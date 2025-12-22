https://ukraina.ru/20251222/ukrainskaya-armiya-atakovala-regiony-rossii-khronika-i-itogi-k-utru-22-dekabrya-1073458527.html

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабря

Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабря

Серию атак на объекты в российских регионах предприняла украинская армия. Об этом 22 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

Авиационная опасность объявлена в Курской области, сообщил оперштаб.В аэропорту Геленджика сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация утром 22 декабря. ️Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.Утром 22 декабря Минобороны России сообщило, что в период с 23:30 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа:🟥 3 – над территорией Краснодарского края;🟥 2 – над акваторией Черного моря;🟥 1 – над территорией Брянской области.Всего в ночное время с 20:00 мск 21.12 до 07:00 мск 22.12 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.Основными поставщиками БПЛА на Украину являются страны-члены НАТО. Они сформировали в "формате Рамштайн" несколько объединений государств и международных организаций, специализирующихся на поставках для ВСУ и ВПК Украины готовых дронов и комплектующих. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

