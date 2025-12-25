https://ukraina.ru/20251225/pyat-oshibok-zapada-i-oruellovskaya-fantastika-evropeyskikh-umnikov-ukraina-v-mezhdunarodnom-kontekste-1073578135.html

Пять ошибок Запада и оруэлловская фантастика "европейских умников". Украина в международном контексте

Почти год прошел с тех пор, как Дональд Трамп, вернувшись к власти в США, взялся за решение украинского вопроса. Ему так и не удалось достичь украинского урегулирования за считанные дни, как он утверждал в ходе своей предвыборной кампании. Однако сближение позиций между США и Россией все-таки произошло, считают западные эксперты

США и Россия договорятся независимо от УкраиныБывший директор ближневосточного подкомитета сенатского комитета по международным отношениям и помощник министра обороны США по политическим вопросам Стивен Браян на платформе Substack отмечает, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном весьма вероятна, так как она отвечает интересам обеих сторон.По мнению автора, это сближение может произойти в обход Украины и позиции ее президента Владимира Зеленского, который, как утверждается, застрял на территориальных вопросах.В то же время американские и российские переговорщики мыслят прагматично и стремятся к двустороннему стратегическому партнерству, пишет Браян."У России есть веские причины продолжать переговоры. Для нее успех определяется не только урегулированием конфликта на Украине, в котором она, по собственному утверждению, и так побеждает. Скорее, русские стремятся наладить отношения с США", - полагает автор.По его мнению, будущие соглашения могут касаться совместных проектов в Арктическом регионе, на который положил глаз Трамп и где Россия опережает США. Также Браян считает, что договоренности могут затронуть потенциальное сотрудничество в области технологий и полезных ископаемых, включая редкоземельные элементы и уран.Об этом свидетельствует состав делегаций на переговорах, как с российской, так и с американской стороны, полагает американский эксперт. Он напоминает, что российский переговорщик Кирилл Димитриев является специалистом по инвестициям и не уполномочен обсуждать стратегические военные вопросы. Тоже самое справедливо сказать и о Уиткоффе и его соратнике, зяте Трампа Джареде Кушнере, отмечает Браян."На наш взгляд недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона о личном диалоге с президентом России Владимиром Путиным говорят о том, что французы также ищут выхода из ситуации", - пишет автор.При этом он отмечает, что Путин должен взвешенно отреагировать на инициативу Макрона, не вмешиваясь в мирные усилия под эгидой США."Стержневой вопрос для России — сможет ли она в будущем без окончательной договоренности по Украине взаимодействовать с США, а, возможно, и с крупнейшими странами НАТО, особенно с Францией, с которой поддерживала деловые отношения даже в советский период", - подчеркивает Браян.По его мнению, затягивая переговоры по территориальным вопросам, Зеленский лишь приближает исход, который, по иронии судьбы, поможет России и США достичь мира иными средствами, в обход Украины.Пять ошибок ЕвросоюзаИстория отношения Запада к Украине — это наглядный пример дипломатических ошибок, утверждает швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.По мнению автора стати, опубликованной на страницах издания, есть пять ключевых ошибок, который привели к катастрофическому состоянию, в котором в итоге оказался киевский режим.Первая из них — это ненадежные гарантии, на которые нельзя положиться, такие как Будапештанский меморандум от 1994 года. В обмен на отказ от всех ядерных вооружений на территории Украины (а также Казахстана и Белоруссии) США пообещали Украине "отреагировать соответствующим образом", если Россия нарушит это соглашение, говорится в публикации.Однако после возвращения Крыма в состав Российской Федерации США и Великобритания заявили о нарушении Будапештанского меморандума со стороны России, но не отреагировали на это "соответствующим образом", полагают швейцарские журналисты. По их мнению, это только подорвало авторитет западных стран.Второй ошибкой издание называет расплывчатые обещания по поводу членства Украины в НАТО."Вместо того чтобы продолжить расширение — процесс, которого столь настойчиво добивались общества бывшего Советского Союза, стоящие на пути демократии, НАТО тянуло время, которого у него не было", - полагают авторы статьи, отмечая, что Украина должна была приблизиться к альянсу уже на саммите 1997 года в Мадриде благодаря "Хартии об особом партнерстве".Затягивание вопроса о членстве Украины в НАТО, особенно после саммита в Бухаресте 2008 году, создало "правовой вакуум" и дало России повод для "агрессии", считает издание.Третей ошибкой Запада по отношению к Украине было игнорирование "замороженного" конфликта, пишет швейцарская газета."Вместо того чтобы после событий в Крыму в 2014 году подкрепить минские договоренности о прекращении огня надежным мандатом миротворцев, на постоянные обострения и нарушения этих договоренностей на протяжении восьми лет просто не обращали внимания", - утверждает Neue Zürcher Zeitung.При этом издание не упоминает нарушения минских договоренностей со стороны Киева и не уточняет, что, в соответствии с международной практикой, для размещения миротворцев нужно согласие всех участников конфликта.