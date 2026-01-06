https://ukraina.ru/20260106/vladimir-sosyura-petlyurovets-so-stalinskoy-premiey-1074014146.html

Владимир Сосюра: петлюровец со Сталинской премией

6 января 1898 года родился Владимир Сосюра, ставший одним из известнейших украинских поэтов ХХ века. Его биография и творчество привычны для этой категории деятелей искусств, славивших и Украину, и коммунизм

Владимир Сосюра родился в городке Дебальцево (ныне ДНР) в семье чертёжника. Город был основан как железнодорожная станция и на тот момент насчитывал около 2 тысяч жителей. Мальчик придумал себе происхождение от мифического солдата наполеоновской армии Густава де Соссюра. На самом деле "Сюсюра" – весьма распространённая казацкая фамилия.Уже в 11 лет он был вынужден пойти работать на содовый завод в городке Верхнее (с 1965 года – в составе Лисичанска), которое местные жители привычно называли Третья Рота – так оно называлось в годы существования Славяносербии.С 1911 по 1917 годы Владимир Сосюра учился в различных училищах Верхнего, именно тогда юноша начал писать стихи на родном – русском языке, первый из которых был напечатан в 1917 году. Позже поэт утверждал, что его отец и дед писали стихотворения на двух языках, но в семье говорили на русском – мать Антонина Локотош была сербско-венгерского происхождения, и украинского не знала.В апреле 1918 года в Донбасс прибыл созданный Петлюрой 3-й гайдамацкий пехотный полк, которым командовал бывший штабс-капитан Русской императорской армии Емельян Волох. Именно он и сагитировал 20-летнего Владимира Сосюру присоединиться к петлюровцам, о чём поэт позже, судя по всему, искренне написал:"І пішов я тоді до Петлюри, бо у мене штанів не було. Скільки нас, отаких, попід мури од червоної кулі лягло". ("И пошёл я тогда до Петлюры,Потому без штанов я ходил.Сколько нас, погибающих сдуру,Комиссарский наган находил!")(Перевод Эдуарда Багрицкого).В июле 1918 года Волох отказался присягнуть на верность гетману Скоропадскому и начал готовить восстание. Сосюра же остался в полку, и даже дослужился до бунчужного (сержанта). В ноябре 1918-го 3-й гайдамацкий полк, который вновь возглавил Волох, обеспечил успех петлюровского восстания в Донбассе. Но вскоре под напором Вооружённых сил Юга России вынужден был отступать к Днепру и дальше на Запад.В январе 1919 года Волох по приказу Петлюры арестовал командующего войсками Запорожского корпуса Петра Болбочана, и был назначен на его место. В феврале того же года подразделения этого корпуса осуществили Проскуровский еврейский погром, отдельные источники утверждают, что в нём принял участие и Сосюра. Сам поэт позже описывал этот погром и мародёрство. Но это не помешало Сосюре взять у Волоха деньги на выпуск своего первого поэтического сборника "Песни крови" (1919).По воспоминаниям современников, именно там было напечатало известное стихотворение, начинающееся словами "Бій одлунав…" Вот только в оригинале дальше значилось "червоні знамена замайоріли на станції знов, і до юрби полонених сам комісар підійшов", а в конце он расстреливал юношу, крикнувшего "Я – гайдамака, стріляй!" В советской же версии знамёна были жёлто-голубыми, а стихотворение называлось "Комсомолец".Подтвердить эту версию невозможно, поскольку сборник "Песни крови" не сохранился, а среди вывезенных на Запад рукописей стихотворения "Гайдамака" нет. А Волох отправил Сосюру с фронта в военную школу УНР под Каменец-Подольский. Как курсант этой школы он летом 1919 года стоял на страже у резиденции Петлюры в Каменец-Подольском, тогда столице УНР.В ноябре 1919-го Сосюра как роевой (командир отделения) принял участие в бою с белогвардейцами под Проскуровом (ныне Хмельницкий) и попал в плен. В плену заболел тифом, был отправлен в госпиталь в Одессу, где и застал приход Красной Армии. Сосюру якобы дважды расстреливали, однако это похоже на мистификации – вроде получения золотых часов из рук самого Нестора Махно.В феврале 1920 года Сосюра предстал перед революционным трибуналом. Его председателем трибунала был земляк из Приволья (до 1778 – Пятая Рота Славяносербии). После того, как Сосюра прочитал несколько революционных стихотворений, его признали ценным кадром для политотдела 41-й стрелковой дивизии и приняли в компартию.В Одессе Владимир Сосюра познакомился с Эдуардом Багрицким, который и посоветовал ему писать исключительно на украинском языке. Правда, во время обучения на курсах при политотделе 14-й армии в Елисаветграде (ноябрь 1920 – январь 1921) поэт печатается в армейских газетах на русском, подписывая свои стихи "В. Соссюр", но оказавшись весной 1921 года на политработе в родном Донбассе, навсегда становится украиноязычным в творчестве.В 1921 году вышел сборник "Поэзии", содержавший стихотворения на украинском языке и подписанный "Владимир Сосюра", формально именно он считается первой книгой поэта.С Верой Берзиной, бывшим политруком красноказачьего эскадрона, Владимир Сосюра сочетался браком в 1922-м, когда они оба учились в Харькове на рабфаке при Харьковском институте народного образования. Поэт написал ей поэтическое признание в любви в поэме "Рабфаковка": "Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання". Но супруга скептически относилась к творчеству супруга вообще и его фанатичному украинству. "Ми з тобою зійшлися в маю, ще не знав я, що значить ідея. Ти й тоді не любила Україну мою, сміялася з неї", – так поэт подытожил эти отношения.Славу принесла ему революционно-романтическая поэма "Красная зима" (1922), признанная самым выдающимся образцом поэтического эпоса гражданской войны на Украине. Этой теме Сосюра посвятил и многие другие произведения, в которых органично сочетается интимное с общественным: сборники "Город" (1924), "Снеги" (1925), "Золотые коршуны" (1927) и ряд других.Получая от Советской власти огромные гонорары, Сосюра привычно держал фигу в кармане. В "Красную зиму" он вставил "золото-синий сон", написал автобиографический роман "Третья Рота" (1926), преисполненный петлюровской романтики, а также откровенно националистические поэмы "Махно" (1924, утрачена), "Тарас Трясило" (1926) и "Мазепа" (1929). При этом вступление к последней поэме, стихотворение "Вокруг радости так мало" (1927), было приурочено к 10-й годовщине Октябрьской революции, и, по сути, является антисоветским памфлетом.В 1924 году поэта исключили из партии, но дальше этого дело не пошло. Сосюра вошёл в делегацию украинских писателей, которая 12 февраля 1929 года встретилась со Сталиным, и радостно слушал слова вождя: "На каком языке мы можем поднять культуру Украины? ТОЛЬКО НА УКРАИНСКОМ".Однако раздвоение в текстах привело к реальным проблемам с психикой. Как вспоминал один из харьковских врачей, у Сосюры была сложная форма психического расстройства:"Она проявлялась в постоянном желании менять женщин вокруг себя. Как только начиналась маниакальная стадия расстройства – он влюблялся и женился. Как только начиналась депрессивная – он разводился и впадал в запой".В 1931 году Владимир Сосюра женился на Марии Даниловой – они познакомились на концерте ко дню рождения Тараса Шевченко в Донецке (!) Тогда же поэта восстановили в партии – на что он ответил сборником "Сердце", который завершался национал-большевистским стихотворением "Два Володьки". Хотя сборник запретили, но лишь после откровенно антисоветского романа "Разгром" (1934), текст которого не сохранился, Сосюру вновь исключили из партии.Он написал письмо Сталину: "Меня исключили из партии как зоологического националиста, а я не мыслю жизни без партии. (…) Отец! Спаси меня!!!" Вождь отреагировал коротко: "Восстановить в партии. Лечить". Сосюра на год с лишним оказался в харьковской психиатрической больнице, известной как "Сабурова Дача"*, после чего переехал в Киев.В 1936 году Владимира Сосюру приняли в Союз советских писателей, через год он получил квартиру в номенклатурном писательском доме "Ролит". При этом поэту удавалось выдержать баланс между интимной лирикой (сборники "Новые поэзии", "Люблю") и откровенно конъюнктурными текстами ("Песня про Ворошилова", "Красногвардеец").В 1941 году Сосюру сначала эвакуировали в Уфу, в 1942-м он работал в Украинском радиокомитете в Москве, в 1943 году – в редакции фронтовой газеты "За честь Родины". Во время войны вышли сборники "В час гнева", "Под гул кровавый". Но самым известным произведением Владимира Сосюры, созданным в годы войны, стало стихотворение "Любите Украину" (1944).Поначалу всё было нормально: "Любите Украину" включили в сборник "Чтобы сады шумели" (1947), за который через год Сосюра получил Сталинскую премию первой степени (100 тысяч рублей, то есть среднюю зарплату советского гражданина за 12 лет). Поэт написал поэмы на библейскую тематику "Каин" (1948), "Моисей" (1948), "Христос" (1949). Возможно, и это сошло бы ему с рук, если бы не любимая жена.Данилова была завербована НКВД ещё в 1941 году. Она начала по заданию спецслужбы проводить встречи с различными писателями в специально выделенном ей номере в гостинице "Театральная". По городу поползли слухи, и Данилова не нашла ничего лучше, чем сознаться в работе на Министерство госбезопасности СССР главе Союза писателей УССР Александру Корнейчуку. Тот сразу её сдал. Данилова получила 10 лет лагерей, а Сосюра опять попал в психиатрическую больницу, откуда написал покаянное заявление о своих произведениях, написанных и изданных в годы службы у Петлюры.В июле 1951 года газета "Правда" осудила стихотворение "Любите Украину", а самого Сосюру назвала "буржуазным националистом" и "продажным бандеровцем". "Воспевает какую-то извечную Украину. Вне времени, вне эпохи, без сталинских пятилеток, без колхозного строя. В основе своей является идейно порочным произведением, под которым могли подписаться Петлюра, Бандера". Постановлением ЦК КП(б)У стихотворение было изъято из всех сборников.Летом 1953 года после письма Хрущёву, которого поэт знал лично, на свободу выпустили Данилову, одна за другой вышли новые книги Сосюры – "За мир" (1953), "На струнах сердца" (1955), "Соловьиные дали" (1957).В 1958 году Сосюра пережил первый инфаркт, с тех пор перестал употреблять алкоголь, курить и играть в бильярд. В 1960-м он начал подводить итоги жизни: дописал поэму "Мазепа" и роман "Третья рота", а также написал поэму "Расстрелянное бессмертие" (литературоведы считают, что её вступительная часть, посвященная жертвам сталинского террора, является восстановленным из памяти куском утраченной поэмы "Махно"). Все три упомянутых произведения были напечатаны только после смерти поэта, в 1988-89 годах.В 1960 году вышла книга "Близкая даль", 1961-м – "Поэзия бодрствует", 1964-м – "Осенние мелодии" и "Весны дыхания". В 1963 году поэт получил Шевченковскую премию. Подкосил Сосюру второй инфаркт, после которого он почти не выходил из дома. 8 января 1965 года, через два дня после 67-летия, поэт умер на своей даче в Конче-Заспе.В независимой Украине считается каноническим патриотическим поэтом, в 1998 году к 100-летию со дня его рождения были выпущены почтовая марка и юбилейная монета в 2 гривны. Не забывают о нём и на малой родине, где сейчас не особо любят Украину: главный дворец культуры города Лисичанска с 1965 года носит имя Владимира Сосюры, в сквере рядом с ним сохранён установленный в 1966 году памятник поэту.* Харьковский краевед Дмитрий Губин указывает, что в то время в больнице выходила многотиражка "Советский сумасшедший". Там публиковались А. Гайдар и В. Сосюра.

