На Западной Украине поймали экс-налоговика, помогавшего уклонистам - 03.12.2025
На Западной Украине поймали экс-налоговика, помогавшего уклонистам
На Западной Украине поймали экс-налоговика, помогавшего уклонистам - 03.12.2025 Украина.ру
На Западной Украине поймали экс-налоговика, помогавшего уклонистам
Бывший налоговик организовал на Западной Украине схему помощи уклонистам на возмездной основе. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины
2025-12-03T16:14
2025-12-03T16:14
"Сотрудники ГБР совместно с УСР и СБУ разоблачили схему по уклонению от мобилизации, которую организовал бывший работник ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области", - сказано в официальном сообщении.Фигурант вовлёк в схему ведущего специалиста одного из районных ТЦКиСП (переименованного военкомата) и посредника из из числа гражданских лиц. Последний подыскивал желающих сбежать с Украины и направлял их к бывшему налоговику. Уклонистов заверяли в возможности быстрого изготовления фиктивных военно-учетных документов, оформления отсрочки или даже снятия с розыска.Далее мужчин направляли к ведущему специалистку военкомата (ТЦК), которая обещала повлиять на решение комиссии. Она занималась передачей документов и организацией их согласования. "В результате фигурантам обеспечивали незаконное оформление отсрочки и фактическое избегание мобилизации. За свои "услуги" участники схемы брали от 1 до 1,5 тысячи долларов США с каждого "клиента", - рассказали в ГБР.По оперативным данным, только в течение 2024 года таким образом насильственной мобилизации избежали около десятка украинцев. На этой схеме группе удалось заработать около $20 тыс.В квартирах фигурантов силовики провели 12 обысков. Изъяты военно-учетные и медицинские документы военнообязанных, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.
На Западной Украине поймали экс-налоговика, помогавшего уклонистам

16:14 03.12.2025
 
Бывший налоговик организовал на Западной Украине схему помощи уклонистам на возмездной основе. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований Украины
"Сотрудники ГБР совместно с УСР и СБУ разоблачили схему по уклонению от мобилизации, которую организовал бывший работник ГУ Государственной налоговой службы во Львовской области", - сказано в официальном сообщении.
Фигурант вовлёк в схему ведущего специалиста одного из районных ТЦКиСП (переименованного военкомата) и посредника из из числа гражданских лиц. Последний подыскивал желающих сбежать с Украины и направлял их к бывшему налоговику. Уклонистов заверяли в возможности быстрого изготовления фиктивных военно-учетных документов, оформления отсрочки или даже снятия с розыска.
Далее мужчин направляли к ведущему специалистку военкомата (ТЦК), которая обещала повлиять на решение комиссии. Она занималась передачей документов и организацией их согласования.
"В результате фигурантам обеспечивали незаконное оформление отсрочки и фактическое избегание мобилизации. За свои "услуги" участники схемы брали от 1 до 1,5 тысячи долларов США с каждого "клиента", - рассказали в ГБР.
По оперативным данным, только в течение 2024 года таким образом насильственной мобилизации избежали около десятка украинцев. На этой схеме группе удалось заработать около $20 тыс.
В квартирах фигурантов силовики провели 12 обысков. Изъяты военно-учетные и медицинские документы военнообязанных, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства. Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Новости Украина Западная Украина ТЦК ГБР СБУ уклонисты мобилизация на Украине мобилизация 2025 СВО новости СВО потери ВСУ ситуация на Украине коррупция
 
