Родина возвращается: о войне, помощи для Новороссии и о том, как люди России обретают себя — Антонов

Журналист, военный корреспондент, советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов в студии Украина.ру рассказал о помощи регионам, воссоединённым с Украина.ру, 25.12.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/19/1073615306_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_90dac76835297e3ad4f8114c4a847654.png

Журналист, военный корреспондент, советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов в студии Украина.ру рассказал о помощи регионам, воссоединённым с Россией, о потребностях живущих там людей, о реакции простых россиян на интеграцию Донбасса и Новороссии, а также проанализировал проблему перемирия и амнистии политзаключённых:00:41 – О помощи возвращённым регионам; 03:58 – Интеграция Донбасса и Новороссии и реакция на неё в Сибири; 07:21 – Что именно нужно людям, живущим в воссоединённых регионах? 10:23 – Фильм о сибиряках на СВО; 15:48 – О проблеме политзаключённых; 22:13 – О перемирии и амнистии.ТГ-канал Ростислава Антонова: https://t.me/r_antonov Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru

