https://ukraina.ru/20251209/rezhim-zelenskogo-bez-zelenskogo-evstafev-o-tom-kak-vlasti-ukrainy-prevratilis-v-ugrozu-dlya-zapada-1072820907.html

"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада

"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада - 09.12.2025 Украина.ру

"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада

Западная позиция по поддержке Киева изменилась, и теперь сохранение самого режима важнее даже фигуры Зеленского. Это связано с потерей управляемости и растущими рисками от действий украинских властей. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-12-09T05:00

2025-12-09T05:00

2025-12-09T05:00

новости

запад

россия

украина

владимир зеленский

трамп и зеленский

дмитрий евстафьев

украина.ру

нато

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_4bdf11209760e9b44f8b2f919e2d14a5.jpg

Комментируя эволюцию западного подхода, эксперт напомнил, что ранее говорил о желании европейцев видеть "режим Зеленского без Зеленского". "Прошло немного времени, и я могу сказать, что Запад согласен и на то, чтобы на месте режима Зеленского возник некий конгломерат сил. Потому что из токсичного режима этот режим стал опасным", — заявил Дмитрий Евстафьев.Он пояснил, что это превращение делает режим непредсказуемым орудием. "Сейчас его руками можно делать все, что угодно", — сказал политолог, связав инциденты с танкерами с попытками географической эскалации.Эксперт напрямую увязал такие действия с подрывом мирных инициатив. "Это был абсолютно четко выраженный шаг к географической эскалации конфликта с целью срыва проектов мирного урегулирования", — констатировал Евстафьев, напомнив о похожей провокации при администрации Джо Байдена, когда погибших от уклонившейся с курса украинской ракеты ПВО польских фермеров объявили убитыми в результате удара якобы российского дрона."С тех пор прошло больше года. И этот случай географической эскалации конфликта в сторону страны НАТО, у которой сложные отношения с Россией и сложная роль в украинском конфликте", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.

запад

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, дмитрий евстафьев, украина.ру, нато, сво, дзен новости сво, киевский режим, прогнозы сво, новости сво россия, спецоперация, эксперты