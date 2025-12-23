https://ukraina.ru/20251223/boytsy-spetsnaza-akhmat-v-videoobraschenii-prosyat-silovikov-privlech-k-otvetstvennosti-maksima-divnicha-1073548551.html

Бойцы спецназа "Ахмат" в видеообращении просят силовиков привлечь к ответственности Максима Дивнича

Бойцы спецназа "Ахмат" в видеообращении просят силовиков привлечь к ответственности Максима Дивнича - 23.12.2025 Украина.ру

Бойцы спецназа "Ахмат" в видеообращении просят силовиков привлечь к ответственности Максима Дивнича

Конфликт между бойцами российского специального подразделения "Ахмат" и известным спортсменом Максимом Дивничем перешёл в публичную плоскость: спецназовцы записали коллективное видеообращение к правоохранительным органам. Об этом сообщил 23 декабря телеграм-канал Украина.ру

В обращении, опубликованном ветераном специальной военной операции (СВО) Евгением Рассказовым, несколько десятков военнослужащих с оружием в руках призывают Следственный комитет, Федеральную службу безопасности (ФСБ), Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел (МВД) России привлечь Дивнича к ответственности за "разжигание межконфессиональной и межнациональной розни". Причиной конфликта стал инцидент в Луганске в июле 2025 года, когда, по словам Дивнича, человек в состоянии алкогольного опьянения, назвавшийся бойцом "Ахмата", приставал к женщинам на пляже. Спортсмен вмешался, что привело к драке. Позже в ходе разговора с командиром подразделения Апти Алаудиновым Дивнич признал, что дебошир не был ахматовцем, однако генерал-лейтенант потребовал от него пересмотреть обвинения, напомнив о вкладе чеченских бойцов в освобождение Луганской Народной Республики (ЛНР). Сам Дивнич после скандала подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. Евгений Рассказов, комментируя видео, заявил, что ситуация выглядит позорно, а спецназовцы таким обращением "унижают сами себя".Ранее уведомлялось, что командование российской группировки войск продолжает эффективно развивать наступление на нескольких направлениях. Телеграм-канал "Военная хроника", на который ссылается Украина.ру, сообщил об установлении контроля над селом Грабовское на Сумском направлении после взятия Высокого. Эти успехи позволяют российским войскам приблизиться к стратегической трассе Сумы–Харьков и нарушить логистику противника. Таким образом, на фоне значительных оперативных успехов на фронте внутренние конфликты между отдельными участниками специальной военной операции привлекают общественное внимание и порождают дискуссии о дисциплине и взаимоотношениях в войсках - Цепная реакция: после взятия Высокого ВС РФ установили контроль над Грабовским на Сумском направлении.Всё об Украине из России — на сайте Украина.ру.

