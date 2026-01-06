https://ukraina.ru/20260106/nastupit-li-god-krasnoy-kepki-ili-kak-osedlat-krasnuyu-loshad-1074023386.html

Наступит ли год красной кепки, или как оседлать Красную лошадь

Новый 2026 год, как всем нам известно, будет годом Красной Лошади. Но, похоже, в предновогодней суете никто даже и не подумал, что легко оседлать красную лощадь не получится, а первые дни января не принесут нам ни удачи, ни радости. И все мы окажемся не в седле грациозной скакуньи, а под красной кепкой.

А на кепке крупными буквами будет написано: "МАГА" - "мэйк Америка грэйт эгейн".Перевод этого выражения все уже давно хорошо знают. Но что же это значит — снова сделать великой по-американски — спросите вы? Вопрос справедливый. Давайте разберёмся.Спросить у Муаммара Каддафи, извините, уже не получится. 2011 год, Ливия. Бомбили, бомбили, а потом линчевали прямо на улице. Демократию, значит, несли.Спросить у Саддама Хусейна тоже не выйдет — 2003-й, Ирак. Оружие массового поражения, которое было главной причиной вторжения, не нашли. Оружия у Саддама не нашли, но показали на весь мир, как тюремщик осматривает его рот, унижает старика, а затем и вообще повесили.А можно было бы и у Слободана Милошевича спросить… Югославия, 1999-й, бомбардировки НАТО под управлением США. 78 дней бомбили. Белград горел. Мосты взрывали. Без мандата ООН, между прочим. Милошевич потом в Гаагу попал. Там и умер. От болезни, говорят. Мы, дескать, ни при чём.Башара Асада тоже пытались добавить в список с 2011-го. Не получилось, правда. Но старались изо всех сил. Химическое оружие находили. То есть говорили, что находили. Потом оказывалось — не совсем оно. Но попытка засчитана. Хотя Асада перед телекамерами не удалось унизить, но хаос в Сирии и по сей день.Всего, если считать с 1945 года, таких "великих МАГА - достижений" набралось штук под тридцать. Кто-то считает больше, кто-то меньше — зависит от того, что считать "режимом" и что считать "свержением". Но порядок цифр понятен.Иран — 1953-й, операция "Аякс". Госпереворот 1954 года в Гватемале, операция ЦРУ. Конго — 1960-й, убрали Лумумбу. Чили — 1973-й, Пиночет вместо Альенде. Бразилия, Индонезия, Греция, Панама, Гренада, Афганистан... А ещё был" разгневанный народ " наскоро сколотил трибунал над супружеской парой Чаушеску. Всюду так или иначе видна рука ЦРУ.Список впечатляет. Как говорится, практика — мать учения. Опыт богатейший. Технология отработана до автоматизма.И вот теперь — Венесуэла. Третьего января 2026 года, свеженькое. Мадуро схватили. Прямо в собственной резиденции. Операция заняла минуты.Ни один американский солдат не погиб. Ни один вертолёт не сбили. Ни одного командного пункта не разбомбили.Правда, с другой стороны погибли. От 40 до 80 человек, говорят венесуэльцы. Гражданские, военные, охрана президента. Кубинцев 32 человека — военные советники и разведчики. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что службу безопасности Мадуро "убили в холодную кровь".Самому Лопесу, если можно так сказать, повезло. Он выжил.Театрально всё. Красиво. Профессионально. С одной стороны — ноль потерь. С другой — 80. Отражение баланса в мире.Знаете, что самое интересное? А за пару часов до этого венесуэльское руководство с китайским посланником встречалось. Беседовали. Чай пили, наверное. Или кофе. Конфликта с США не ожидали. Мой пост в китайской соцсети Вэйбо с фотографией с этой встречи за считанные минуты набрал полмиллиона просмотров, не считая репостов и комментариев: простые китайцы возмущались наглостью рыжего нарцисса в красной кепке и призывали к объединению Китая и России для отпора оборзевшего гегемона. Но, платформа, прикрыла комментарии. Такая у них политика. Видимо, посчитала, что и сейчас русскому с китайцем не надо объединяться.Все надеялись, не только китайцы, что обойдётся. И вдруг — оп! — и Мадуро в руках у американцев. Как фокус. Ловкость рук и никакого мошенства.Потом провезли Мадуро по улицам Нью-Йорка. В клетке. Толпа стояла, смотрела. Улюлюкала. Фотографировала.Как в древнем Риме. Помните? Полководцы-триумфаторы пленных вождей по городу возили. Народ радовался. Зрелище.Вот и сейчас — XXI век, а традиции живы. Прогресс.Совет Безопасности ООН собрали. Пятого января. Экстренно. По инициативе России, Колумбии, Кубы, Китая и самой Венесуэлы. Заседание.Россия утверждает: агрессия! Вооружённое нападение! Нарушение суверенитета! Китай вторит: гегемонизм, произвол, международное право попрано! Генсек ООН, гражданин страны-участницы НАТО, говорит об "опасном прецеденте".А США отвечают спокойно: Мадуро нелегитимен. Выборы фальшивые были. Народ страдает. Мы имеем право. Гуманитарная операция.