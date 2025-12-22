https://ukraina.ru/20251222/tupik-syrskogo-1073479853.html

Тупик Сырского

Тупик Сырского

Украинское командование пытается одновременно наступать на Купянск и Покровск. И будет пытаться делать это, пока не сожжёт все свои резервы. Не потому, что Сырский глуп. Как раз наоборот.

Сырский достаточно квалифицированный военачальник, делающий всё возможное для того, чтобы держать фронт в ситуации, когда политические соображения украинской власти изначально перевешивают военную целесообразность принимаемых решений.При всех проблемах, вскрывшихся в начале СВО, ВС РФ на протяжении всего периода боевых действий имеют подавляющее превосходство над ВСУ в огневой мощи и манёвренности. В 2022-23 годах ВСУ имели постепенно сокращавшееся численное превосходство, а также, за счёт массового использования беспилотников, превосходили ВС РФ в ведении фронтовой разведки и в точности ударов. Это позволяло украинской армии в первые два года СВО частично компенсировать превосходство ВС РФ в артиллерии и авиации. Но использовать свои сильные стороны ВСУ могли лишь до тех пор, пока сидели в своих укреплениях. Провальная попытка проведения масштабного наступления летом-осенью 2023 года продемонстрировала это более чем убедительно.Именно поэтому, даже обороняясь, ВСУ поначалу несли потери сопоставимые с наступавшими российскими войсками, а уже с конца 2022 – начала 2023 года начали всё сильнее уходить в отрыв по потерям. Обороняясь ВСУ теряли больше, чем ВС РФ наступая, и разница эта постоянно росла. Когда же в 2024 году ВС РФ смогли в целом лишить ВСУ преимущества в использовании БПЛА положение украинской армии окончательно стало безвыходным с военной точки зрения. ВСУ больше не могли надеяться на некие инновации на поле боя. Украинское руководство связывало свои надежды на относительно благополучный для себя исход боевых действий только с общеполитической обстановкой. Киев надеялся на мобилизацию Запада, который сможет обеспечить украинский фронт подавляющим преимуществом в боевой технике и в расходных материалах (снарядах, бомбах, ракетах) над Россией, что и должно было, по мнению украинских политиков, в конечном итоге вынудить Россию завершить операцию, без достижения заявленных целей.Свою задачу Киев видел в том, чтобы сохранить боеспособность ВСУ до того момента, когда Запад, наконец, запустит свой ВПК на полную мощность и обеспечит Украине технический перевес на фронте, а для этого надо было держать фронт, то есть жёстко сидеть в обороне на укреплённых позициях, даже теряя с каждым днём всё больше и больше солдат. Киевские политики надеялись, что когда Запад обеспечит им техническое превосходство, они отыграют потери.Таким образом, в отличие от безумных наступательных планов Залужного, вылившихся в разрекламированное наступление 2023 года, по результатом которого ВСУ в принципе лишились возможности проводить наступательные операции не только стратегического, но и оперативного характера, военная стратегия Сырского в наибольшей степени отвечает политической стратегии киевских властей и направлена на максимально затягивание боевых действий в расчёте на изменение глобальной расстановки политических сил. Авантюрный характер украинской политической стратегии определяется тем, что развитие событий никак не зависит от действий Киева. Благоприятные для украинских властей глобальные изменения должны произойти как бы сами собой.Но и этого мало. Чтобы спасти Украину, Запад не только должен получить преимущество над Россией в ходе глобального противостояния, но и решить, что украинское направление вновь является приоритетным для решения его глобальных стратегических задач. То есть должны совпасть во времени и пространстве как минимум два случайных и маловероятных события:1. Запад каким-то загадочным образом должен получить серьёзное (позволяющее ему перейти в геополитическое наступление) преимущество над Россией.2. Запад должен по какой-то причине выбрать Украину в качестве принципиального пункта позиции, который он ни в коем случае не намерен уступить.Надо иметь в виду, что такое преимущество (см. п.1) может быть только комплексным (финансово-экономическим и военно-политическим), так как прямая победа Запада невозможна ввиду наличия у РФ мощнейшего в мире ядерного арсенала. Цель достижения такого превосходства не победить на поле боя, но создать Западу новую привлекательность, чтобы привлечь в свои ряды, помимо традиционных союзников, колеблющиеся страны третьего мира и часть государств, уже перешедших на сторону России и Китая, обеспечивая себе превосходящую ресурсную базу для длительного конфликта на истощение.