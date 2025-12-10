https://ukraina.ru/20251210/agenty-gur-minoborony-ukrainy-shpionili-v-rossii-i-pytalis-pokhitit-rebnka-1072889132.html

Агенты ГУР Минобороны Украины шпионили в России и пытались похитить ребёнка

Агенты ГУР Минобороны Украины шпионили в России и пытались похитить ребёнка - 10.12.2025 Украина.ру

Агенты ГУР Минобороны Украины шпионили в России и пытались похитить ребёнка

Калининградский областной суд приговорил двух граждан Украины к длительным срокам лишения свободы за ряд преступлений на территории России. Осужденными стали два агента Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщила ФСБ

2025-12-10T10:48

2025-12-10T10:48

2025-12-10T10:52

новости

россия

украина

литва

владимир зеленский

фсб

гур моу

вооруженные силы украины

потери всу

главное управление разведки украины (гур)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101780/37/1017803767_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_eb5dada5471f214393879f0c5702763c.jpg

Два агента ГУР МОУ занимались шпионажем под прикрытием опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов. Они также использовали квадрокоптер и результаты аэрокосмической разведки иностранной спецслужбы. Таким образом был осуществлён "сбор сведений о системе охраны участка Государственной границы России с Литовской Республикой для незаконной заброски диверсионно-разведывательных формирований на территорию России, переправки средств террора и последующего вывода своих пособников в Литву, после совершения ими резонансных преступлений", - рассказали в ФСБ.Кроме того, осуждённые попытались похитить и вывезти на Украину ребёнка бывшего сотрудника украинской разведки. За это им полагался денежный гонорар.Приговором Калининградского областного суда в отношении украинских граждан Мацюця В. и Кушниренко В. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет и 15 лет соответственно, с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Их признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 276 (шпионаж), частью 3 статьи 30 части 2 статьи 126 (похищение) и частью 3 статьи 322 (незаконное пересечение государственной границы РФ) УК РФ. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Курс на смещение Зеленского, провалы ВСУ, страхи Европы. Хроника событий на утро 10 декабряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

литва

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

‼ В Калининграде суд приговорил двух украинских террористов к 15 и 16 годам лишения свободы ‼ В Калининграде суд приговорил двух украинских террористов к 15 и 16 годам лишения свободы 2025-12-10T10:48 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, литва, владимир зеленский, фсб, гур моу, вооруженные силы украины, потери всу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво россия, спецслужба, калининградская область, приговор, ес, государственная граница, похищение, дети, видео