Зато швейцарские журналисты считают, что "пауза в конфликте", созданная минскими договоренностями, позволила России наращивать силы для подготовки к "полномасштабному вторжению".Четвертой ошибкой издание считает отсутствие единой европейской дипломатической стратегии и хаотичные, часто тайные, инициативы, в частности, со стороны администрации Дональда Трампа, которые усиливали неопределенность и работали на руку России.Пятая ошибка — это усиление асимметрии между сторонами конфликта, полагают авторы статьи. Ограниченная и запоздалая военная помощь Украине (например, отказ в поставках дальнобойных систем) по сравнению с полной мобилизацией России, не позволила Киеву вести с Москвой переговоры на равных, утверждают они.История отношений Запада с Украиной — это хроника упущенных возможностей, считает швейцарская газета. Ее авторы полагают, что, если Украина перестанет сопротивляться, ее больше не будет. С другой стороны Европа еще двадцать лет назад упустила возможность "поставить Россию на место" и одновременно шаг за шагом избавляться от зависимости от США, резюмирует Neue Zürcher Zeitung.Как видим, статья издания полна ложных нарративов и интересна тем, что точно демонстрирует главные постулаты Запада в идеологической войне с Россией. Именно Запад через структуры НАТО настойчиво продвигался к границам России, вопреки ранее сделанным заявлениям. И последним пунктом этого движения должна была стать Украина, против чего и выступила Россия.Именно Украина, науськиваемая Западом, не выполнила практически ни одного положения Минских соглашений. При этом стоит напомнить, что Россия в этих соглашениях была не стороной-подписаннтом, не участником, а всего лишь гарантом выполнения соглашений со стороны республик Донбасса.И именно Запад, а не Россия по позднему утверждению бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, использовал паузу с Минскими отношениями, чтобы милитаризировать, то есть подготовить Украину к войне с РФ.Именно Украина при молчаливой поддержке Запада проводила в отношении к русской культуре, русскому языку и в конечном итоге против русских геноцид.Эти причины и стали основанием для российско-украинского конфликта, когда РФ решила провести специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. При чем здесь Косово?Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости налаживания диалога с Россией многие восприняли как знак, что Европа сдается — вместо финансирования украинской войны она наконец-то выбирает мирные переговоры.Однако в Европе не так легко меняют мнение и всегда находятся те, кто готов самыми разными, даже весьма лицемерными и абсурдными способами, отстаивать тезис о неминуемости украинской войны.Итальянское издание IL Fatto Quotidiano обращает внимание на странные заявления Европейского совета по международным отношениям (ECFR). По мнению "европейский умников", как называют их итальянские журналисты, если вдруг на Украине наступит мир, в Косово разразится война. Подобный тезис является образцом логического безумия, полагают авторы издания."Аргументация приводится железобетонная. Если Киев перестанет воевать и признает Крым российским (об этом нельзя упоминать, хотя это всем известно), то злобный Вучич в Сербии почувствует, что он вправе захватить Косово и часть Боснии, значит, единственный способ защитить Балканы — продолжать воевать до последнего украинца", - иронизируют авторы статьи.Со своей стороны добавим, что Сербия не может захватить Косово, так как оно все еще является ее международно признанной территорией. Россия тоже не проводила в Крыму никаких захватов, так как население региона приняло решение о возвращении в состав РФ на референдуме.По их словам, брюссельскую геополитику можно было бы описать словами "Пусть гибнут украинцы, чтобы косовские албанцы могли жить спокойно".Анализ Европейского совета по международным отношениям пропитан страхом, полагают итальянские журналисты. По из словам, для европейских бюрократов заключение мира на Украине будет означать "капитуляцию перед Путиным", хотя для любого нормального человека это должно быть просто концом массовой гибели людей."Но для европейских стратегов мир — это "опасный прецедент". Гораздо лучше нынешний бесконечный и изнурительный конфликт, кризис в Европе, деиндустриализация Германии и танки вместо дипломатии", - говорится в публикации.Правда состоит в том, что в Брюсселе боятся не за Косово, а за себя, продолжают ее авторы. Если конфликт закончится, ЕС больше не сможет винить Путина в инфляции, кризисе и "всем остальном, вплоть до плохой погоды", пишут они. Также Евросоюзу придется признать, что для того, чтобы предотвратить действия Сербии, нужно было проводить правильную внешнюю политику десять лет назад, считает итальянское издание."Однако у ЕС рецепт всегда один и тот же — не лечить больного, а просто прикончить его. Чтобы спасти Косово, надо уничтожить Украину. Чтобы защитить демократию, нужно запретить инакомыслие. Чтобы добиться мира, надо продолжать войну. По сравнению с политиками из Евросоюза Оруэлл с его предсказаниями выглядит просто дилетантом", - резюмирует IL Fatto Quotidiano.Зеленский предложил собственный план урегулирования. Об этом в статье Виктории Титовой О чём План-20 Зеленского. Зачем псевдопрезидент создал псевдодокумент.

