Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 22 декабря

Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 22 декабря

За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам ВПК, украинской армии и обеспечивающей её инфраструктуре. Об этом 22 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру

В ночь на 22 декабря на территории Украины была объявлена воздушная тревога.Армия России с наибольшей активностью атаковала ночью инфраструктурные объекты Одесской области. Взрывы гремели на окраинах Одессы. Была атакована инфраструктура ВСУ в районе села Маяки.Ударные БПЛА ВС РФ поразили объекты в Белгороде-Днестровском Одесской области. Город полностью обесточен. Момент одного из прилётов в регионе попал на видео.Кроме того, российские БПЛА отработали по объектам противника в Днепропетровской (Васильковка, Павлоград), Харьковской (Бурлукский район), Житомирской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Славянске Донецкой Народной Республики.Также "Герани" были замечены на подлёте к целям в Кривом Роге. О результативности нанесённых ударов проверенной информации мало. Также в новостях: Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

