Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря - 11.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251211/taker-karlson-zayavil-o-vozmozhnom-strategicheskom-soyuze-rf-s-ssha-khronika-sobytiy-na-1300-11-dekabrya-1072948272.html
Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря
Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря - 11.12.2025 Украина.ру
Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря
Мир стоит на пороге кардинальной геополитической перестройки. В течение последних часов поступил ряд значимых заявлений и публикаций, указывающих на растущее признание России как незаменимого центра силы и потенциального партнера для Запада на новых условиях
2025-12-11T13:00
2025-12-11T14:24
россия
бельгия
сша
такер карлсон
сергей лавров
дональд трамп
politico
ес
большая семерка
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051154907_0:0:1674:943_1920x0_80_0_0_9348b5e3b08fe659417905147ff2b282.jpg
Известный американский консервативный тележурналист Такер Карлсон сделал сенсационное заявление. Он прямо заявил, что Россия, обладающая самой большой территорией в мире, мощнейшей армией в Европе и огромными производственными мощностями, лучше всех подошла бы на роль самого близкого союзника США. По его мнению, если Вашингтону нужен партнер для помощи в конфликтах или размещения баз, то альтернативы России нет. Идея "Core 5": Politico сообщает о планах заменить "Большую семёрку" новым форматом с Россией Параллельно западные СМИ обсуждают снижение значимости клуба G7. Издание Politico, ссылаясь на источники, пишет о начале обсуждения идеи создания "Ключевой пятерки" (Core 5, C5). В этот новый формат, призванный заменить устаревшую G7, могут войти Россия, США, Китай, Индия и Япония. Портал Defense One добавляет, что первым вопросом для такой "пятерки" могло бы стать урегулирование на Ближнем Востоке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе подтвердил, что текущие переговоры с администрацией США посвящены поиску именно долгосрочного урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что Россия настаивает на пакете договоренностей о прочном мире с гарантиями безопасности для всех сторон. Лавров также отметил, что переговоры идут в сложных условиях из-за множества "спекуляций и фальшивок", генерируемых Западом. FT: Администрация Трампа считает потерю Украиной территорий неизбежной Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщает, что представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности его спецпосланник Стив Уиткофф, настаивают перед Киевом на "обмене территориями" как на неизбежной части любого мирного соглашения с Москвой. По данным издания, украинские чиновники отмечают, что Уиткофф "одержим" этой идеей. ЕС в тупике: Бельгии грозит изоляция за отказ грабить российские активыВ то время как обсуждаются новые союзы, в Евросоюзе углубляется кризис. Politico со ссылкой на дипломатов сообщает, что Бельгии грозит изоляция в ЕС за ее принципиальную позицию против использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее назвал такие планы "воровством". Издание пишет, что с Бельгией могут начать обращаться так же, как с Венгрией, игнорируя ее позицию. Германия тратит миллиарды на перевооружение На фоне этих процессов Bloomberg сообщает о готовящейся одной из крупнейших сделок в истории Бундесвера: Германия планирует подписать контракт на 3,4 млрд евро на поставку 229 самоходных гаубиц RCH 155. Финский политик Армандо Мема прокомментировал подобное перевооружение Европы как "оправдание провала политики Урсулы фон дер Ляйен на Украине", подчеркнув, что Россия не хочет нападать на Европу. Сводка новостей к этому часу рисует картину стремительного переформатирования глобальной повестки. Прагматичные голоса на Западе все громче говорят о необходимости взаимодействия с Россией, в то время как прежние механизмы (G7) и политика (поддержка Киева любой ценой) демонстрируют свою несостоятельность. Обсуждение новых форматов, таких как C5, и прямые переговоры Москвы и Вашингтона о будущем безопасности указывают на то, что мир вступает в новую эпоху, где роль России будет одной из определяющих.Киев направил Вашингтону ответ на американский план, внеся в документ правки. Подробнее — в материале Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря.
россия
бельгия
сша
киев
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/14/1051154907_234:0:1674:1080_1920x0_80_0_0_af80d78de5f1f4e196609070dae47f31.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, бельгия, сша, такер карлсон, сергей лавров, дональд трамп, politico, ес, большая семерка, эксклюзив, украина.ру, украина.ру, киев, киевский режим, брюссель
Россия, Бельгия, США, Такер Карлсон, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Politico, ЕС, большая семерка, Эксклюзив, Украина.ру, Украина.ру, Киев, киевский режим, Брюссель

Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря

13:00 11.12.2025 (обновлено: 14:24 11.12.2025)
 
