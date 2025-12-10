https://ukraina.ru/20251210/agenty-gur-minoborony-ukrainy-shpionili-v-rossii-i-pytalis-pokhitit-rebnka-1072889132.html
Агенты ГУР Минобороны Украины шпионили в России и пытались похитить ребёнка
Калининградский областной суд приговорил двух граждан Украины к длительным срокам лишения свободы за ряд преступлений на территории России. Осужденными стали два агента Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщила ФСБ
Два агента ГУР МОУ занимались шпионажем под прикрытием опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов. Они также использовали квадрокоптер и результаты аэрокосмической разведки иностранной спецслужбы. Таким образом был осуществлён "сбор сведений о системе охраны участка Государственной границы России с Литовской Республикой для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России, переправки средств террора и последующего вывода своих пособников в Литву, после совершения ими резонансных преступлений", - рассказали в ФСБ.Кроме того, осуждённые попытались похитить и вывезти на Украину ребёнка бывшего сотрудника украинской разведки. За это им полагался денежный гонорар.Приговором Калининградского областного суда в отношении украинских граждан Мацюця В. и Кушниренко В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет и 15 лет соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 276 (шпионаж), частью 3 статьи 30 части 2 статьи 126 (похищение) и частью 3 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) УК РФ.
10:48 10.12.2025 (обновлено: 10:52 10.12.2025)
Два агента ГУР МОУ занимались шпионажем под прикрытием опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов. Они также использовали квадрокоптер и результаты аэрокосмической разведки иностранной спецслужбы.
Таким образом был осуществлён "сбор сведений о системе охраны участка Государственной границы России с Литовской Республикой для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России, переправки средств террора и последующего вывода своих пособников в Литву, после совершения ими резонансных преступлений", - рассказали в ФСБ.
Кроме того, осуждённые попытались похитить и вывезти на Украину ребёнка бывшего сотрудника украинской разведки. За это им полагался денежный гонорар.
Приговором Калининградского областного суда в отношении украинских граждан Мацюця В. и Кушниренко В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет и 15 лет соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 276 (шпионаж), частью 3 статьи 30 части 2 статьи 126 (похищение) и частью 3 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) УК РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.