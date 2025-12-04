https://ukraina.ru/20251204/zelenye-gnidy-na-zolotykh-unitazakh-ukraina-teryaet-odin-zhitomir-v-god-serdyuchka-protiv-voyny--1072585486.html

"Зеленые гниды на золотых унитазах". Украина теряет "один Житомир в год". Сердючка против войны

О чём говорят на Украине? Что обсуждают? Как реагируют на происходящее "лидеры мнений", депутаты и обычные люди?

Что говорят за рубежом?Много самых разных мнений. Мы собрали часть из них в нашем материале.Сердючка загадывает желаниеАндрей Данилко, он же Верка Сердючка, на концерте в Цюрихе снял с головы звезду и загадал желание: "чтобы закончилась эта ...аная война".Зал поддержал Данилко бурными аплодисментами.Что же случилось? Ведь совсем недавно Сердючка хорохорился, очень "патриотично" выступал. Кричал всякие кричалки про "победу Украины", обзывал Россию, народ и руководство страны. С присущим ему истеричным нарциссизмом называл себя "самым страшным оружием против России".Примкнул к Лайме Вайкуле и выступил на её "рандеву." Разумеется, с патриотическими укро кричалками.Даже начал петь и кричать на чем-то похожем на украинский язык. Данилко кричит обычно на "суржике", то есть на смеси русского и украинского. Ну вот такой у него украинский (как и у доброй половины Украины, а ещё половина страны вообще говорила на русском).Что же теперь случилось?Нет, Данилко не "прозрел" и не "устал от войны". Он скорее всего, всегда так думал. Как и большинство жителей Украины.Большинству на Украине глубоко безразличны и надоевшие речи про "патриотизм", и Вова Зеленский, и Ермак с Миндичем.Им даже всё равно, как будет выглядеть эта территория на картах мира и как она будет называться. Лишь бы был уже наконец мир. И для очень многих мир означает: мужчины смогут наконец уехать из Украины. Или хотя бы для начала свободно ходить по улицам.Ну а поводом для такого поступка Сердючки послужило, конечно, то, что сняли всесильного Ермака. И все поняли: вертикали власти больше не существует.Чутко реагирует Сердючка.Если раньше для выживания самого Данилко и его коллектива 40-летних "мальчиков-зайчиков" нужна была поддержка "войны до победы", поездки к Вайкуле и прочие прогибы перед властью.То сегодня, наоборот, надо снимать звезду с головы и со слезами на глазах вещать:- Помните, как в детстве? В пионерлагере, в трениках, с пузырями на коленях, смотришь на падающую звезду, загадываешь желание...Попытался по максимуму "выдавить слезу" у зрителя Сердючка. Даже пионерлагерь вспомнил!"Такая чепуха как Ермак"Осмелел и любимец американского посольства "активист" Виталий Шабунин. Он теперь бескомпромиссно вещает:- Как куча людей выполняли приказы такой чепухи, как Ермак? Как допустили, чтобы управитель ларьков во время войны отдавал приказы военным командиррам? Ларечный "Макиавелли".- Вся вина - на Зеленском, - спешит заверить американское посольство в том, что понимает "новую линию партии" Шабунин.И таких "прозревших" - несметное количество.Где же они были предыдущие три с половиной года?Все как один, оказывается, они были против войны и даже не догадывались о "золотых унитазах"?Но далеко не все, к сожалению, против войны."Вечная война". Война до 2035 годаНа экраны Украины по прежнему выдвигают тех, кто своим зловещим карканьем призывает "вечную войну".Боец с позывным "Киевлянин" предрекает:- Война будет продолжаться минимум до 2035 года, нужно серьёзно готовить население!Как готовить? Какое население?Да население, услышав такой прогноз, побежит уже в любом направлении из этой "замечательной " страны.Украинки, пора защищать Родину!Народный депутат Вениславский, бывший представитель президента в Раде:- Украинки должны быть готовы защищать родину. После окончания войны мы обязаны готовить весь народ к новому нападению.Украинки не должны расслабляться ни на один день. Их ждут казармы, строевая и военная подготовка и другие радости солдатской жизни.Теперь понятно, почему в Польше в этом году зафиксировано рекордное количество браков поляков с украинскими гражданками: около 6 тысяч. И почти 1 тысяча браков украинских мужчин с гражданками Польши.Украинки и украинцы уже не просто бегут, а активно брачуются и создают новые семьи - подальше от Украины.Депутат Рады Костенко озвучил цифры: 121 тысяча молодых людей "от 18 до 22 лет" выехала с Украины за три последних месяца. Костенко негодует: они удрали из страны. А кто будет защищать? Ну не Костенко же! И не его дети.Народ бежит, но "вениславские", "костенки", и другие "бойцы теробороны" с экранов телевизоров продолжают завывать про "вечную войну".Зачем они это делают?Причина банальна и ясна. Деньги.Не так давно у того же Вениславского обнаружилась роскошная квартира в Дубае стоимостью около миллиона долларов.Хотя официальные доходы депутата очень далеки от миллиона долларов.И таких "вениславских" - сотни тысяч на Украине. Они получают выгоду от войны, каждый на своём уровнеЭто силовики, ТЦК, СБУ, все госчиновники, депутаты, бесчисленные "волонтёры" и "грантоеды".Все так называемые украинские "журналисты" и "независимые блогеры".Офицеры и генералы, никогда не бывавшие на передовой.Изготовители дронов и псевдодронов, ракет и маскировки.