Трамп и Такер Карлсон
Трамп и Такер Карлсон
Читать в
ДзенTelegram
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Мир стоит на пороге кардинальной геополитической перестройки. В течение последних часов поступил ряд значимых заявлений и публикаций, указывающих на растущее признание России как незаменимого центра силы и потенциального партнера для Запада на новых условиях
Известный американский консервативный тележурналист Такер Карлсон сделал сенсационное заявление. Он прямо заявил, что Россия, обладающая самой большой территорией в мире, мощнейшей армией в Европе и огромными производственными мощностями, лучше всех подошла бы на роль самого близкого союзника США.
По его мнению, если Вашингтону нужен партнер для помощи в конфликтах или размещения баз, то альтернативы России нет.
Идея "Core 5": Politico сообщает о планах заменить "Большую семёрку" новым форматом с Россией
Параллельно западные СМИ обсуждают снижение значимости клуба G7. Издание Politico, ссылаясь на источники, пишет о начале обсуждения идеи создания "Ключевой пятерки" (Core 5, C5). В этот новый формат, призванный заменить устаревшую G7, могут войти Россия, США, Китай, Индия и Япония.
Портал Defense One добавляет, что первым вопросом для такой "пятерки" могло бы стать урегулирование на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе подтвердил, что текущие переговоры с администрацией США посвящены поиску именно долгосрочного урегулирования на Украине.
Он подчеркнул, что Россия настаивает на пакете договоренностей о прочном мире с гарантиями безопасности для всех сторон. Лавров также отметил, что переговоры идут в сложных условиях из-за множества "спекуляций и фальшивок", генерируемых Западом.
FT: Администрация Трампа считает потерю Украиной территорий неизбежной
Газета Financial Times, ссылаясь на источники, сообщает, что представители администрации президента США Дональда Трампа, в особенности его спецпосланник Стив Уиткофф, настаивают перед Киевом на "обмене территориями" как на неизбежной части любого мирного соглашения с Москвой.
По данным издания, украинские чиновники отмечают, что Уиткофф "одержим" этой идеей.
ЕС в тупике: Бельгии грозит изоляция за отказ грабить российские активы
В то время как обсуждаются новые союзы, в Евросоюзе углубляется кризис. Politico со ссылкой на дипломатов сообщает, что Бельгии грозит изоляция в ЕС за ее принципиальную позицию против использования замороженных российских суверенных активов для финансирования Киева.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее назвал такие планы "воровством". Издание пишет, что с Бельгией могут начать обращаться так же, как с Венгрией, игнорируя ее позицию.
Германия тратит миллиарды на перевооружение
На фоне этих процессов Bloomberg сообщает о готовящейся одной из крупнейших сделок в истории Бундесвера: Германия планирует подписать контракт на 3,4 млрд евро на поставку 229 самоходных гаубиц RCH 155.
Финский политик Армандо Мема прокомментировал подобное перевооружение Европы как "оправдание провала политики Урсулы фон дер Ляйен на Украине", подчеркнув, что Россия не хочет нападать на Европу.
Сводка новостей к этому часу рисует картину стремительного переформатирования глобальной повестки. Прагматичные голоса на Западе все громче говорят о необходимости взаимодействия с Россией, в то время как прежние механизмы (G7) и политика (поддержка Киева любой ценой) демонстрируют свою несостоятельность.
Обсуждение новых форматов, таких как C5, и прямые переговоры Москвы и Вашингтона о будущем безопасности указывают на то, что мир вступает в новую эпоху, где роль России будет одной из определяющих.
Киев направил Вашингтону ответ на американский план, внеся в документ правки. Подробнее — в материале Под давлением Запада Киев может пойти на территориальный компромисс. Хроника событий на утро 11 декабря.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияБельгияСШАТакер КарлсонСергей ЛавровДональд ТрампPoliticoЕСбольшая семеркаЭксклюзивУкраина.руУкраина.руКиевкиевский режимБрюссель
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Военный эксперт Игорь Рублев: ВСУ ушли из Северска, а Россия прорывает их оборону за Гайчуром
14:20ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Херсонской области, погибли люди - Сальдо
14:03"Задание поставила, информацию сняла, эмоционально поддержала": опубликованы переговоры Нуланд с Яценюком
13:54Срок тюремный или президентский? Закат политической звезды Зеленского
13:52Где будет нанесен основной удар ВС РФ?
13:45МИД РФ считает задержание российского учёного в Польше абсурдным и политизированным
13:40Бизнес на обороне продолжается: НАБУ раскрыло, где деньги на защиту танков ВСУ
13:40Силы ПВО сбили еще три вражеских дрона над Тульской областью
13:24В Москве после атаки дронов задержаны вылеты почти 240 рейсов
13:2011 декабря 2025 года, утренний эфир
13:14Армия России наносит удар по Мирноградскому узлу
13:06Детский медцентр, спорт и дороги: новости из новых регионов России
13:02ВС РФ освободили Лиман в Харьковской области. Главное из брифинга Минобороны
13:00Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря
12:56"Это правовой произвол": Песков раскритиковал политику ЕС и анонсировал новые переговоры
12:45Позиция Москвы в тезисах: обмен телами, статус Киева и предупреждение о миротворцах как о целях
12:3910 декабря 2025 года, вечерний эфир
12:31Бельгии грозит изоляция из-за отказа использовать российские активы - Politico
12:06России прочат роль ближайшего союзника США, Core 5 заменит G7. Новости к этому часу
11:57Лавров рассказал, на каких договоренностях о мире настаивает Россия
Лента новостейМолния