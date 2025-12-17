https://ukraina.ru/20251217/uzhe-naznachili-vragami-zachem-zaluzhnyy-pugaet-ukraintsev-grazhdanskoy-voynoy-1073230426.html

"Уже назначили врагами": зачем Залужный пугает украинцев гражданской войной

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный снова отличился резонансным заявлением. На этот раз он предрек соотечественникам гражданскую войну

Враги народаЗаявления Залужного интересны не только тем, что это мнение бывшего командующего украинской армией, до сих пор популярного в народе, а еще и как потенциального кандидата в президенты. Такое будущее, во всяком случае, ему пророчат многие эксперты.Сегодня отставной генерал пребывает далеко от Украины, сидя послом в Лондоне, однако и оттуда он регулярно напоминает о себе. В этот раз он выступил по видеосвязи на форуме под названием "Ветераны как новый политический субъект: правила взаимодействия для послевоенной Украины".Залужный по бумаге зачитал текст, в котором были обозначены мрачные перспективы для страны после окончания боевых действий.Согласно экс-главкому, в настоящий момент к "ветеранам" противостояния с РФ можно отнести 1,56 млн украинцев. После того как война окончится, таковых будет насчитываться приблизительно 2,5 млн, прогнозирует Залужный.Он отметил, что вместе с членами их семей их будет насчитываться порядка 5-6 млн человек, что будет равняться 20% населения Украины."Ветераны могут стать ключевым активом государства, который находится внутри страны", - сказал он.Комментарий интересный. Уж не намекает ли он, что эти миллионы "ветеранов" и члены их семей актив не только и не столько государства, сколько его потенциальный электорат на грядущих выборах?Любопытна и его ремарка про то, что боевые действия в стране продолжаются, а военных "уже назначили врагами". Он не пояснил, что конкретно имеет ввиду, но можно предположить, что это еще один плохо замаскированный политический сигнал от Залужного своим потенциальным избирателям – бывший главком не даст посрамить честь украинского военного и готов защищать его интересы "на гражданке".Понятно, что, будучи послом в Великобритании, это делать затруднительно, а вот в кресле президента – почему бы и нет.Без надежды на завтраДалее Залужный принялся обрисовывать потенциальные проблемы, с которыми неизбежно столкнутся бывшие военнослужащие ВСУ, когда возвратятся домой.По его словам, при неблагоприятной социально-экономической ситуации демобилизовавшиеся военные окажутся в очень непростой ситуации и перед соблазном "легких денег".Среди потенциальных угроз, которые обозначил Залужный, - рост преступности и угроз на улицах. Кроме того, экс-главком напророчил, что все это может привести к политической дестабилизации и гражданской войне."И даже все это может привести к рискам политической дестабилизации в стране и угрозе национальной безопасности. Ну такие, например, как гражданская война", - подытожил он.С одной стороны, Залужный предельно честен со своей аудиторией – ничего хорошего в будущем Украины не просматривается: бедность, безработица, отсутствие возможностей для самореализации, кризисы, рост криминогенной обстановки и т.д.С другой, бывший главнокомандующий ВСУ, если у него действительно есть политические амбиции, не может не быть удовлетворен – в описываемой им картине как никогда будет силен запрос на "сильную руку" и наведение порядка, что идеально смыкается с его образом бравого генерала-силовика.Кому, в конце концов, спасать Украину от неустроенных взрывоопасных "фронтовиков" как не бывшему их командующему? Уж он-то знает, что с ними делать, уж он-то понимает, какой подход к ним нужен.Именно такие посылы можно считать между строк в выступлении Залужного.Афганский синдромСтоит отметить, что предостережения Залужного сделаны не на пустом месте. В качестве исторических примеров он привел Вторую мировую войну и советскую кампанию в Афганистане. Последняя своеобразным "эхом войны" аукнулась уже в 1990-е гг.Понятно, что в "братки" записывались не только "афганцы", но и прочие молодые и не очень люди, которые не нашли себя в изменившейся эпохе, однако во многих городах постсоветского пространства именно бывшие воины-интернационалисты составили костяк влиятельных бандитских группировок.