Сотни тысяч людей на Украине и за её пределами, которым не просто выгодна война. Гораздо хуже: без войны они превращаются в тех же "холопов", что и всё остальное население.Поэтому они и завывают про "вечную войну". И все пытаются рассказать про какие-то супер дроны и супер ракеты украинского производства.Кстати, о ракетах.А "Фламинго" вообще летали?Чехи собрали 12 миллионов крон на "защиту Украины" и хотели принять участие в производстве ракет "Фламинго".Эти ракеты производили на предприятии, связанном с Тимуром Миндичем, который стал сейчас символом коррупционного скандала. Именно Миндич - владелец знаменитого золотого унитаза.Тут чехи заподозрили неладное.Их представитель был откомандирован на Украину и лично осмотрел "розовую ракету."Вердикт был такой:- Если кто-то из этой истории выйдет идиотом, то это буду я, потому что меня сфотографировали у этой ракеты, - так сказал чешский покупатель.Ну а на Украине начинают задумываться: а кто здесь вообще дальше будет жить?Теряют один Житомир в годГлава офиса миграционной политики Василий Воскобойник:- Украина теряет ежегодно 250-300 тысяч человек. Это примерно "один Житомир" в год. И это без войны, процесс начался задолго до неё.Всё идёт к тому, что украинцев как нации скоро не будет?Вот была раньше такая страна - Латвийская ССР, население её росло, промышленность развивалась. И что сейчас?Промышленность отсутствует, в Латвии официально живет 1,7 миллиона населения. А неофициально - говорят, что 900 тысяч. Столько сим-карт существует на латышские номера. И это при том, что у многих - по 2-3 карты разных операторов.Как будто цунами пронеслось, и нет больше ни Латвии, ни латышей. Целая страна ЕС, казалось бы, а населения теперь - как четыре Житомира, и это почти полностью - пенсионеры.Украина, конечно, побольше, чем Латвия. Но скорость бегства украинцев со своей земли такова, что очень скоро ситуация сравнится с Латвией.Украинцы исчезают, но это не беда! Апгрейд невероятныйНо не волнуется бизнес омбудсмен Украины Ващук.Украинцев становится всё меньше? Не беда!- Есть большая часть мира, для которых Украина стала бы апгрейдом невероятным в их жизни, - рассказывает Ващук.- С каждым украинцем, который уезжает, с каждым украинцем, который, к сожалению, погибает, с каждым украинцем, который решает, что такая работа не для него, создаётся рабочее место для человека из-за границы.Нет никаких проблем! Жителей Украины заменят на африканцев, жителей Азии. А "ващуки" будут продолжать управлять, так видит будущее омбудсмен.А какого цвета кожи лица у "холопов" - да какая разница!Оптимистичная картина."За цэ стояв майдан!", однозначно.Свет и тепло в душеЕщё одна проблема - свет, газ, тепло. Что будет ближайшей зимой? Народ это очень беспокоит, но власти не обеспокоены совершенно. Украинцы - они же крепкие, морозостойкие!Тут отличился посол Украины во Франции Вадим Омельченко. Он высказал, видимо, общее мнение властей Украины:- Настоящие украинцы не будут паниковать из-за отсутствия света или тепла. Потому что у настоящего украинца свет и тепло внутри, в душе. Это и отличает нас от русских.Удивительно даже не то, что такую глупость говорит посол, взрослый человек. Понятно, что на Украине послов выбирают по уровню тупости, чтобы не отличались от министров.Удивительно, что эту глупость всерьёз слушают и публикуют на Западе.Кокошники и косовороткиА вот Виктор Ющенко, бывший президент Украины.Он обеспокоен не светом, не теплом, не катастрофой с населением.Виктор Ющенко рассуждает на свою любимую тему: "мова", то есть украинский язык.- Недопустимо для целостной нации, - говорит Виктор Андреевич, - чтобы им было все равно, на каком языке разговаривать.А тем, кому все равно, надо отправляться, по словам Ющенко, в ту страну, где "угрофинские кокошники и косоворотки монгольские носят".Причудливым образом переплелись в голове Ющенко финны и монголы. Одни - в кокошниках, другие - в косоворотках?Все на Украине уже привыкли к басням "пчеловода", да и сам Ющенко всё глубже погружается, видимо, в альтернативную реальность.Но что скажут финны и монголы? Нет ли здесь пренебрежения к этим нациям? Чем вообще финны и монголы не угодили Ющенко?Нет ответа. Брякнул, и скрылся опять, под крыло верной Катерины Чумаченко, агента Госдепа и по совместительству - супруги "оранжевого президента".Как он вообще "служил в очистке"? В смысле, занимал должность президента Украины?"Зеленые гниды на золотых унитазах"И конечно, все обсуждают невероятную коррупцию. Все те же унитазы Миндича.По выражению бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука*, " Украиной руководили зелёные гниды на золотых унитазах".Дональд Трамп тоже не перестаёт удивляться:- Байден раздал Украине 350 миллиардов, как конфеты.Удивляется и сын Дональда Трампа, Дон младший, побывавший недавно в Монако:- Вы читали о коррупции Зеленского? Я был в Монако этим летом, два дня. И повсюду украинские номера на суперкарах - Бугатти, Пагани, машины за пять миллионов долларов. Я был на Украине, это не богатое место. Они не могли все волшебным образом получить такие машины. Они воруют эти деньги. Это один большой коррупционный скандал.В общем, все прозрели! Увидели коррупцию, золотые унитазы, машины по пять миллионов на украинских номерах.А ведь впереди - новые разоблачения. Новые серии надоевшего уже всем сериала "про зелёных гнид".*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

