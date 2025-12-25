https://ukraina.ru/20251225/podderzhki-ssha-ne-zhdi-mirnyy-plan-zelenskogo-zabrakovali-khronika-sobytiy-na-utro-25-dekabrya--1073605781.html

Поддержки США не жди: "мирный" план Зеленского забраковали. Хроника событий на утро 25 декабря

Условия так называемого мирного плана Владимира Зеленский, которые он представил накануне, не подходят ни России, ни США. В Кремле объяснили перенос президентского послания. Военкоры отмечают фронтовые успехи российской армии

Зеленский зря надеется на поддержку США своего мирного планаРанее стало известно, что Зеленский представил журналистам 20-пунктный план урегулирования, который, в частности, предполагает выход российских войск из ряда областей, но сохранение контроля Киева над территориями, вошедшими в состав России. Также Украина хочет совместного с США управления Запорожской АЭС без участия РФ. Председатель профильной комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов назвал этот проект "бегством от реальности".Зеленский не сможет заручиться поддержкой Соединённых Штатов для своего нового плана урегулирования конфликта. Такое мнение в интервью немецкому телеканалу Welt высказал политолог Стефан Фрелих.Отвечая на вопросы о предложениях Киева, эксперт отметил, что между позициями Вашингтона и Киева существуют серьёзные различия, которые усугубляются ситуацией на фронте. "Есть понимание, что Россия побеждает, а американцы больше не являются партнёрами", — заявил Фрелих. Он добавил, что хотя США позиционируют себя как нейтральные посредники, на самом деле они усилили давление на Украину, что делает план Зеленского неработоспособным.По словам политолога, недавние переговоры между Россией и США в Майами показали, что Украина и Европа фактически остались в одиночестве, что ставит будущее режима Зеленского под большой вопрос. "Я не знаю, как Украина должно пережить эту ситуацию в среднесрочной перспективе, что тревожит НАТО", — подытожил он.В России также не жалуют условия Зеленского, которые являются угрозой национальной безопасности РоссииОдновременно с этим депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что мирный план Зеленского представляет прямую угрозу национальной безопасности России. По его оценке, предложения Киева фактически предусматривают создание на границах России мощного милитаризованного государства. Он подчеркнул, что подобные условия абсолютно неприемлемы для Москвы, так как они легализуют присутствие альянса у её границ и создают постоянный очаг напряжённости и повод для масштабного военного конфликта с коллективным Западом. Кремль: ежегодное послание Путина Федеральному собранию в 2025 году переноситсяЕжегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, традиционно проводимое в начале года, в 2025 году состоится не в обычные сроки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."После того как президент посчитает необходимым, оно состоится – и с точки зрения готовности содержания в первую очередь, и с точки зрения рабочего графика", — пояснил представитель Кремля. Он подчеркнул, что конкретную дату выступления определит лично Владимир Путин, основываясь на завершённости подготовки текста и своём рабочем расписании.Эту новость Песков озвучил в ходе обширного брифинга, на котором также затронул другие темы. Он рассказал, что накануне, 24 декабря, Путин провёл в Кремле предновогоднюю встречу с представителями бизнеса. На ней обсуждались демография, кредитная политика Центробанка, валютный курс и вопросы экологической безопасности. Во встрече участвовали топ-менеджеры частных и государственных компаний, правительственные чиновники и глава Банка России Эльвира Набиуллина.Отвечая на вопрос о возможности диалога с США, Песков сообщил, что переговоров между Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом в ближайшее время не ожидается. При этом он подтвердил, что Россия продолжит контакты с американской стороной по вопросам мирного урегулирования, предварительно сформулировав свою позицию.Кроме того, пресс-секретарь отметил, что у президента нет официальных новогодних каникул, и он будет работать без перерыва. Также стало известно, что Путин уже направил официальные новогодние поздравления председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, а аналогичные послания планируются и Дональда Трампа.Фронтовая сводка Системы противовоздушной обороны России вновь отразили массированную атаку беспилотников. По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь в период с 23:00 24 декабря до 07:00 25 декабря было перехвачено и уничтожено 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.Основной удар, как и ранее, пришёлся на западные и юго-западные регионы страны. Наибольшее количество беспилотников — 62 единицы — было уничтожено в небе над Брянской областью. Также значительное число целей сбито над Тульской и Калужской областями — 12 и 11 соответственно.Угроза достигла и центра России, включая столичный регион, над которым было сбито 9 дронов. Активизировалось и южное направление: над территорией Республики Адыгея уничтожено 8 БПЛА, над Краснодарским краем — 7, над Ростовской областью — 6. Ещё 6 дронов сбито над Республикой Крым.Кроме того, удары отражались над Белгородской (5), Воронежской (5), Курской (4) и Волгоградской (1) областями. Пять воздушных целей были уничтожены над акваторией Азовского моря. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. Наиболее сложная ситуация сложилась на Купянском направлении, где продолжаются тяжёлые бои. Подразделения ВСУ удерживают ряд населённых пунктов и часть западных районов города Купянска, одновременно пытаясь расширить своё вклинение севернее города. Российские войска наносят удары по тылам противника, а на восточном берегу реки Оскол идут ожесточённые столкновения.На Гуляйпольском направлении российские войска продолжают планомерное наступление. Отмечается продвижение в городской застройке Гуляйполя и с южного направления. Освобождён населённый пункт Заречное, идут бои в районе Терноватого и на подступах к Братскому.На Северском направлении, после официального признания Украиной потери города Северск, российские подразделения развивают успех, продвигаясь в сторону Рай-Александровки и занимая господствующие высоты у Резниковки. Продолжаются бои в районе Закотного.На Запорожском направлении боевые действия идут в Приморском и у Степногорска, российские войска расширяют контроль от Лукьяновского и ведут обстрелы позиций в районе Каменки-Днепровской. На Красноармейском направлении отмечено продвижение в Гришино, продолжается зачистка в Димитрове и идут бои у Софиевки и Торецкого. На Константиновском направлении российские войска усиливают давление на Степановку и Бересток, что ухудшает снабжение украинского гарнизона, а также ведут бои в районе Миньковки.Зеленский публикует двадцать пунктов некоего плана и называет его планом согласованным между США и Украиной. Подробнее — в материале 20 пунктов Зеленского против 20 пунктов Трампа.

