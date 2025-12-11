Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянину - 11.12.2025 Украина.ру
Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянину
Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянину
Харьюский уездный суд 11 декабря огласил приговор по делу о государственной измене, в котором фигурируют гражданин России и два гражданина прибалтийской республики. Айво Петерсон, Дмитрий Роотси и Андрей Андронов приговорены к длительным срокам лишения свободы.
2025-12-11T16:48
новости
россия
сергей андронов
павел волков
владимир путин
украина
украина.ру
прибалтика
бывший ссср
ес
Главным обвиняемым на процессе в эстонском суде стал один из лидеров партии Koos Айво Петерсон. Его долго содержали под стражей по обвинению в измене государству. Доказательством тому посчитали поездку Петерсона в Донбасс. Судебное разбирательство по делу началось в ноябре 2023 года. Гособвинитель прокурор Трийну Олев-Аас просила признать Айво Петерсона виновным в государственной измене и назначить ему 17 лет заключения. Для Роотси прокуратура затребовала 13 лет лишения свободы, а для Андронова — 11 лет.По приговору Петерсон проведёт 14 лет в местах лишения свободы. Роотси за якобы госизмену и Андронов за "ненасильственные действия" против государства получили по 11 лет тюремного заключения.Все трое обвиняемых своей вины не признали. Формально они могут обжаловать приговор, который ещё не вступил в силу. "Суд также установил, что Айво Петерсон планировал создать подразделение гражданской обороны, которое он называл своей "армией", и которое должно было выполнять функции самообороны в условиях вакуума власти. Подобные структуры действовали на Донбассе до и во время агрессии России против Украины. Вместе с тем суд не счел создание такого подразделения помощью иностранному врагу, поскольку инициатива исходила от самого Петерсона, а не от России. Мы подробно изучим мотивировочную часть решения и решим, есть ли основания обратиться в суд высшей инстанции с вопросом, можно ли подобную деятельность по собственной инициативе рассматривать как государственно-враждебное преступление", - цитирует Олев-Аас пресс-служба прокуратуры.Прокуратура постсоветской прибалтийской республики заявила также, что по её мнению Россия в последние годы якобы осуществляет в отношении Эстонии и других соседних стран "враждебные действия".Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему прибалтийских диссидентов в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена"Альгирдас Палецкис, Алексей Грейчус, Сергей Середенко, Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, Олег Бурак, Дмитрий Матаев, Александр Демидов, Светлана Николаева, Сергей Сидоров, Айгарс Аугустанс – вряд ли эти фамилии известны массовому российскому читателю новостей. А ведь эти граждане стран Балтии (попробуй назвать их Прибалтикой – быстро узнаешь, чей Крым и кто Путин), точно также, как Елена Крейле не хотят считать себя врагами России и поэтому сидят в тюрьмах. Проблема в основном в доносах "небезразличных" граждан", - уверен автор издания Украина.ру.Больше новостей дня представлено в обзоре Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря
новости, россия, сергей андронов, павел волков, владимир путин, украина, украина.ру, прибалтика, бывший ссср, ес, политзаключенные, русофобия, эстония
Новости, Россия, Сергей Андронов, Павел Волков, Владимир Путин, Украина, Украина.ру, Прибалтика, бывший СССР, ЕС, политзаключенные, Русофобия, Эстония

Эстонский суд вынес политически мотивированный приговор двум эстонцам и россиянину

16:48 11.12.2025
 
Харьюский уездный суд 11 декабря огласил приговор по делу о государственной измене, в котором фигурируют гражданин России и два гражданина прибалтийской республики. Айво Петерсон, Дмитрий Роотси и Андрей Андронов приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Главным обвиняемым на процессе в эстонском суде стал один из лидеров партии Koos Айво Петерсон. Его долго содержали под стражей по обвинению в измене государству. Доказательством тому посчитали поездку Петерсона в Донбасс.
Судебное разбирательство по делу началось в ноябре 2023 года. Гособвинитель прокурор Трийну Олев-Аас просила признать Айво Петерсона виновным в государственной измене и назначить ему 17 лет заключения. Для Роотси прокуратура затребовала 13 лет лишения свободы, а для Андронова — 11 лет.
По приговору Петерсон проведёт 14 лет в местах лишения свободы. Роотси за якобы госизмену и Андронов за "ненасильственные действия" против государства получили по 11 лет тюремного заключения.
Все трое обвиняемых своей вины не признали. Формально они могут обжаловать приговор, который ещё не вступил в силу.
"Суд также установил, что Айво Петерсон планировал создать подразделение гражданской обороны, которое он называл своей "армией", и которое должно было выполнять функции самообороны в условиях вакуума власти. Подобные структуры действовали на Донбассе до и во время агрессии России против Украины. Вместе с тем суд не счел создание такого подразделения помощью иностранному врагу, поскольку инициатива исходила от самого Петерсона, а не от России. Мы подробно изучим мотивировочную часть решения и решим, есть ли основания обратиться в суд высшей инстанции с вопросом, можно ли подобную деятельность по собственной инициативе рассматривать как государственно-враждебное преступление", - цитирует Олев-Аас пресс-служба прокуратуры.
Прокуратура постсоветской прибалтийской республики заявила также, что по её мнению Россия в последние годы якобы осуществляет в отношении Эстонии и других соседних стран "враждебные действия".
Ранее автор издания Украина.ру Павел Волков рассмотрел проблему прибалтийских диссидентов в публикации "Небезразличные" граждане и поломанные судьбы. Почему практика доносительства должна быть осуждена
"Альгирдас Палецкис, Алексей Грейчус, Сергей Середенко, Айво Петерсон, Андрей Андронов, Дмитрий Роотси, Аллан Хантсом, Светлана Бурцева, Олег Бурак, Дмитрий Матаев, Александр Демидов, Светлана Николаева, Сергей Сидоров, Айгарс Аугустанс – вряд ли эти фамилии известны массовому российскому читателю новостей. А ведь эти граждане стран Балтии (попробуй назвать их Прибалтикой – быстро узнаешь, чей Крым и кто Путин), точно также, как Елена Крейле не хотят считать себя врагами России и поэтому сидят в тюрьмах. Проблема в основном в доносах "небезразличных" граждан", - уверен автор издания Украина.ру.
Больше новостей дня представлено в обзоре Такер Карлсон заявил о возможном стратегическом союзе РФ с США. Хроника событий на 13:00 11 декабря
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Россия Сергей Андронов Павел Волков Владимир Путин Украина Украина.ру Прибалтика бывший СССР ЕС политзаключенные Русофобия Эстония
 
