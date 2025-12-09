https://ukraina.ru/20251209/energeticheskie-voyny-kitay-naraschivaet-zakupki-rossiyskogo-spg-a-ssha-khotyat-poshatnut-pozitsii-1072827844.html

Энергетические войны: Китай наращивает закупки российского СПГ, а США хотят пошатнуть позиции "Росатома"

Китай, не признающий односторонние действия США, осенью этого года примерно на 14% нарастил закупки сжиженного природного газа у российских компаний – в основном у находящихся под западными санкциями.

Турция призвала защитить нефтегазовую инфраструктуру Чёрного моряНеобходимо защищать нефтегазовую инфраструктуру Турции после нападений на нефтеналивные суда в акватории Черного моря, заявил 4 декабря глава турецкого Минэнерго Альпарслан Байрактар.Министр подчеркнул, что Анкара беспокоится за безопасность двух морских газопроводов – "Голубого потока" и "Турецкого потока", проложенных по дну Чёрного моря до Турции. Он призвал РФ и Украину не вовлекать инфраструктуру для передачи энергии в конфликт – необходимо обеспечить бесперебойность ее подачи. При этом Байрактар отметил, что Россия зарекомендовала себя как очень надежный экспортер энергетического сырья.Что же касается Украины, то турецкий министр никаких претензий в её адрес не высказал, а лишь напомнил, что во время визита Зеленского в Турцию в ноябре этого года обсуждались поставки газа Киеву, где поставщиком может стать турецкая компания Botas, а покупателем – "Нафтогаз Украины". Пока что обсуждение этих поставок ещё идёт, но похожие договоренности у Украины есть и с Грецией, отметило британское агентство Reuters.Байрактар также отметил, что поставки по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) по-прежнему составляют 600-700 тысяч баррелей нефти в сутки. Ранее сообщалось, что Казахстан нарастит поставки по БТД из-за атаки на терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Однако пока добыча нефти и газоконденсатов в Казахстане снизилась на 6% – до 1,9 млн баррелей в сутки к среднему уровню ноября.Напомним, что 28 ноября в акватории в турецкой экономической зоне Чёрного моря произошло нападение украинских безэкипажных катеров (БЭК) на три судна, которые были связаны с РФ. Два из них, Kairos и Virat, под флагом Гамбии шли на балласте в Новороссийск, ранее они перевозили нефть. Ещё один корабль, российский танкер Midvolga 2, был атакован 2 декабря, он перевозил подсолнечное масло. А в ночь на 29 ноября украинские БЭК атаковали объекты КТК, в результате получило значительные повреждения одно из трёх выносных причальных устройств нефтяного терминала.Индия намерена и дальше покупать нефть из России, несмотря на давление СШАИндия сократила закупки российской нефти, однако не намерена сворачивать их полностью, сообщило 6 декабря Bloomberg со ссылкой на источники и экспертов. По словам собеседников агентства, пошлин США недостаточно, чтобы прекратить торговлю между Россией и Индией, при этом страны могут восстановить прежний уровень поставок за счёт новых торговых посредников.В июне 2025 года Индия закупала рекордные 2,1 млн баррелей российской нефти в сутки, что составляло примерно 45% от общего объема импорта страны. Ведущий аналитик по переработке и моделированию в Kpler Сумит Ритолиа прогнозирует, что в декабре 2025-го объемы поставок, вероятно, составят около 1-1,2 млн баррелей в день. Это всё ещё свидетельствует об активной отгрузке, которую переработчики забронировали до вступления в силу санкций.По информации источников Bloomberg, участвующих в закупках, в начале 2026 года поставки российской нефти в Индию могут упасть до 600 тысяч баррелей в сутки – это самый низкий уровень с начала 2022 года. При этом ни пошлины, ни санкции США против "Роснефти" и "Лукойла" не привели к полному прекращению поставок российской нефти в Индию.Кроме того, даже прогнозируемый январский минимум значительно превышает уровень поставок до СВО. Что ещё более важно, по мнению трейдеров и переработчиков, объемы могут восстановиться по мере сокращения числа несанкционированных поставщиков и появления огромного числа новых торговых посредников.На рынке уже появляются новые обходные пути: в цепочки поставок включаются компании, не попавшие под санкции, и новые торговые посредники, такие как Eastimplex Stream FZE и Tyndale Solutions FZE. По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Элизабет Брау, для Индии ключевым остается экономический фактор. "Санкции США создают определенные препятствия, но их недостаточно, чтобы полностью остановить торговлю. Если вы покупаете российскую нефть не из-за идеологической близости к России, а потому, что она подходит по цене, вы будете продолжать это делать", – сказала она в комментарии Bloomberg.Как отмечают в издании, президент РФ Владимир Путин получил тёплый прием во время визита в Индию 4-5 декабря, где заявил, что Россия готова и далее бесперебойно поставлять топливо в Индию. Нью-Дели пытается укрепить отношения с Москвой, одновременно избегая конфликта с США. Задержка Трампа с торговой сделкой между Индией и США добавляет сомнений относительно расходов на сокращение поставок дешевой нефти.