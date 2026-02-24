23 февраля 2026 года, вечерний эфир - 24.02.2026 Украина.ру
23 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* День в истории. Начало Русской весны в Севастополе. Гость: Мирослав Руденко - научный сотрудник Центра этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета* Радиомост Москва-Новороссия. Ситуация в Донецке и воспоминания о начале Русской весны в 2014 Гость: Светлана Ларина - главный редактор издания "Блокнот Донецк"* Наши защитники. Русская весна, личный и боевой путь защитника Гость: Юрий Данильцев - Заместитель председателя КГБ ЛНР в 2014 году, участник военных действий, член Союза добровольцев Донбасса
Севастополь, Донецк, ЛНР, Мирослав Руденко, Союз добровольцев Донбасса, Новороссия сегодня

23 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:20 24.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* День в истории. Начало Русской весны в Севастополе. Гость: Мирослав Руденко - научный сотрудник Центра этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета
* Радиомост Москва-Новороссия. Ситуация в Донецке и воспоминания о начале Русской весны в 2014 Гость: Светлана Ларина - главный редактор издания "Блокнот Донецк"
* Наши защитники. Русская весна, личный и боевой путь защитника Гость: Юрий Данильцев - Заместитель председателя КГБ ЛНР в 2014 году, участник военных действий, член Союза добровольцев Донбасса
