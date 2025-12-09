"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада - 09.12.2025 Украина.ру
"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада
Западная позиция по поддержке Киева изменилась, и теперь сохранение самого режима важнее даже фигуры Зеленского. Это связано с потерей управляемости и растущими рисками от действий украинских властей. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя эволюцию западного подхода, эксперт напомнил, что ранее говорил о желании европейцев видеть "режим Зеленского без Зеленского". "Прошло немного времени, и я могу сказать, что Запад согласен и на то, чтобы на месте режима Зеленского возник некий конгломерат сил. Потому что из токсичного режима этот режим стал опасным", — заявил Дмитрий Евстафьев.Он пояснил, что это превращение делает режим непредсказуемым орудием. "Сейчас его руками можно делать все, что угодно", — сказал политолог, связав инциденты с танкерами с попытками географической эскалации.Эксперт напрямую увязал такие действия с подрывом мирных инициатив. "Это был абсолютно четко выраженный шаг к географической эскалации конфликта с целью срыва проектов мирного урегулирования", — констатировал Евстафьев, напомнив о похожей провокации при администрации Джо Байдена, когда погибших от уклонившейся с курса украинской ракеты ПВО польских фермеров объявили убитыми в результате удара якобы российского дрона."С тех пор прошло больше года. И этот случай географической эскалации конфликта в сторону страны НАТО, у которой сложные отношения с Россией и сложная роль в украинском конфликте", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
05:00 09.12.2025
 
Западная позиция по поддержке Киева изменилась, и теперь сохранение самого режима важнее даже фигуры Зеленского. Это связано с потерей управляемости и растущими рисками от действий украинских властей. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя эволюцию западного подхода, эксперт напомнил, что ранее говорил о желании европейцев видеть "режим Зеленского без Зеленского". "Прошло немного времени, и я могу сказать, что Запад согласен и на то, чтобы на месте режима Зеленского возник некий конгломерат сил. Потому что из токсичного режима этот режим стал опасным", — заявил Дмитрий Евстафьев.
Он пояснил, что это превращение делает режим непредсказуемым орудием. "Сейчас его руками можно делать все, что угодно", — сказал политолог, связав инциденты с танкерами с попытками географической эскалации.
Эксперт напрямую увязал такие действия с подрывом мирных инициатив. "Это был абсолютно четко выраженный шаг к географической эскалации конфликта с целью срыва проектов мирного урегулирования", — констатировал Евстафьев, напомнив о похожей провокации при администрации Джо Байдена, когда погибших от уклонившейся с курса украинской ракеты ПВО польских фермеров объявили убитыми в результате удара якобы российского дрона.
"С тех пор прошло больше года. И этот случай географической эскалации конфликта в сторону страны НАТО, у которой сложные отношения с Россией и сложная роль в украинском конфликте", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
