На Западной Украине поймали экс-налоговика, помогавшего уклонистам

Бывший налоговик организовал на Западной Украине схему помощи уклонистам на возмездной основе. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/03/1072580550_0:0:879:494_1920x0_80_0_0_1d2941390042ebd9081903f6eae974ce.jpg

"Сотрудники ГБР совместно с УСР и СБУ разоблачили схему по уклонению от мобилизации, которую организовал бывший работник ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области", - сказано в официальном сообщении.Фигурант вовлёк в схему ведущего специалиста одного из районных ТЦКиСП (переименованного военкомата) и посредника из из числа гражданских лиц. Последний подыскивал желающих сбежать с Украины и направлял их к бывшему налоговику. Уклонистов заверяли в возможности быстрого изготовления фиктивных военно-учетных документов, оформления отсрочки или даже снятия с розыска.Далее мужчин направляли к ведущему специалистку военкомата (ТЦК), которая обещала повлиять на решение комиссии. Она занималась передачей документов и организацией их согласования. "В результате фигурантам обеспечивали незаконное оформление отсрочки и фактическое избегание мобилизации. За свои "услуги" участники схемы брали от 1 до 1,5 тысячи долларов США с каждого "клиента", - рассказали в ГБР.По оперативным данным, только в течение 2024 года таким образом насильственной мобилизации избежали около десятка украинцев. На этой схеме группе удалось заработать около $20 тыс.В квартирах фигурантов силовики провели 12 обысков. Изъяты военно-учетные и медицинские документы военнообязанных, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

