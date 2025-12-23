https://ukraina.ru/20251223/vernut-liderstvo-v-evrope-i-mesto-uchastnika-v-peregovorakh-po-ukraine-raskryty-ambitsii-frantsii-1073540048.html

Станет ли Франция лидером Евросоюза вместо Германии? Неожиданные последствия украинского кризиса

Станет ли Франция лидером Евросоюза вместо Германии? Неожиданные последствия украинского кризиса - 23.12.2025 Украина.ру

Станет ли Франция лидером Евросоюза вместо Германии? Неожиданные последствия украинского кризиса

Страны Евросоюза рассматривают Францию как потенциального нового военного и политического лидера в Европе. Об этом говорится в публикации американской газеты Politico, опубликованной 21 декабря

2025-12-23T17:21

2025-12-23T17:21

2025-12-23T17:42

эксклюзив

франция

европа

россия

эммануэль макрон

сергей федоров

михаил павлив

ес

politico

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053584081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_711d4ed437ef4a0690463cc33950434d.jpg

Эта роль Франция могла бы выполнить как единственная ядерная держава в ЕС и страна с независимой оборонной промышленностью, чья военная политика исторически строилась на принципах стратегической автономии, отмечает издание, ссылаясь на дипломатические источники в европейских столицах.Франция как альтернатива американским войскам в ЕвропеЕвропа больше не может полагаться на США как основного поставщика безопасности – за последнее десятилетие и Барак Обама и Джо Байден предупреждали, что Вашингтону в конечном итоге придется сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе, а не на Европе. Администрация Трампа не только открыто говорит об этом, а действует на практике, подчеркивает Politico."Это привлекает внимание к Франции — единственной ядерной державе ЕС и стране с независимыми производителями оружия, которая давно предупреждает, что континент должен стать более автономным в таких сферах, как технологии и оборона", - подчеркивается в статье.Издание в том числе ссылается на мнение преподавателя университета Sciences Po Гийома Лагана, который считает, что для подтверждения своего лидерства Париж мог бы рассмотреть размещение своих истребителей Rafale в Германии или Польше, а также замену американских войск в регионе.Эта дискуссия происходит в контексте активных действий Парижа по укреплению обороны. Франция увеличивает военные расходы, наращивает производство вооружений и с 2025 года возвращает добровольную военную службу для молодежи, отмечает газета."Президент Франции заявил, что военные расходы Франции в следующем году возрастут на €6,7 миллиарда, доведя общие оборонные расходы страны до более чем €57,1 миллиарда. Для сравнения, немецкие депутаты на этой неделе дали зелёный свет на закупку вооружения в размере 50 миллиардов евро — ожидается, что военные расходы Германии превысят 82 миллиарда евро в следующем году", - сравнивает Politico военные расходы двух ведущих стран Евросоюза.Примечательно то, что публикация о Франции как новом потенциальном военном лидере в Европе появилась в газете Politico сразу же после заявления президента Эммануэля Макрона о том, что для Европы может быть полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он уточнил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности.Заявления Макрона прозвучали на фоне кампании по приготовлению Европы для прямого столкновения с Россией, которая уже некоторое время ведется во Франции в том числе. Можно ли тогда рассматривать слова Макрона о необходимости возобновления диалога с Россией как своеобразную капитуляцию его политики и европейской внешней политики в целом?Вернуть Франции роль посредникаФранция как одна из стран-основательниц ЕС, всегда занимала место военно-политического лидера в Европе, рассказал в интервью Украина.ру ведущий научный сотрудник Отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.По его словам, этот статус сохранялся даже в период, когда у де Голя складывались сложные отношения с НАТО."Эта роль Франции обусловлена ее статусом ядерной державы, статусом постоянного члена СБ ООН, а также тем, что она, по европейским масштабам, располагает приличными контингентами вооруженных сил и производит все виды вооружений, включая ядерные. Там и подводные лодки, и самолеты", - рассказал эксперт.