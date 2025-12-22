Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 22 декабря - 22.12.2025 Украина.ру
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 22 декабря
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 22 декабря - 22.12.2025 Украина.ру
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 22 декабря
За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам ВПК, украинской армии и обеспечивающей её инфраструктуре. Об этом 22 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
В ночь на 22 декабря на территории Украины была объявлена воздушная тревога.Армия России с наибольшей активностью атаковала ночью инфраструктурные объекты Одесской области. Взрывы гремели на окраинах Одессы. Была атакована инфраструктура ВСУ в районе села Маяки.Ударные БПЛА ВС РФ поразили объекты в Белгороде-Днестровском Одесской области. Город полностью обесточен. Момент одного из прилётов в регионе попал на видео.Кроме того, российские БПЛА отработали по объектам противника в Днепропетровской (Васильковка, Павлоград), Харьковской (Бурлукский район), Житомирской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Славянске Донецкой Народной Республики.Также "Герани" были замечены на подлёте к целям в Кривом Роге. О результативности нанесённых ударов проверенной информации мало. Также в новостях: Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Белгород-Днестровский Одесской области полностью обесточен, жалуется противник
Белгород-Днестровский Одесской области полностью обесточен, жалуется противник
Армия России атаковала объекты ВСУ и ВПК Украины: хроника и итоги к утру 22 декабря

За минувшие сутки российская армия нанесла серию ударов по объектам ВПК, украинской армии и обеспечивающей её инфраструктуре. Об этом 22 декабря сообщает телеграм-канал Украина.ру
В ночь на 22 декабря на территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Армия России с наибольшей активностью атаковала ночью инфраструктурные объекты Одесской области. Взрывы гремели на окраинах Одессы. Была атакована инфраструктура ВСУ в районе села Маяки.
Ударные БПЛА ВС РФ поразили объекты в Белгороде-Днестровском Одесской области. Город полностью обесточен. Момент одного из прилётов в регионе попал на видео.
Кроме того, российские БПЛА отработали по объектам противника в Днепропетровской (Васильковка, Павлоград), Харьковской (Бурлукский район), Житомирской областях, а также во временно оккупированном ВСУ Славянске Донецкой Народной Республики.
Также "Герани" были замечены на подлёте к целям в Кривом Роге. О результативности нанесённых ударов проверенной информации мало.
Также в новостях: Украинская армия атаковала регионы России: хроника и итоги к утру 22 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