В Bloomberg напомнили, что с целью заменить российское сырьё индийские НПЗ начали покупать более дорогие сорта нефти с Ближнего Востока. Они увеличили импорт из США, пытаясь сохранить хорошие отношения с Трампом, и рассматривали новые регионы поставок, как Гайана и Бразилия. Кроме того, им пришлось искать суда из-за резкого роста фрахтовых ставок.С начала 2025 года схемы закупки нефти индийскими нефтеперерабатывающими компаниями находятся в центре внимания, поскольку Трамп начал давить на Индию, чтобы значительно сократить или полностью остановить поставки российской нефти в эту страну. Трейдеры также пристально следят за тем, как индийские импортёры, ранее крупнейшие покупатели российской нефти по морю, обходят ограничения США в отношении ведущих нефтяных компаний России, сказано в публикации Bloomberg.Китай увеличивает закупки подсанкционного российского СПГГазовоз Valera с грузом сжиженного природного газа (СПГ) производства балтийского завода "Газпром СПГ Портовая", находящегося под санкциями США, пришёл в китайский порт Бэйхай (Beihai). Об этом 8 декабря сообщило американское агентство Bloomberg. До сих пор на терминале Beihai LNG разгружались только танкеры с подсанкционного проекта российской компании "Новатэк" – "Арктик СПГ-2".Комплекс "Газпром СПГ Портовая" мощностью 1,5 миллиона СПГ тонн в год был запущен в сентябре 2022 года. Первоначально большинство партий СПГ с проекта были направлены в Турцию или Грецию, затем рынок сбыта был расширен, и к направлениям добавились Китай, Испания и Италия.Агентство напомнило, что 10 января 2025 года "Газпром СПГ Портовая" и обслуживающие проект танкеры "Псков" и "Великий Новгород" были включены в санкционные списки США. 19 июля 2025 года ЕС включил оба судна в 18-й пакет санкций (уже под именами Pearl и Valera, соответственно). Bloomberg считает, что доставка очередной партии российского СПГ является признаком расширения энергетического сотрудничества Москвы и Пекина.У России есть два завода по экспорту СПГ на Балтике, причем завод в Высоцке, принадлежащий компании "Новатэк", также включен в "чёрный список" США. Другой подсанкционный завод "Новатэка", "Арктик СПГ-2", начал поставки топлива в Бэйхай ещё в августе этого года, уточнило агентство.Китай, не признающий односторонние санкции США, осенью этого года нарастил закупки сжиженного природного газа из России, отмечено в публикации Bloomberg. Суммарный объём китайского импорта российского СПГ увеличился примерно на 14% с сентября по ноябрь 2025 года, по сравнению с теми же месяцами 2024-го. Когда танкер Valera разгрузят, число доставленных партий российского СПГ с предприятий под санкциями достигнет 19.Кроме того, как утверждает Bloomberg, в середине октября на спутниковых снимках был запечатлен танкер Pearl, ранее загрузившийся в "Портовой", и перекачивающий у берегов Малайзии СПГ на другое судно. Это судно, известное как CCH Gas и зарегистрированное на гонконгскую компанию, позже было замечено спутниками вблизи Китая. Где оно сейчас находится, неизвестно.В агентстве считают, что CCH Gas принадлежит к "теневому флоту" танкеров, которые Китай по российскому примеру начал создавать для обхода ограничений США. Однако в случае России речь идёт о нефтяных танкерах, которых в мире около 8 тысяч, а судов для транспортировки СПГ – лишь около 800, поэтому скрыть их передвижения и смену собственника значительно труднее.В Конгрессе США хотят выдавить "Росатом" из стран, где работает российская компанияЗаконодатели США требуют от правительства страны развивать собственную атомную энергетику и сотрудничать со странами, где уже работает "Росатом", чтобы выдавить российскую компанию.Согласованный демократами и республиканцами в Конгрессе США проект закона об ассигнованиях на нужды национальной обороны содержит положения о необходимости активизации американского сотрудничества в ядерной сфере. Его авторы считают приоритетным взаимодействие именно с теми государствами, на территории которых присутствует российская корпорация "Росатом", следует из анализа ТАСС.В документе зафиксирована официальная политика, согласно которой Соединенным Штатам следует наращивать усилия по экспорту продукции атомной энергетики. Одновременно с этим требуется наращивать работу с союзниками и партнерами для поиска альтернативных поставщиков в отрасли. Конечной целью данных мер является "ликвидация зависимости этих стран от российского поставщика", а также прекращение зависимости самих США от российского ядерного сектора.Проект оборонного бюджета США также обязывает администрацию проводить регулярную оценку влияния американских и международных санкций на российские вооруженные силы. В оценку должен входить и анализ потенциальных последствий возможной отмены этих ограничительных мер.Документ, насчитывающий более трёх тысяч страниц, включает и прямые запреты для Министерства войны США. В частности, Пентагону запрещается заключать контракты с любыми лицами или компаниями, которые ведут операции с ископаемым топливом. Это также касается правительства РФ и "российского энергетического сектора".Ранее для согласования различающихся версий бюджета, подготовленных Палатой представителей и Сенатом, была создана специальная двухпалатная комиссия. Согласованный ею итоговый проект, как правило, утверждается Конгрессом США в сжатые сроки.