На основании всего этого Франция считала и считает себя военно-политическим лидером Европы, продолжил Федоров. По его словам, это проявляется и во всех речах президента Макрона с 2017 года, в которых он неизменно продвигает тезис о стратегической автономности Европы.Эксперт напоминает, что статья в издании Politico появилась непосредственно после слов Макрона о необходимости возобновления диалога с Москвой. Само по себе заявление представляет из себя определенный сдвиг в позиции французского президента, который в адрес России за последние несколько лет наговорил столько тяжелых обвинений, что ему будут сложно возобновить когда-то тесные отношения Парижа с Москвой, полагает Федоров."Недавнее заявление французского президента тоже стало одним из проявлений военно-политических амбиций Парижа", - констатировал эксперт.Отвечая на вопрос, как призыв Макрона к возобновлению диалога с Россией сочетается с недавними планами Франции увеличить военный бюджет и с предыдущими заявлениями о российской военной угрозе, Федоров заявил, что это действительно странная позиция, за которой скрывается блеф."Это элементарное желание накрутить общественное мнение собственной страны, запугать его, чтобы оно было более сговорчивым в плане увеличения расходов и сокращения социальных программ. Задача – подготовить людей к ухудшению уровня жизни. Президент России Путин тем временем уже устал повторять, что мы ни на кого не собираемся нападать. Тем не менее, это не принимается во внимание, как будто никто ничего и не говорил", - рассказал политолог.Однако в последние недели мы видим определенную коррекцию западной пропаганды, отметил Федеров. Теперь Россию не столь интенсивно закидывают разными обвинениями и даже говорят о том, что конфликт необходимо решать, напомнил он."Никто уже не говорит о том, что России нужно нанести стратегическое поражение. В этом контексте смысл заявления Макрона в том, что он пытается каким-то образом обеспечить место Европы (во главе с Францией) в будущих дипломатических переговорах по украинскому конфликту. Сейчас Европа маргинализирована в этом процессе", - подчеркнул Федеров.По его словам, Франция, которая имела специализацию страны-медиатора в решении трудных политических проблем, лишила себя этой роли, заняв непримиримую русофобскую позицию."Чего Макрон этим добился? Он только усугубил ситуацию Франции. А он бы мог более умно действовать. Вот этим он сейчас и пытается заняться", - подытожил Сергей Федоров.Франция и Германия как конкурентыТем временем политолог, автор издания Украина.ру Михаил Павлив полагает, что реальное лидерство в Европе Германия не уступит Франции. Поэтому статью в Politico, в которой говорится о растущей роли Франции как военно-политического лидера ЕС эксперт считает своего рода вбросом.К тому же в самом Евросоюзе уже десятилетиями не в состоянии реализовать идею создания объединенных европейских сил – собственного военного контингента, независимого от США, добавил Павлив. Также ЕС никак не может реализовать совместный проект производства европейского танка или европейских самолетов, сказал он."Сколько-нибудь заметное лидерство Франции может быть только в том, что у них замкнутый, полный цикл производства вооружений. А когда речь идет о создании контингента, я уверен, что ничего у них не получится, и что немцы будут пытаться в этом вопросе доминировать. Немцы сейчас явно нацелились на значительное увеличение контингента Бундесвера", - рассказал Павлив в интервью Украина.ру.Французы не смогут преодолеть эти разногласия, полагает эксперт. Поэтому линия разлома в ЕС в военной, гражданской, финансовой сферах будет только расширяться, констатировал политолог."Так что о каком-то единстве и лидерстве я бы не говорил", - подытожил Михаил Павлив.Об отношениях между Европой и США в материале Сергея Зуева Американские политологи: Союзники США уже не могут полагаться на Вашингтон из-за Трампа.

франция

европа

россия

париж

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, франция, европа, россия, эммануэль макрон, сергей федоров, михаил павлив, ес, politico, украина.ру, rafale, украина.ру, париж, владимир путин, оон, германия