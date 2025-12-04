https://ukraina.ru/20251204/ugroza-stolitse-pvo-za-noch-sbila-pochti-80-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1072609349.html

Угроза столице. ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией

Угроза столице. ПВО за ночь сбила почти 80 украинских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 76 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ, передает 4 декабря телеграм-канал Украина.ру

Из них 21 уничтожили над территорией Крыма, 16 – над Ростовской областью, 14 над Ставропольским краем, семь над Белгородской, четыре над Брянской, три над Воронежской областью, по два БПЛА – над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному – над Московским регионом, над территориями Краснодарского края, Липецкой, Нижегородской областей и над акваторией Черного моря.Мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max подтвердил уничтожение летевшего на Москву беспилотника. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в телеграм-канале уточнил, что противник пытался атаковать объекты в Невинномысске. По оперативным данным, пострадавших и разрушений нет.А губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Новошахтинске, Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. Люди не пострадали.О других атаках противника - в материале Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России на сайте Украина.ру.