Резолюцию не приняли. Для резолюции нужно девять голосов "за" и никакого вето. Не вышло. Даже председательское заявление — более мягкий вариант — не согласовали. Для него нужно единогласие. Тоже не срослось.Закончилось всё обменом мнениями. Каждый сказал своё. Все разошлись. Мадуро остался в клетке. Венесуэла — под контролем. ООН поговорила. Как всегда.Но тут — стоп. Давайте остановимся. А не здесь ли собака зарыта?Помните скандал с Моникой Левински? 1998 год. Билл Клинтон. Президент Соединённых Штатов. Молодая стажёрка. Синее платье. Сигара. Подробности пересказывать не будем — все помнят.17 января 1998-го информация всплыла. Клинтон публично всё отрицал. Потом признался. 19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент. Рейтинг упал до 37 процентов. Катастрофа.Что сделал Клинтон? 24 марта 1999 года — ровно через три месяца после импичмента — начал бомбить Югославию. НАТО. Операция Allied Force. Под командованием США.78 дней бомбили. И снова без мандата Совета Безопасности ООН, кстати. Убили от 500 до 2000 мирных жителей. Разрушили инфраструктуру на 30-50 миллиардов долларов.Рейтинг Клинтона вырос до 66 процентов. Про Левински все дружно забыли. Ну, почти все. Магия войны. Работает безотказно.А теперь смотрим на Трампа. Декабрь 2025 года. Начали публиковать новую тысячу документов по делу Джеффри Эпштейна. Педофильский остров. Список гостей. Очень интересные документы.Связанные с Трампом. И с Биллом Клинтоном тоже, кстати. И с другими известными людьми. Имена, даты, подробности.Трамп сначала запретил публикацию. Своим указом. Демократы возмутились. Через суд получили доступ. Документы начали просачиваться в прессу. Дело грозило перерасти в грандиозный скандал.И тут — бац! — Венесуэла. Третьего января — операция. Пятого января — клетка в Нью-Йорке.Вся пресса переключилась. Все каналы говорят про Мадуро. Про Латинскую Америку. Про международное право. Про опасный прецедент.А про файлы Эпштейна — тишина. Ну, не совсем тишина. Кое-где демократы вскрикивают. Но никто особо не слушает. Народу война интереснее педофилов. Проверено.Совпадение? Не думаю.(с)Вот и получается: Клинтону для отвлечения внимания от собственных "шалостей" понадобилась Югославия. Трампу — Венесуэла. И этот метод проверенный. Классика жанра.А вы говорите — год Красной лошади. Лошадь, может, и красная. Но накрылась она красной кепкой с надписью МАГА. И накрывает, граждане, всё вокруг. Как медным тазиком из известной фразы.В новом "лошадином" году Венесуэла первая. Куба, возможно, следующая — энергетический кризис, топливо из Венесуэлы не идёт, электростанции встали. Никарагуа тоже в списке.Аргентина, Чили, Перу, Боливия, Эквадор — уже подконтрольные кепке режимы. Континент меняет цвет. Красный уходит. Звёздно-полосатый приходит.Китайцы нервничают. Российские компании считают убытки — нефтяные контракты, оружейные сделки, миллиарды долларов. Стратегический плацдарм в Западном полушарии. Всё накрылось. Той самой… Ну… Вы поняли…А глаза из-под красной кепки уже смотрят дальше. На север. Гренландия, говорят, хорошая территория. Покупать надо. Или так забрать, если не продадут. Датчане не согласны? Ну и что? Мнение индейцев когда-нибудь интересовало шерифа? Особенно, если он в красной кепке?Канада тоже в списке интересов. 51-й штат, предлагают. Канадцы смеются. Пока смеются. Скоро перестанут.Панамский канал упоминают. Возвращать пора, мол. Договор 1977 года какой-то несправедливый оказался. Надо пересмотреть. И вернут ведь.География расширяется. Аппетит растёт. Кепка увеличивается в размерах. А Красная лошадь? А что лошадь?! Она в Китае. Сегодня, 6 января, Си Цзиньпин объявил об усиление санкций против разнузданной самурайки, верно идущей на поводу красной кепки. Китай пытаетсся лавировать, как в общем-то и все мы, в надежде, что санкциями и осуждением в ООН можно остановить "американское величие"Мир смотрит и гадает: "А до нас дойдёт?". Дойдёт, ребята. Обязательно дойдёт. Кепка, она такая.А мы всё ещё верим. Наивно, но упорно. Лента новостей на телефоне пестрит предсказаниями: "США возьмут Венесуэлу, а мы — Украину. Китаю достанется Тайвань".Хотим верить, что нарцисс в красной кепке — всё-таки наш слоняра. Наш человек, понимаете. Что вот-вот начнёт играть с нами по нашим правилам. Что договоримся.Верим. Надеемся. На иллюзорный гороскоп с обещанными им плюшками. А красная кепка МАГА уже накрывает мир "эгейн". Плотно так накрывает. Герметично. Без щелей. И без правил. Вчера военкор Сладков высказал одну мысль о своевременности и логичности объединения России, Китая, Ирана, Кубы, Северной Кореи в единый антиамериканский военный блок. Стоит задуматься. И работать в этом направлении. Чтобы нам вместо Года Красной лошади не пришлось "праздновать" год красной кепки.

Азат Рахманов

