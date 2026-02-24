23 февраля 2026 года, вечерний эфир

https://ukraina.ru/20260224/23-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075996613.html

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* День в истории. Начало Русской весны в Севастополе. Гость: Мирослав Руденко - научный сотрудник Центра этнополитической реабилитации Донецкого государственного университета* Радиомост Москва-Новороссия. Ситуация в Донецке и воспоминания о начале Русской весны в 2014 Гость: Светлана Ларина - главный редактор издания "Блокнот Донецк"* Наши защитники. Русская весна, личный и боевой путь защитника Гость: Юрий Данильцев - Заместитель председателя КГБ ЛНР в 2014 году, участник военных действий, член Союза добровольцев Донбасса

