Угроза столице. ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией - 04.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251204/ugroza-stolitse-pvo-za-noch-sbila-pochti-80-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1072609349.html
Угроза столице. ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией
Угроза столице. ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией - 04.12.2025 Украина.ру
Угроза столице. ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру
2025-12-04T07:40
2025-12-04T07:40
россия
ростовская область
ставропольский край
сергей собянин
новости
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 21 уничтожили над территорией Крыма, 16 – над Ростовской областью, 14 над Ставропольским краем, семь над Белгородской, четыре над Брянской, три над Воронежской областью, по два БПЛА – над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному – над Московским регионом, над территориями Краснодарского края, Липецкой, Нижегородской областей и над акваторией Черного моря.Мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале уточнил, что противник пытался атаковать объекты в Невинномысске. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Люди не пострадали.О других атаках противника - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
ставропольский край
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, ростовская область, ставропольский край, сергей собянин, новости, украина.ру
Россия, Ростовская область, Ставропольский край, Сергей Собянин, Новости, Украина.ру

Угроза столице. ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией

07:40 04.12.2025
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру
Из них 21 уничтожили над территорией Крыма, 16 – над Ростовской областью, 14 над Ставропольским краем, семь над Белгородской, четыре над Брянской, три над Воронежской областью, по два БПЛА – над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному – над Московским регионом, над территориями Краснодарского края, Липецкой, Нижегородской областей и над акваторией Черного моря.
Мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале уточнил, что противник пытался атаковать объекты в Невинномысске. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.
А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Люди не пострадали.
О других атаках противника - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияРостовская областьСтавропольский крайСергей СобянинНовостиУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:35Путин рассказал о выводе войск из Донбасса, Медведев заявил о выплате репараций. Главное к этому часу
10:23"Нужная беседа": Путин рассказал о встрече с Уиткоффом и Кушнером
10:13Президент Франции предложил запретить удары зимой по энергосистеме Украины
10:00Ухудшение условий урегулирования, провалы ВСУ, крах Зеленского. Хроника событий на утро 4 декабря
09:59Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 4 декабря
09:28Прием вопросов к "Итогам года с Владимиром Путиным" стартует 4 декабря
09:20"Вот тогда и нужно было договариваться": Трамп указал на слабость позиции Киева
08:49Армия России начинает штурм Озёрного
08:43ЕС за войну на Украине, Китай за конструктив. Главное к этому часу
08:10Боевики ВСУ обстреливали пытавшихся выйти к россиянам жителей Красноармейска
07:40Угроза столице. ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией
07:19ВС РФ ударили авиабомбами по целям в Харьковской области
06:56Показуха для европейцев и взятка для депутатов. Что говорят на Украине о бюджете-2026
06:47Польша хочет наполнить "Вышеградскую группу" новым газом
06:42Леонид Слуцкий: Европе пора очнуться от русофобского дурмана
06:30Дмитрий Абзалов: Идет решающий этап переговоров, к Рождеству станет ясно, как завершится война на Украине
06:28Московский променад, завет Обамы и бельгийский подсчет "цыплят". Украина в международном контексте
06:25Нагадить перед уходом. Украина лишила русский язык европейской защиты
06:15Стубб похоронил либеральный миропорядок: кто тянет за язык президента Финляндии
06:01"Как вы выбрали это чучело?". Эксперты и политики о перспективах киевского режима
Лента новостейМолния