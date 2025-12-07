https://ukraina.ru/20251207/ekspert-pro-udary-po-tankeram-kiev-zayavlyal-chto-gotov-deystvovat-i-na-baltiyskom-more-1072595397.html

Эксперт про удары по танкерам: "Киев заявлял, что готов действовать и на Балтийском море"

Эксперт про удары по танкерам: "Киев заявлял, что готов действовать и на Балтийском море"

Украинские удары по гражданским танкерам создали опасный прецедент, чреватый параличом мирового судоходства. Подобные атаки могут быть перенесены и на другие стратегически важные морские театры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев

2 декабря в Черном море подвергся атаке танкер Midvolga-2, который направлялся из России в Грузию и перевозил подсолнечное масло, сообщало Haberler со ссылкой на Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.В ночь на 29 ноября произошла атака на гражданские танкеры в Черном море у побережья Турции. Судна Kairos и Virat, направлявшиеся в порт Новороссийска, подверглись удару морских беспилотников (БЭКов). Украинские СМИ сообщали, что атака была осуществлена морскими дронами Sea Baby, принадлежащих СБУ.По словам эксперта, география угроз может стремительно расшириться. "Киев уже заявлял, что готов действовать таким же образом и на Балтийском море, где ситуация гораздо сложнее для мореплавания. Возможно применение подобного рода сил в Средиземном море", — заявил Горбачев.Он дал жесткую правовую оценку таким действиям. "Это даже пиратством не назовешь, потому что атаковать гражданские суда независимо от их статуса не позволительно никому", — подчеркнул эксперт.Горбачев также раскритиковал западную терминологию, оправдывающую атаки. "Термин "теневой флот" настолько размыт в правовом отношении, что я бы не рекомендовал в наших СМИ оперировать этим словосочетанием. Для кого он "теневой"? Для нас это флот, который действует в соответствии с заключенными соглашениями", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала: "Сергей Горбачев: Когда Россия и Турция поделят Черное море без Украины, охота на танкеры прекратится" на сайте Украина.ру.Также по теме: "Владимир Ераносян: Турция хочет заработать на том, что Киев атакует гражданский флот РФ в ее акватории" на сайте Украина.ру.

