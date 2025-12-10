https://ukraina.ru/20251210/zelenskogo-mogut-prinesti-v-zhertvu-za-to-chto-on-tyanet-s-mirnym-planom-trampa-1072905135.html

Зеленского могут принести в жертву. За то, что он тянет с мирным планом Трампа

Зеленского могут принести в жертву. За то, что он тянет с мирным планом Трампа - 10.12.2025 Украина.ру

Зеленского могут принести в жертву. За то, что он тянет с мирным планом Трампа

Просроченный недопрезидент неонацистской Украины Владимир Зеленский наконец-то проявил признаки наличия ума и здравого смысла, когда согласился с требованием президента США Дональда Трампа.

2025-12-10T16:09

2025-12-10T16:09

2025-12-10T16:21

мнения

владимир зеленский

россия

трамп и зеленский

еврокомиссия

ес

слуга народа

дональд трамп

сша

мирный план

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072905510_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_e5886a81a4f1f52ab59b5d6509411db7.jpg

Трамп в интервью изданию "Политико", которое представляла американка украинского происхождения Даша Бернс, потребовал от Зеленского проведения выборов так спокойно и взвешено, что внимательный чел мог предположить: такие просьбы и требования выполняются, потому что в противном случае могут начать принуждать.Терпение у Трампа явно заканчивается, ему нужно продвижение на украинском, как говорится, треке, а тут какая-то подконтрольная, но страшно дерзкая и бОрзая зеленая нечисть мешает грандиозным планам. Зеленскому нужно взять себя в руки, сказал Трамп. А прозвучало это так: иначе мы тебя, дурилка картонная, возьмем то ли в свои руки, то ли поможем одуматься с ноги прямо в дурной кумпол, это уж как получится.И Зеленский "поплыл". То есть от страха согласился на выборы, для приличия выдвинув два условия выборов – безопасность и законность: "Заявляю это открыто и прошу Соединенные Штаты Америки помочь мне. Можно вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов. И тогда следующие 60–90 дней Украина будет готова к проведению выборов. Я лично имею на это волю и готовность".По словам Зеленского, он сейчас поручил своей политической обслуге из пропрезидентской партии "Слуга народа" разработать и проработать все нюансы новой избирательной кампании. Чтобы знать "как это сделать под ударами, под ракетами" и как организовать по закону голосование находящихся на фронте военных.На самом же деле согласие Зеленского с Трампом может быть банальной отмазкой и попыткой протянуть время до важного события – 18-19 ноября 2025 года пройдет очередной саммит Евросоюза. И на нем Зеленский надеется заполучить некую общеевропейскую и антитрампистскую точку зрения на войну на Украине, которая не только будет полностью совпадать с его взглядами и защитит от Трампа, но и даст деньги на войну. Много денег – хватит и на то, чтобы украсть напоследок, и на войне кровушки пролить достаточно.Саммит ЕС формально будет выполнять главную задачу – решить, как отобрать замороженные российские активы в сумме 210 млрд евро. Отобрать хотят 90 млрд. Потому что, по оценкам МВФ, Киеву на 2026-2027 годы требуется 135 млрд евро для поддержания государства, базовых услуг в гражданской сфере и в воюющей армии. Фюрер-председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что цель ЕС — покрыть две трети этих потребностей (90 млрд евро), а оставшуюся треть должны профинансировать международные партнеры.Делать это Урсула предлагает ЕС двумя путями: или заимствования за счет европейского бюджета, на что практически никто в ЕС не согласен, или "репарационный кредит" воровство российских активов.Отбирать решили не консенсусом всех членов ЕС (потому что многие члены против), а набрав так называемое квалифицированное большинство голосов: инициативу должны поддержать 55% (15 из 27) государств-членов организации, где совокупно проживает не менее 65% от общей численности населения Евросоюза. Или 60% стран ЕС, в которых живут 55% населения сообщества. Такой формат голосования позволит Еврокомиссии обойти вето, например, выступающих против грабежа Бельгии и Венгрии, если убедить их изменить позицию не удастся.При этом отдельным решением планируют предусмотреть запрет исполнения в пределах ЕС решений иностранных судов, оспаривающих грабеж, если Москва попытается оспорить экспроприацию. То есть наполеоновские планы воровства хотят подпереть со всех сторон.И вот 9 декабря 2025 года глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Дублине заявил: ЕС практически собрал необходимое квалифицированное большинство голосов для принятия решения об изъятии российских активов на саммите 18 декабря.