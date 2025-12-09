https://ukraina.ru/20251209/rezhim-zelenskogo-bez-zelenskogo-evstafev-o-tom-kak-vlasti-ukrainy-prevratilis-v-ugrozu-dlya-zapada-1072820907.html
"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада
"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада - 09.12.2025 Украина.ру
"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада
Западная позиция по поддержке Киева изменилась, и теперь сохранение самого режима важнее даже фигуры Зеленского. Это связано с потерей управляемости и растущими рисками от действий украинских властей. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-09T05:00
2025-12-09T05:00
2025-12-09T05:00
новости
запад
россия
украина
владимир зеленский
трамп и зеленский
дмитрий евстафьев
украина.ру
нато
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_4bdf11209760e9b44f8b2f919e2d14a5.jpg
Комментируя эволюцию западного подхода, эксперт напомнил, что ранее говорил о желании европейцев видеть "режим Зеленского без Зеленского". "Прошло немного времени, и я могу сказать, что Запад согласен и на то, чтобы на месте режима Зеленского возник некий конгломерат сил. Потому что из токсичного режима этот режим стал опасным", — заявил Дмитрий Евстафьев.Он пояснил, что это превращение делает режим непредсказуемым орудием. "Сейчас его руками можно делать все, что угодно", — сказал политолог, связав инциденты с танкерами с попытками географической эскалации.Эксперт напрямую увязал такие действия с подрывом мирных инициатив. "Это был абсолютно четко выраженный шаг к географической эскалации конфликта с целью срыва проектов мирного урегулирования", — констатировал Евстафьев, напомнив о похожей провокации при администрации Джо Байдена, когда погибших от уклонившейся с курса украинской ракеты ПВО польских фермеров объявили убитыми в результате удара якобы российского дрона."С тех пор прошло больше года. И этот случай географической эскалации конфликта в сторону страны НАТО, у которой сложные отношения с Россией и сложная роль в украинском конфликте", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Евстафьев: Если Трамп сохранит западную бизнес-культуру, у России появится опасный противник" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Дмитрий Гусев об атаке на танкеры в Черном море: Британия решила показать, кто в доме хозяин" на сайте Украина.ру.
запад
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065260192_108:0:1068:720_1920x0_80_0_0_d9532e981f3f491d392c00dde2f8e653.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запад, россия, украина, владимир зеленский, трамп и зеленский, дмитрий евстафьев, украина.ру, нато, сво, дзен новости сво, киевский режим, прогнозы сво, новости сво россия, спецоперация, эксперты
Новости, Запад, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Дмитрий Евстафьев, Украина.ру, НАТО, СВО, дзен новости СВО, киевский режим, прогнозы СВО, новости СВО Россия, Спецоперация, эксперты
"Режим Зеленского без Зеленского": Евстафьев о том, как власти Украины превратились в угрозу для Запада
Западная позиция по поддержке Киева изменилась, и теперь сохранение самого режима важнее даже фигуры Зеленского. Это связано с потерей управляемости и растущими рисками от действий украинских властей. Об этом политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев рассказал в интервью изданию Украина.ру
Комментируя эволюцию западного подхода, эксперт напомнил, что ранее говорил о желании европейцев видеть "режим Зеленского без Зеленского". "Прошло немного времени, и я могу сказать, что Запад согласен и на то, чтобы на месте режима Зеленского возник некий конгломерат сил. Потому что из токсичного режима этот режим стал опасным", — заявил Дмитрий Евстафьев.
Он пояснил, что это превращение делает режим непредсказуемым орудием. "Сейчас его руками можно делать все, что угодно", — сказал политолог, связав инциденты с танкерами с попытками географической эскалации.
Эксперт напрямую увязал такие действия с подрывом мирных инициатив. "Это был абсолютно четко выраженный шаг к географической эскалации конфликта с целью срыва проектов мирного урегулирования", — констатировал Евстафьев, напомнив о похожей провокации при администрации Джо Байдена, когда погибших от уклонившейся с курса украинской ракеты ПВО польских фермеров объявили убитыми в результате удара якобы российского дрона.
"С тех пор прошло больше года. И этот случай географической эскалации конфликта в сторону страны НАТО, у которой сложные отношения с Россией и сложная роль в украинском конфликте", — заключил собеседник издания.