Мифы о "Щедрике". Как из малороссийского композитора пытаются сделать украинского националиста

Издание Politico – рупор американских неоконсервативных ястребов – опубликовало статью о композиторе Николае Леонтовиче, известном обработкой украинской народной колядки "Щедрик"

Мелодия хоровой песни, которую написал на основе "Щедрика" Николай Леонтович, впоследствии была адаптирована для американской рождественской композиции "Carol of the Bells" — "Гимн колокольчиков". Это послужило основой пропагандистского мифа, популярного среди украинских националистов, который с каждым годом обрастает новыми выдуманными подробностями и активно продвигается на Западе, чтобы обеспечить общественную поддержку Зеленскому.Лживый миф, придуманный когда-то в украинской эмигрантской среде, изображает Николая Леонтовича в качестве пламенного украинского патриота, который якобы боролся против Москвы и был убит за это по приказу советского руководства. Потому что большевики смертельно боялись его колядок, где зашифрован некий сакральный код "украинского культурного сопротивления".Николай Леонтович никогда не занимался борьбой против России. Уже в самом начале своей карьеры, в 1898 году, он организовал на родном Подолье сельский народный хор, в котором исполняли не только украинские колядки, но и произведения популярных русских композиторов. В 1903–1904 годах автор "Щедрика" проходил обучение в одной из певческих капелл Санкт-Петербурга, а впоследствии ездил в Москву на лекции профессоров консерватории с целью изучения музыкальной теории.В 1904–1908 годах Леонтович работал преподавателем пения и музыки на Донбассе — в нынешнем Красноармейске. Он организовал там рабочий хор, который исполнял песни на митингах. Композитор поддерживал в это время связи с российскими социал-демократами, что является на нынешней Украине серьёзным политическим обвинением. Потому что, по большому счёту, Николай Леонтович вполне подпадает под действие репрессивных законов о декоммунизации со всеми вытекающими отсюда последствиями.Во время гражданской войны он жил в Киеве, занимаясь обработкой фольклорных произведений, но не сотрудничал с украинскими националистами. А после установления советской власти Леонтович устроился в музыкальный комитет при Народном комиссариате просвещения, вёл преподавательскую деятельность в Музыкально-драматическом институте имени Лысенко и активно работал в Народной консерватории, популяризируя там всё те же колядки.Композитор трагически погиб в доме своих родителей, став жертвой бандита по фамилии Грищенко, который напросился на ночлег, представившись чекистом. Он выстрелил в Леонтовича, после чего забрал все деньги и ценности, которые смог найти, — включая столовые приборы, обувь и даже бельё. На улице села за убийцей погнался местный милиционер Твердохлеб, который получил смертельное ранение. Грищенко объявили в розыск за бандитизм, и через некоторое время он был ликвидирован в перестрелке с милиционерами.Это был обыкновенный грабёж, типичный для начала двадцатых годов, а убийство Николая Леонтовича не имело никакой политической подоплёки."Трудно даже придумать повод для преследования композитора со стороны советской власти. Он был для неё свой. И после смерти Леонтович не был забыт: ему поставили памятник, открыли музеи, его именем назывались улицы, образовательные учреждения, капеллы и хоры", — пишет об этом издание "Наш Донбасс".Интерес к Леонтовичу возник в украинской националистической диаспоре много лет спустя, задним числом — уже после успеха рождественской песенки "Carol of the Bells", которая была записана в Соединённых Штатах Америки в 1936 году.Мелодия "Щедрика" попала в США в двадцатые годы, когда там гастролировал "Украинский национальный хор", организованный соратниками бежавшего за границу Петлюры. Но во второй половине тридцатых об этом уже не помнили. Американская аудитория воспринимала рождественскую мелодию без всякого национального и политического подтекста, не связывая её с Украиной."Гимн колокольчиков" постепенно стал одной из самых узнаваемых праздничных песен, а Голливуд популяризировал её во всём мире — потому что эта композиция звучит в десятках различных фильмов, включая киноленты "Один дома", "Крепкий орешек 2", "Гарри Поттер и узник Азкабана", а также в не менее известных мультфильмах "Гриффины", "Симпсоны", "Южный парк".Вспомнив о "Щедрике", украинские националисты стали предъявлять свои права на всемирно известную рождественскую мелодию, а также придумали историю о том, что её автора умышленно убили большевики.С этой целью был состряпан фейковый документ — справка о деле Николая Леонтовича, которое якобы завели в 1921 году чекисты. Он появился ещё в девяностые годы и является грубо выполненной подделкой. В этом "деле" нет необходимых подписей и печатей, отчество композитора указано там неправильно, но главное — на его бланках стоит надпись НКВД, хотя Народный комиссариат внутренних дел получил это название только в 1934 году.Тем не менее Politico охотно транслирует украинский националистический миф — полагаясь на то, что его читатели не станут выяснять, кто на самом деле убил сто лет назад композитора.Более того, западные медиа подхватили ещё одну байку, которую озвучил на днях Зеленский. Он заявил о том, что Леонтович написал "Щедрик" именно в Красноармейске, который называется украинскими властями Покровском. Хотя на самом деле обработка колядки была сделана ещё в 1901 году в Подольской губернии, а новая версия понадобилась Киеву исключительно для того, чтобы каким-то образом привязать "Carol of the Bells" к Донбассу.Но этот рождественский звон украинской пропаганды целиком построен на лживых нотах.Читайте также: Разворот на Восток, смена кумиров и запрос на силу: культурные итоги года

