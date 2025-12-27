Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области - 27.12.2025 Украина.ру
Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
Продолжаем "ставить вилку" ВСУ: Рожин раскрыл, как ВС РФ молотят врага в Сумской области
Успехи ВС РФ в Сумской области создают постоянную угрозу флангам и тылам противника. Командование ВСУ стоит перед сложной дилеммой: перебрасывать резервы или рисковать потерей территорий и коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-12-27T05:45
2025-12-27T05:45
Эксперт связал активизацию ВС РФ на Сумском направлении с переброской резервов ВСУ под Купянск. "Как я уже сказал, как только противник ослабил Сумскую область, мы там сразу активизировались", — заявил Рожин, отметив, что до этого ВСУ два месяца упорно отбивали у нас Андреевку, куда наши войска снова зашли".Рожин описал, как развивается наступление в этом регионе. "И теперь мы показываем, что если противник сюда не перебросит резервы, то мы продолжим занимать новые территории", — сказал аналитик. Он также сообщил об освобождении новых поселков: "Группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе".Эксперт раскрыл двойную цель таких действий. "А если перебросит, то это будет означать, что группировка "Север" в Сумской области свои задачи выполнила, так как сковала значительные силы врага и позволила нам продвигаться на других участках", — пояснил Рожин."Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — резюмировал эксперт, описывая общую стратегию.Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Студент": Мы спасли бойца, которому питерские хирурги давали 5% выживаемости" на сайте Украина.ру.
Успехи ВС РФ в Сумской области создают постоянную угрозу флангам и тылам противника. Командование ВСУ стоит перед сложной дилеммой: перебрасывать резервы или рисковать потерей территорий и коммуникаций. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Эксперт связал активизацию ВС РФ на Сумском направлении с переброской резервов ВСУ под Купянск. "Как я уже сказал, как только противник ослабил Сумскую область, мы там сразу активизировались", — заявил Рожин, отметив, что до этого ВСУ два месяца упорно отбивали у нас Андреевку, куда наши войска снова зашли".
Рожин описал, как развивается наступление в этом регионе. "И теперь мы показываем, что если противник сюда не перебросит резервы, то мы продолжим занимать новые территории", — сказал аналитик.
Он также сообщил об освобождении новых поселков: "Группировка "Север" заняла два населенных пункта юго-восточнее Сум (Высокое и Грабовское), рядом с которыми проходит и железная дорога, и автомобильное шоссе".
Эксперт раскрыл двойную цель таких действий. "А если перебросит, то это будет означать, что группировка "Север" в Сумской области свои задачи выполнила, так как сковала значительные силы врага и позволила нам продвигаться на других участках", — пояснил Рожин.
"Повторюсь, мы продолжим ставить противнику эту вилку: какими территориями следует пожертвовать в интересах более приоритетных участков", — резюмировал эксперт, описывая общую стратегию.
Полный текст интервью "Борис Рожин: Россия готова отрезать юг Одесской области от Одессы и разбить ВСУ в войне наземных роботов" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Студент": Мы спасли бойца, которому питерские хирурги давали 5% выживаемости" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния