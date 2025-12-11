https://ukraina.ru/20251211/taker-karlson-zayavil-o-vozmozhnom-strategicheskom-soyuze-rf-s-ssha-khronika-sobytiy-na-1300-11-dekabrya-1072948272.html

Мир стоит на пороге кардинальной геополитической перестройки. В течение последних часов поступил ряд значимых заявлений и публикаций, указывающих на растущее признание России как незаменимого центра силы и потенциального партнера для Запада на новых условиях

2025-12-11T13:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051154907_0:0:1674:943_1920x0_80_0_0_9348b5e3b08fe659417905147ff2b282.jpg

Известный американский консервативный тележурналист Такер Карлсон сделал сенсационное заявление. Он прямо заявил, что Россия, обладающая самой большой территорией в мире, мощнейшей армией в Европе и огромными производственными мощностями, лучше всех подошла бы на роль самого близкого союзника США. По его мнению, если Вашингтону нужен партнер для помощи в конфликтах или размещения баз, то альтернативы России нет. Идея "Core 5": Politico сообщает о планах заменить "Большую семёрку" новым форматом с Россией Параллельно западные СМИ обсуждают снижение значимости клуба G7. Издание Politico, ссылаясь на источники, пишет о начале обсуждения идеи создания "Ключевой пятерки" (Core 5, C5). В этот новый формат, призванный заменить устаревшую G7, могут войти Россия, США, Китай, Индия и Япония. Портал Defense One добавляет, что первым вопросом для такой "пятерки" могло бы стать урегулирование на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе подтвердил, что текущие переговоры с администрацией США посвящены поиску именно долгосрочного урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что Россия настаивает на пакете договоренностей о прочном мире с гарантиями безопасности для всех сторон. Лавров также отметил, что переговоры идут в сложных условиях из-за множества "спекуляций и фальшивок", генерируемых Западом. FT: Администрация Трампа считает потерю Украиной территорий неизбежной Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщает, что представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности его спецпосланник Стив Уиткофф, настаивают перед Киевом на "обмене территориями" как на неизбежной части любого мирного соглашения с Москвой. По данным издания, украинские чиновники отмечают, что Уиткофф "одержим" этой идеей. ЕС в тупике: Бельгии грозит изоляция за отказ грабить российские активыВ то время как обсуждаются новые союзы, в Евросоюзе углубляется кризис. Politico со ссылкой на дипломатов сообщает, что Бельгии грозит изоляция в ЕС за ее принципиальную позицию против использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее назвал такие планы "воровством". Издание пишет, что с Бельгией могут начать обращаться так же, как с Венгрией, игнорируя ее позицию. Германия тратит миллиарды на перевооружение На фоне этих процессов Bloomberg сообщает о готовящейся одной из крупнейших сделок в истории Бундесвера: Германия планирует подписать контракт на 3,4 млрд евро на поставку 229 самоходных гаубиц RCH 155. Финский политик Армандо Мема прокомментировал подобное перевооружение Европы как "оправдание провала политики Урсулы фон дер Ляйен на Украине", подчеркнув, что Россия не хочет нападать на Европу. Сводка новостей к этому часу рисует картину стремительного переформатирования глобальной повестки. Прагматичные голоса на Западе все громче говорят о необходимости взаимодействия с Россией, в то время как прежние механизмы (G7) и политика (поддержка Киева любой ценой) демонстрируют свою несостоятельность. Обсуждение новых форматов, таких как C5, и прямые переговоры Москвы и Вашингтона о будущем безопасности указывают на то, что мир вступает в новую эпоху, где роль России будет одной из определяющих.Киев направил Вашингтону ответ на американский план, внеся в документ правки. Подробнее — в материале Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря.

2025

Эдуард Рштуни

