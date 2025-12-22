Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабря - 22.12.2025 Украина.ру
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабря
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабря - 22.12.2025
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабря
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 22 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Авиационная опасность объявлена в Курской области, сообщил оперштаб.В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация утром 22 декабря. ️Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.Утром 22 декабря Минобороны России сообщило, что в период с 23:30 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа:🟥 3 – над территорией Краснодарского края;🟥 2 – над акваторией Черного моря;🟥 1 – над территорией Брянской области.Всего в ночное время с 20:00 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.Основными поставщиками БПЛА на Украину являются страны-члены НАТО. Они сформировали в "формате Рамштайн" несколько объединений государств и международных организаций, специализирующихся на поставках для ВСУ и ВПК Украины готовых дронов и комплектующих. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабря

07:42 22.12.2025 (обновлено: 07:43 22.12.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Украина.ру
Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 22 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
Авиационная опасность объявлена в Курской области, сообщил оперштаб.
В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация утром 22 декабря. ️Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Утром 22 декабря Минобороны России сообщило, что в период с 23:30 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа:
🟥 3 – над территорией Краснодарского края;
🟥 2 – над акваторией Черного моря;
🟥 1 – над территорией Брянской области.
Всего в ночное время с 20:00 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.
Основными поставщиками БПЛА на Украину являются страны-члены НАТО. Они сформировали в "формате Рамштайн" несколько объединений государств и международных организаций, специализирующихся на поставках для ВСУ и ВПК Украины готовых дронов и комплектующих.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