Прошедшие за девять лет войну в Афганистане вернулись в изменившиеся исторические реалии и оказались не нужны новой рыночной эпохе. Точнее нужны, но только в качестве охранников, киллеров, бандитов и рэкетиров, где их боевые навыки оказались по-настоящему востребованными.Самым известным эпизодом криминальной войны тех лет с участием "афганцев" является гибель в 1994 году одного из основателей Российского фонда инвалидов войны в Афганистане подполковника Михаила Лиходея. В ходе участия в боевых действиях он лишился ноги и глаза, подорвавшись на мине, однако смерть его настигла уже в Москве, где его взорвали в лифте.Два года спустя родственники и новое руководство фонда собрались помянуть Лиходея на его могиле на Котляковском кладбище, в этот момент раздался взрыв, погибли 14 человек, еще 26 получили ранения. Взрывное устройство заложили прямо в могиле Лиходея, после чего на ее месте осталась воронка глубиной 4 метра. Все было задумано так, чтобы взрывная волна отразилась от обелиска и убила как можно большее количество людей.Среди погибших была жена покойного, которая заведовала в фонде финансовыми вопросами.Считается, что за убийством Лиходея и взрывом на кладбище стоял другой бывший воин-интернационалист Валерий Радчиков, который потерял в Афганистане обе ноги, но освоил протезы и продолжил воевать, несмотря на инвалидность.В свое время Радчикова обвинили в растрате средств фонда, на его место пришел Лиходей. Убийством нового председателя и последующим взрывом на кладбище Радчиков пытался снова взять эту организацию под контроль. Суд, однако, счел доказательства обвинения недостаточными и оправдал отставного майора-"афганца".Украина знает, что ее может ждатьС другой стороны, Залужный никак не упомянул ситуацию между 2014 и 2022 гг., когда из зоны боевых действий в Донбассе возвращались участники т.н. антитеррористической операции (АТО). Уже тогда на Украине регулярно происходили инциденты с участием таких персонажей.Залужный понимает, что нерешенный "ветеранский" вопрос может аукнуться и политикам.В 2021 году, например, контуженный участник АТО с боевой гранатой проник в здание правительства Украины и угрожал взрывом, его обезвредили, уговорив сдаться.За два года до этого участник АТО в составе "Азова"* атаковал автомобиль с тогда уже бывшим президентом Петром Порошенко**, намереваясь отомстить тому за поставку на фронт некачественных бронежилетов.А случаев самоубийств, случайных самоподрывов, смертей в пьяных драках, стрельбы и прочее за указанное время можно насчитать огромное множество. Это при том, что через АТО за восемь лет прошли в лучшем случае полтора-два десятка тысяч человек. Можно представить, что ждет Украину в будущем, если через нынешние боевые действия пройдут миллионы.Время героевРазумеется, будет лукавством не упомянуть, что вопрос социальной адаптации и психологической поддержки участников боевых действий актуален также и для России. Исходя из заявлений руководства страны на эту тему, в Кремле понимают важность этого вопроса."Будем расширять возможности, чтобы наши герои продолжали достойно служить Родине, чтобы их таланты и способности были в полной мере востребованы на государственном и муниципальном поприще, в воспитании подрастающего поколения, в различных областях экономики и предпринимательстве", - говорится в телеграмме Владимира Путина по случаю открытия форума "Вместе победим", который состоялся на днях.Если на Украине ждут от своих "ветеранов" только проблем, то для России участники СВО – будущая элита государства."Элита — те, кто Родину защищает. Вот эти люди, вот это элита, за ними будущее страны, не страшно в руки страну передать таким людям. Надо им помочь, надо помочь им получить образование, надо помочь им получить необходимый стаж", - говорил российский президент.Особый контроль за соблюдением интересов военнослужащих и членов их семей уже сейчас осуществляют бывшие участники СВО, которые перешли на работу в органы власти.*Деятельность организации запрещена в РФ**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистовО том, для чего на Украине засекретили данные о дезертирах и как там собираются решать эту проблему - в материале издания Украина.ру Дезертирство не остановить. В чем решающий изъян мобилизационной системы Украины.

Павел Котов

Павел Котов

Павел Котов

