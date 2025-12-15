https://ukraina.ru/20251215/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-15-dekabrya-1073128244.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВСУ пытаются контратаковать в районе Купянска и Покровска, пока ВС РФ зачищают Мирноград и продвигаются на Запорожском направлении.
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВСУ пытаются контратаковать в районе Купянска и Покровска, пока ВС РФ зачищают Мирноград и продвигаются на Запорожском направлении.