новости

россия

сумская область

купянск

борис рожин

александр чаленко

вооруженные силы украины

украина.ру

сумы

наступление на сумы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0d/1056850567_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_924998ac537b5d6ede9581e01ce391f2.jpg

Эксперт связал активизацию ВС РФ на Сумском направлении с переброской резервов ВСУ под Купянск. "Как я уже сказал, как только противник ослабил Сумскую область, мы там сразу активизировались", — заявил Рожин, отметив, что до этого ВСУ два месяца упорно отбивали у нас Андреевку, куда наши войска снова зашли".Рожин описал, как развивается наступление в этом регионе. "И теперь мы показываем, что если противник сюда не перебросит резервы, то мы продолжим занимать новые территории", — сказал аналитик. Он также сообщил об освобождении новых поселков: "Группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе".Эксперт раскрыл двойную цель таких действий. "А если перебросит, то это будет означать, что группировка "Север" в Сумской области свои задачи выполнила, так как сковала значительные силы врага и позволила нам продвигаться на других участках", — пояснил Рожин."Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — резюмировал эксперт, описывая общую стратегию.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Студент": Мы спасли бойца, которому питерские хирурги давали 5% выживаемости" на сайте Украина.ру.

россия

сумская область

купянск

сумы

наступление на сумы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумская область, купянск, борис рожин, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, сумы, наступление на сумы, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, война, война на украине, север, наступление вс рф, наступление, наступление россии, прогноз, прогнозы по украине, прогноз войны на украине