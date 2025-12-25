https://ukraina.ru/20251225/rodina-vozvraschaetsya-o-voyne-pomoschi-dlya-novorossii-i-o-tom-kak-lyudi-rossii-obretayut-sebya--antonov-1073615675.html
Родина возвращается: о войне, помощи для Новороссии и о том, как люди России обретают себя — Антонов
Журналист, военный корреспондент, советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов в студии Украина.ру рассказал о помощи регионам, воссоединённым с Украина.ру, 25.12.2025
Журналист, военный корреспондент, советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов в студии Украина.ру рассказал о помощи регионам, воссоединённым с Россией, о потребностях живущих там людей, о реакции простых россиян на интеграцию Донбасса и Новороссии, а также проанализировал проблему перемирия и амнистии политзаключённых:00:41 – О помощи возвращённым регионам; 03:58 – Интеграция Донбасса и Новороссии и реакция на неё в Сибири; 07:21 – Что именно нужно людям, живущим в воссоединённых регионах? 10:23 – Фильм о сибиряках на СВО; 15:48 – О проблеме политзаключённых; 22:13 – О перемирии и амнистии.ТГ-канал Ростислава Антонова: https://t.me/r_antonov Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru Наш сайт: https://ukraina.ru
Журналист, военный корреспондент, советник губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов в студии Украина.ру рассказал о помощи регионам, воссоединённым с Россией, о потребностях живущих там людей, о реакции простых россиян на интеграцию Донбасса и Новороссии, а также проанализировал проблему перемирия и амнистии политзаключённых:
00:41 – О помощи возвращённым регионам;
03:58 – Интеграция Донбасса и Новороссии и реакция на неё в Сибири;
07:21 – Что именно нужно людям, живущим в воссоединённых регионах?
10:23 – Фильм о сибиряках на СВО;
15:48 – О проблеме политзаключённых;
22:13 – О перемирии и амнистии.
ТГ-канал Ростислава Антонова: https://t.me/r_antonov