"Перевоспитание" депутата или "подножка" планам Трампа. Что говорят на Украине о деле Анны Скороход

Недавний коррупционный скандал, связанный с окружением Зеленского ("Миндичгейт"), серьезно пошатнул позиции украинского руководства. Однако не только клику Зеленского обвиняют в коррупции. Достается и его заявленным оппонентам.

украина

сша

киев

анна скороход

владимир зеленский

дональд трамп

набу

снбо

сбу

эксклюзив

Практический любой гражданин Украины знает, что коррупция является неотъемлемой частью украинской государственной машины. Прекрасно знают об этом и на Западе, пытаясь манипулировать украинскими коррупционерами в своих интересах (но не пытаясь подорвать саму систему коррупции, поскольку эта "курица несёт золотые яйца").На днях на Украине в коррупции обвинили депутата Анну Скороход, которая давно является критиком системы насильственной мобилизации и режима Зеленского. В Раде она возглавляет временную следственную комиссию по вопросам расследования коррупции в Минобороны Украины и ВСУ. Она входит в депутатскую группу "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Палицей.Как утверждает экс-депутат Игорь Мосийчук*, недавно она зарегистрировала в Раде требование к антикоррупционным ведомствам немедленно обнародовать пленки и документы по делу Миндича. По мнению Мосийчука, цель такой инициативы – не позволить шантажировать Украину на переговорах возможными "сливами" записей, где фигурирует окружение Зеленского.И вскоре с обыском к ней пришли сотрудники антикоррупционных органов (НАБУ и САП), а также – СБУ. До недавнего времени между СБУ и антикоррупционерами шла война, но в деле Скороход они действовали сообща.Ранее Скороход рассказывала, что в стране скоро будет временное правительство, которое и подпишет мирное соглашение, которого от Киева добивается администрация Дональда Трампа. В связи с мирным планом Трампа Анна Скороход продвигала идею, как схитрить и не передавать РФ подконтрольную Киеву часть ДНР – она предлагала просто перекроить границы областей, присоединив Славянск и Краматорск к Днепропетровской области.Правоохранители, пришедшие к ней с обыском официально подозревают её в требовании с предпринимателя 250 тысяч долларов за то, чтобы организовать санкции СНБО на компанию его конкурента. Санкции СНБО Украины давно стали излюбленным инструментом Зеленского для внесудебной расправы над политическими оппонентами и способом грабежа предпринимателей. Вне зависимости от правдивости обвинений против Скороход, они лишний подчеркивают, с какой целью используются санкции СНБО.Как отмечает заключенный в СИЗО нардеп Александр Дубинский, если рассматривать дело Скороход стратегически, то нужно "искать в нем не хабалку, через губу разговаривающую с бизнесменом, а концепцию “санкции СНБОУ в обмен на деньги”".Политолог Михаил Чаплыга даже благодарит НАБУ за озвученную в этом деле информацию о СНБО, тарифах, санкциях и методологии их введения.Скороход обвинения отрицает, утверждая, что видео, выложенное НАБУ, является монтажом. По её словам, если будет выпущена полная версия видео, "всё дело развалится". Свою версию событий она якобы рассказать не может из-за статьи о неразглашении. Сама возможность влиять на введение санкций СНБО предполагает некие дружественные и доверительные отношения с Офисом президента, чего сторонние наблюдатели между ней и Офисом не отмечали.Она считает, что с помощью этого дела власти Украины пытаются помешать её поездке в США. Сама Скороход давно позиционирует себя сторонницей Трампа, но на Украине нередко те, кто слишком льнёт к нему, оказываются за решеткой, как например депутаты Евгений Шевченко и Александр Дубинский.Telegram-каналы Офиса президента называют дело "операцией по перевоспитанию" депутата. Из чего можно сделать вывод, что до суда дело не дойдёт, но слишком ретивому депутату попытаются заткнуть рот, опасаясь, что она скажет чего-нибудь лишнего американским чиновникам.Украинский оппозиционный журналист Александр Шелест** утверждает, что с помощью этого дела Офис президента (даже без Ермака во главе) демонстрирует силу прочим депутатам: "Смотрите, если открываете свои рты, на всех есть папочки, ответочка прилетит".Украинские СМИ также связывают обвинения против Анны Скороход с заявлением американского бизнесмена Сэма Кислина, который продвигает себя в качестве приближенного к Трампу. В частности он заявил, что Белый дом якобы намерен на неё сменить Зеленского. "Мы готовим её на замену Зеленскому. Скороход Анна Константиновна, 35 лет. Мы с ней познакомились, привезли её в Нью-Йорк, ко мне домой привезли. Она действительно грамотная женщина, которая хочет стать президентом", - сообщил Кислин. Подобные сообщения типичны для американских лоббистов, которых нанимают украинские политики, что не обязательно как-то сочетается с реальностью. Американские СМИ не считают Кислина особо значимой фигурой.Издание "Страна" отмечает, что антикоррупционеры из НАБУ и САП связаны преимущественно с предыдущей администрацией США, а к Дональду Трампу относятся достаточно враждебно. Этим объясняют и скоординированные действия НАБУ и СБУ, которые недавно враждовали. Однако после того как коррупционным скандалом "сбили" Андрея Ермака и несколько обуздали Зеленского, атикоррупционеры из НАБУ встали на защиту Зеленского в деле противостояния Дональду Трампу."Активность Скороход в Вашингтоне не нужна ни Зеленскому, ни тем силам, которые сейчас имеют влияние на НАБУ и САП - это круги, близкие к Демпартии США. Кислин - враждебный для этой среды персонаж. Также как и сама Скороход. Поэтому, вполне возможно, что Скороход и решили "обезвредить" через уголовное дело", - рассказывает "Стране" источник, работающий с американскими лоббистами.Хотя практически все украинские депутаты в той или иной степени повязаны в коррупционных схемах, но активность СБУ и НАБУ против Скороход свидетельствует об очередных попытках прервать контакты с администрацией Трампа ради продолжения войны. О других мотивах обвинений в адрес Анны Скороход - в статье Михаила Павлива "Почему следователи НАБУ пришли за депутатом Верховной Рады Анной Скороход" *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов**Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

