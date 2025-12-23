https://ukraina.ru/20251223/evropa-prizrak-bolshoy-voyny-1073533973.html

Европа: призрак большой войны

Европа: призрак большой войны

Во время последней прямой линии российский президент обратил внимание на размах военной истерии в Европе. В частности, говоря о генсеке НАТО он сказал: "Умный человек, я знаю, умный, системный и эффективный премьер-министр был. (…) Но что он несёт? Мне так хочется спросить: слушай, ну, что ты говоришь про войну с Россией?"

И правда, в Европе активно говорят о том, что где-то в 2028-30 годах начнётся большая война с Россией. Естественно – потому что Россия собирается напасть на Европу. Об этом прямо не говорится, но, если Россия не нападёт сама, Европе придётся что-то решать… Так сказать – превентивно. Как там в классике:"Ввиду невыносимой угрозы, возникшей на восточной границе Германии в результате массового сосредоточения и подготовки всех вооружённых сил Красной армии, правительство Германии считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры"*…Впрочем, на самом деле спровоцировать Россию на жёсткие меры вполне можно – достаточно поучиться у Зеленского. Например, одна из часто упоминаемых причин европейского конфликта – попытка России пробить коридор через территорию Литвы. Но ведь Россия действительно может быть принуждена к такому шагу – блокада Калининградского эксклава постепенно усиливается…Признаки подготовки налицо – тут и рост военных расходов, и возвращение к комплектованию армий на основе призыва, и рост военного производства. Но самое главное, конечно – медийная истерика. Тут уместно будет процитировать Владимира Корнилова:"Вышел первый выпуск журнала Foreign Affairs за следующий год. Основной материал – о "слабости сильных лидеров". Его автор (известный американский советолог Стивен Коткин) пишет, что "в авторитарных режимах всегда рулит паранойя". (…)Хорошо, допустим. Но как мистер Коткин объяснит постоянно усиливающуюся антироссийскую паранойю на Западе и, в частности, в "демократической" Европе? (…) Означает ли это, что в Европе уже рулит тотальный авторитаризм?"Возникает закономерный вопрос – а чего это европейцы такие борзые стали? Ответ – СВО. Европейцы посмотрели на ход войны на Украине и сделали два вывода.Во-первых, они поняли, что старые концепции (у нас она называется "доктрина Герасимова") были неверны и помимо ограниченной операции силами специального назначения и полномасштабного ядерного конфликта может быть третья сущность – полномасштабная война обычными вооружениями без применения ядерного оружия.Во-вторых, работает эффект "Зимней войны". После советско-финляндской войны Гитлер получил доказательства небоеспособности Красной армии, доступные для понимания его генералов (сам-то Гитлер считал СССР "колоссом на глиняных ногах" потому, что он был населён унтерменшами под управлением евреев). Примерно так же воспринимаются в Европе итоги СВО…В этом случае у Европы, как считают европейские элиты, есть существенное количественное и качественное превосходство. Понятно, что сейчас никто не предполагает возможности рывка танковых армий к Ла-Маншу, а если речь будет идти о боях с динамикой, характерной для украинского фронта, то логично представить себе ситуацию, при которой Россия окажется на месте Украины – она будет подвергаться мощным ударам дальнобойных и высокоточных европейских вооружений, имея ограниченные возможности ответить.Вероятность ядерного ответа со стороны России расценивается как небольшая. Ведь вторжение сколько-нибудь значительных европейских контингентов на территорию старой России скорее всего не планируется. Боевые действия будут идти в Калининградской области, Белоруссии, на Украине… А масштабный российский ядерный удар по Западной Европе должен будет вызвать не менее мощный ответный удар со стороны США, чего, понятно, никто не хочетЦель конфликта остаётся той же, что в 2014 и 2022 годах – спровоцировать в России государственный переворот. Что значит – не учатся? Они уже научились – изучили от корки до корки роман "соловья Пентагона" Тома Клэнси "Red Storm Rising" 1986 года (там, правда, неядерная война между СССР и НАТО описана именно в духе рывка танковых клиньев к Ла-Маншу).В крайнем случае можно будет ограничить влияние России в Европе в результате потери плацдармов на Балтике и Чёрном море и блокирования морской торговли. Ну и, понятно, исключить военно-политическое влияние России в Африке (от которого очень страдают интересы Франции) и Азии (которое нервирует Британию).Но это всё военный аспект, а какие политические цели? Ведь война – продолжение политики другими средствами… Политических и политико-экономических причин сколько угодно:- восстановить промышленное производство за счёт военных заказов;- восстановить единство Европы перед лицом общего врага (особенно важно в условиях фронды со стороны той же Венгрии);- ограничить демократию и свободу слова (процесс и так идёт в этом направлении);- вынудить США отказаться от стратегии Трампаи вновь взять на себя обязанности по защите Европы.Но главное, конечно не это. Главное – сохранить Европу на политической карте мира.Если мы бросим взгляд на формирование новой, постялтинской реальности, мы не можем не заметить большого знака вопроса на месте Европы. По населению и совокупной экономической мощи Европа точно должна быть одним из полюсов нового многополюсного мира. Но просто так, в уважение былых заслуг Европе этот статус никто не даст. На настоящий же момент Европа остаётся в "стратегической тени" США, отчасти – России и даже, в какой-то мере, Турции.Субъектность Европы не просматривается даже в рамках политики Трампа, который заставляет Европу взять на себя ответственность за собственную оборону. Трамп этого требует не для укрепления суверенитета Европы, а для высвобождения ресурсов США с тем, чтобы использовать их на других направлениях. Даже, допустим, та же Гренландия нужна ему чтобы не зависеть от властей Дании – на острове расположены РЛС дальнего обнаружения NОRAD (система ПВО/ПРО Северной Америки) и объекты, связанные с линией SOSUS (линия слежения за подводными лодками в Северной Атлантике).В общем, европейским элитам нужно хоть как-то выбить себе место под солнцем, а сделать это можно только за счёт, как мы написали выше, США, отчасти – России и даже, в какой-то мере, Турции. Вариант войны со второй, чтобы привлечь потом в качестве гарантов мира первые и третью кажется им самым реалистичным (собственно, так действует сейчас Россия – воюет с Украиной, чтобы привлечь в качестве гаранта США). Пусть даже и с риском глобального ядерного конфликта…* Цитата из ноты Имперского Министерства иностранных дел Советскому правительству от 21 июня 1941 года.Другой взгляд на роль Европы в современном мире – в статье Ростислава Ищенко "Бесполярный мир и макронизация Европы"