А в открытом пригласительном письме лидерам стран ЕС Кошта написал, что тема грабежа российских денег в пользу Украины станет центральным пунктом встречи. "Мы начнем с дискуссии по Украине. На Европейском совете в октябре мы обязались обеспечить финансовые потребности Украины на 2026–2027 годы, в том числе для ее военных и оборонных усилий. На следующей встрече мы должны решить, основываясь на подготовительной работе, как выполнить это обязательство", – написал португалец с подачи немки. Вот она – Европа, объединенная против России…На что еще рассчитывают европейцы в поддержку вихляющего между ними с протянутой рукой Зеленским, который заливает кровью свою страну в интересах Европы?Да очень просто: на то, что обеспечив воровством российских активов финансирование войны в Украине против России, им удастся и Трампа уломать отказаться от своего мирного плана. И не уходить ни из мирных переговоров, как он периодически угрожает, ни вообще из войны, ни от поддержки усилий ЕС и НАТО по нанесению стратегического поражения России.Коллективное уламывание Трампа на войну – это вторая задача и цель саммит ЕС 18-19 декабря. И Зеленский на ее успех надеется, потому и соглашается на все, в том числе, и на выборы, только бы потянуть время и оттянуть свой конец. В хорошем смысле этого слова – отсрочить…И, конечно же, неизвестно, чем все на саммите ЕС закончится, но надежды и этого упырька из обескровленной его стараниями Украины питают. К сожалению…И есть в этой проблематике еще один негативный исход который, не исключено, зиждется на тайных планах и готовится подводных камнях. чтобы сорвать мирный план Трампа и настроить его против России, очень может подойти направленная против мирного процесса масштабная провокация, которую можно списать на Россию или в организации которой можно обвинить Россию.И первейшая из них – это ликвидация самого Зеленского. Нет клоуна – некому и кувыркаться на подмостках и подписывать документы о мире. Расчет провокаторов на то, что пока обезглавленная Украина подберет или подготовит легитимного подписанта, может многое случиться. Например, изменится политическая ситуация внутри США и Трамп передумает замиряться с Россией.Или для Зеленского ситуация еще хуже. Сегодня он – президент, лишенный легитимности еще в мае 2024 года, просроченный. Страну возглавляет, но вот документы от ее имени подписывать не может – им грош цена будет в базарный день. Для того Украину и гонят на выборы президентские, чтобы получить легитимного главу.Но получить легитимного подписанта можно и другим путем: если исчезнет Зеленский, то его функции и обязанности будет выполнять спикер парламента Руслан Стефанчук. Или кто-то другой, кого можно в парламенте избрать вместо Стефанчука минут за 15, если захотеть это сделать и договориться со всеми ведущими политигроками. А готовых спикеров в Раде, исполняющих обязанности президента, – как собак нерезаных, палкой не в кого бросить. Два украинца – это же, как известно, три гетмана…Так стоит Зеленскому грибочков вкусных с дустом и цианидами испробовать, удариться неспокойной головкой обо что-то твердое и отъехать к праотцам, споткнуться на высокой лестнице, нарваться на пулю, быть придушенным подушкой и или оглоушенным канделябром, и все – нужен будет новый президент. Или его и. о.И все бы было ничего, если бы провокации закончились только устранением Зеленского – его как раз не жалко: издох Максим, ну и.., ну дальше по тексту поговорки очень точно сказано.Но ведь чтобы помешать мирному процессу украинские террористы, подзуживаемые западными кураторами, могут и теракты против высокопоставленных руководителей – своих и российских – организовать. И по АЭС ударить, чтобы вызвать техногенную катастрофу. И взрывы в городах с массовыми жертвами среди мирных людей устроить. И всевозможные армейские прорывы типа ударов по Курской области сварганить и мирные договоренности похоронить.Да мало ли на что эти политические вурдалаки и каннибалы могут пойти, чтобы только сохраниться у власти и грабить дальше или избежать ответственности за уже содеянное. К сожалению, везде……Сегодня мирный процесс в очередной раз приближается к финишной прямой, когда оба главных игрока – Россия и неожиданно США – демонстрируют готовность покончить с войной. И им нужно совместно ухо держать востро, чтобы никто им не помешал. Тех, кто не отказался от войны как главного средства решить свои проблемы, очень много. И они очень сильны, дьявольски изобретательны и беспредельно безжалостны...О других планах украинской власти - в статье Павел Данилин о версии мирного плана Зеленского: Не исключаю, что Украина готовит Бучу-2.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

россия

сша

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

мнения, владимир зеленский, россия, трамп и зеленский, еврокомиссия, ес, слуга народа, дональд трамп, сша, мирный план, весь скачко, украина, международные отношения, украина.ру, украина.ру, руслан стефанчук, урсула фон дер ляйен, европа