В связи с этим возникает вопрос, как может вписаться затратное украинское направление в задачу экономии ресурсов в связи с длительным конфликтом на истощение? Украина – механизм блицкрига (экономического, политического или военного). Причём роль её не изъявительна, а страдательна – она лишь механизм провокации, который задействуется в момент достижения подавляющего превосходства, способного обеспечить блицкриг в какой-нибудь сфере. Так было в 2022 году, когда Запад рассчитывал на экономический блицкриг в конфликте с Россией и совершенно не заботился о судьбе самой Украины, так происходит и сейчас, когда Европа и США, хоть и по-разному видят будущее украинского направления, решают одну и ту же задачу – выход из украинского кризиса без существенных потерь. Судьба Украины их опять-таки не волнует.Таким образом, провал стратегии Сырского заключается не в том, что он неэкономно расходует личный состав – у него нет иных средств держать фронт. Тупик, в котором оказался Сырский обусловлен тем, что политические цели, поставленные украинским руководством, под которые и разработана его военная стратегия, недостижимы.При условии достижимости этих целей, гибель не только миллиона-полутора, но и двух-трёх миллионов украинских военнослужащих была бы оправдана, с точки зрения украинских властей. Задача ведь состоит в том, чтобы дождаться победы Запада любой ценой. Если бы победа Запада была в принципе достижима, то цена, в рамках принятой Украиной политической стратегии, не имела бы значения. Однако Запад также не может достичь победы, кроме как за счёт случайности. Все его расчётные возможности, на которых выстраивалась политическая стратегия Запада последних двух десятилетий, оказались неверными. Ресурсные возможности России, равно как и возможность возникновения глобального антизападного сопротивления, постепенно оформляющегося в союз, значительно более прочный чем все западные военные и экономические блоки, были недооценены. В то же время, оценки монолитности самого Запада, способности его экономики к мобилизации и длительному противостоянию с мощной группой оппонирующих держав, были явно завышены.В данный момент ставки сделаны, колесо рулетки прокрутилось, выигрышные номера, цвет, чёт/нечёт выпали. Остаётся только подсчитывать выигрыши и потери, а проигравшим решать хватит ли у них средств на ещё одну ставку. Раскол Запада, стремление США и европейских стран делать ставки самостоятельно, свидетельствуют о том, что средств у всех в обрез и никто не верит в возможность консолидированного выигрыша. Все начинают работать по принципу "спасайся кто может", точно так же как работали страны ОВД, СЭВ и республики СССР в конце 80-х – начале 90-х.Но западные страны ещё хотя бы располагают какими-то средствами, чтобы оставаться за игорным столом. Украина же сидит на пороге этого казино с протянутой рукой, и швейцар уже косо смотрит на неё, собираясь пинками гнать побирушку подальше.Понятно, что в таких условиях, жертвы приносимые ВСУ под руководством Сырского ради продления агонии киевского политического режима, бессмысленны. При этом тот факт, что Сырский продолжает организовывать сопротивление ВСУ, прекрасно понимая всю его бессмысленность и даже преступность (сотни тысяч уже погибли и ещё погибнут зря) свидетельствуют об ограниченности его профессионализма. Будучи очевидно неплохим планировщиком военных операций, он начисто упускает из вида политическую и моральную сторону своих действий. И делает это умышленно – не понимать всей гнусности продолжения бессмысленного убийства он не может, но и сил даже не организовать сопротивление преступному киевскому режиму, а хотя бы подать в отставку он в себе не находит.Между тем для любого командующего отставка – легальный выход из тупика между долгом повиноваться власти и нежеланием участвовать в организации бессмысленной бойни собственных солдат. Даже генералы и фельдмаршалы Гитлера пользовались своим правом на отставку, когда не соглашались с навязываемыми им главой нацистского режима способами ведения войны.Таким образом, по своим моральным качествам Сырский уступает даже генералитету рейха (далеко не праведникам). И в историю он войдёт не как генерал, до последнего боровшийся в безвыходной ситуации, а как соорганизатор (вместе с Зеленским) бессмысленной гибели мужского населения Украины.Можно погубить миллионы, но одержать победу. За это дают ордена и ставят памятники. Но если вы погубили хотя бы десятки тысяч (не говоря уже о более крупных потерях) но проиграли, лучшее, что может предложить вам история – забвение, а современники – тюрьму.О последних событиях на Украине и вокруг нее - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Затягивание конфликта с надеждой на максимальное ослабление России"

