Буданов* придет – порядок наведет? Что значит первое назначение от Зеленского в 2026

Начинаем разгребать новогодние кадровые завалы киевского режима. Ну, во-первых и главное - Зеленский назначил нового главу Офиса. Им стал один из тех, кого и ранее называли в числе ключевых претендентов после отставки Ермака.

Да, изначально предполагалось, что наиболее вероятной фигурой может оказаться Шмыгаль, однако и Кирилл Буданов* с самого начала находился в этом списке и рассматривался как один из основных вариантов. Это назначение имеет вполне определённое значение, о котором уже говорилось ранее, и сейчас, по горячим следам, подтверждается как сам факт, так и его политический контекст и содержательное наполнение.Начну издалека. Ещё в декабре состоялась первая встреча расширенных украинской и американской делегаций в Майами. В составе украинской делегации, представленном Зеленским, присутствовали Поклад и Буданов, однако на самих переговорах с Уиткоффом и Кушнером они не появились. А всё потому, что в это время Поклад и Буданов отправились в Вашингтон, где провели серию контактов с тем, что принято называть американским глубинным государством, прежде всего с руководством разведывательного сообщества и представителями Госдепартамента. Именно тогда американцами было определено, что Поклад и Буданов рассматриваются как фигуры, на которые возлагается функция стабилизации ситуации на Украине с целью недопущения военных переворотов, майданных сценариев и развития событий по невыгодной для Соединённых Штатов траектории. Уже тогда Буданов упоминался не как самый вероятный, но как один из возможных кандидатов на пост главы Офиса. И его нынешнее назначение логично вписывается в то, что складывалось вокруг верхушки киевского режима последние недели. В политическом смысле Буданов тесно связан прежде всего с Давидом Арахамией, человеком, который с начала двухтысячных был завербован американской разведкой гражданин США Давид Браун). Это ближайший политический союзник Буданова, и именно эта связка многое объясняет в текущей конфигурации. Всё происходящее подтверждает те сценарии, о которых ранее говорили инсайдеры и которые оценивались как достаточно вероятные. Зеленского американцы постепенно выводят из полноценного контроля над процессами. Если и не происходит сейчас прямой изоляции от переговорного трека или управления государством, то, по крайней мере, его загоняют в жёсткие рамки.С этим напрямую связана и так называемая "ликвидационная комиссия", о которой неоднократно я упоминал в последних комментариях и выступлениях. Речь идёт о расширенной группе аудиторов Министерства финансов США и группе следователей ФБР, работающих в тесном взаимодействии с НАБУ и находящихся сейчас на территории Украины. Именно этот фактор, прямой угрозы уголовного преследования лично для криворожского клептомана, с высокой долей с моей стороны уверенности и вынуждает его делать ставку на Буданова сейчас.Вообще, это назначение преследует две ключевые цели для Зеленского. Первая заключается в попытке встроиться в логику происходящих процессов и соответствовать ожиданиям Вашингтона. В условиях разворачивающегося антикоррупционного апокалипсиса он не может позволить себе игнорировать позицию Соединённых Штатов. Ведь, к делу Миндича добавилось дело Шефира и Киселя, следом подтягивается большое дело в оборонке и целый ряд других дел. В этой ситуации Буданов для американцев является понятной и прогнозируемой фигурой. При этом его часто по инерции записывают в британские агенты, не вникая в реальные связи и биографию. На деле он давно ориентирован именно на американское разведывательное сообщество и в политическом плане связан прежде всего с республиканским лагерем. Да, в рамках взаимодействия разведсообщества "Пяти глаз" Буданов в байденовский период действительно много контактировал с британской военной и внешней разведкой, но стратегическая ориентация у него всегда была американская. Более того, он ориентирован именно на республиканский лагерь. В свое время он был максимально близок к группе Никки Хейли еще до избрания Трампа. А за ней стоит американский ВПК и, например такой гигант индустрии как Боинг. Таким образом, назначение Буданова на пост главы Офиса является для Зеленского вынужденной уступкой. Это не капитуляция и не признание поражения, но серьёзный шаг назад в попытке сохранить управляемость ситуации и коммуникацию с Вашингтоном в рабочем состоянии.Вот, в случае если бы офис возглавил Федоров, которого многие рассматривают как потенциального политического сменщика Зеленского и фигуру, полностью ориентированную не только на американцев, но и на олигархов Пинчука и Фиалу, то есть на откровенно антизеленскую коалицию, ситуация выглядела бы иначе. Для этой коалиции Буданов не свой человек. Он остается частью внутренней фронды, но все же внутри команды Зеленского, так же как и Арахамия. Поэтому речь идет именно об уступке, но не о капитуляции.Второй важный фактор назначения это личные политические амбиции самого Буданова, на которых и сыграл Зеленский. Вероятно, Буданов рассматривает этот пост как старт перехода из военной роли в политическую. При этом нужно понимать, что в голове у Зеленского и у Ермака, который пытается продолжать незримо присутствовать за спиной недофюрера, совсем другая логика. Буданова могут сознательно попытаться утопить на этом посту, втянуть в конфликты, перегрузить задачами, спровоцировать на политические столкновения с украинской элитой, чтобы он стал для украинского политикума нерукопожатым, а еще и олицетворением всех непопулярных решений самого Зеленского.Но, все равно, главный в этом назначении внешний фактор. Показательно, что в медиа уже появляется информация о том, что на встрече в Мар а Лаго Трамп был предельно груб и категоричен с Зеленским и жестко требовал выполнения своих условий. И "ликвидационная комиссия", никуда не делась. Она продолжает работать. При всех интригах Зеленского, Ермака и Лондона это назначение точно является шагом к дальнейшей политической изоляции Зеленского и крушению "ермаковщины". События не стоит форсировать, но за тем, как Буданов будет осваиваться на этом посту, наблюдать придется внимательно. Формально должность главы офиса де юре почти ничего не значит, однако де факто на протяжении всей истории Украины с девяносто первого года именно главы администраций и офисов президента были ключевыми политическими фигурами. Вопрос теперь только в том, как именно Буданов сумеет воспользоваться этим ресурсом и что от него потребуют американцы.О том, какие идеи поддерживает и к чему стремится нынешняя украинская так называемая элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Играют в карьеру зицпредседателя Фунта и вторят поросенку Фунтику. Чем занимаются украинские элиты"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

