Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 декабря
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 декабря - 15.12.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 декабря
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.По его словам, ВСУ пытаются контратаковать в районе Купянска и Покровска, пока ВС РФ зачищают Мирноград и продвигаются на Запорожском направлении.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 15 декабря

10:58 15.12.2025

Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
Волонтёр и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, ВСУ пытаются контратаковать в районе Купянска и Покровска, пока ВС РФ зачищают Мирноград и продвигаются на Запорожском направлении.
