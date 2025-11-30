Украина обеспокоила Турцию и Казахстан, Залужный за мир с нюансом. Хроника событий на утро 30 ноября - 30.11.2025 Украина.ру
Украина обеспокоила Турцию и Казахстан, Залужный за мир с нюансом. Хроника событий на утро 30 ноября
Украина обеспокоила Турцию и Казахстан, Залужный за мир с нюансом. Хроника событий на утро 30 ноября - 30.11.2025 Украина.ру
Украина обеспокоила Турцию и Казахстан, Залужный за мир с нюансом. Хроника событий на утро 30 ноября
Министерства иностранных дел Турции и Казахстана выразили прокомментировали действия Украины на Чёрном море. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил за заморозку конфликта
2025-11-30T09:57
2025-11-30T10:06
эксклюзив
хроники
дональд трамп
евгений дикий
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
министерство иностранных дел
украина
россия
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1e/1072411659_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6fb1cf2521d9f1fdc99509081a9e0e2.jpg
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск."Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — говорилось в заявлении министерства.В МИД Казахстана напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права."Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчёркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы", — добавили в министерстве.Ранее в самом КТК прокомментировали атаку на Новороссийск."В 04:06 по московскому времени в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорилось в разосланном 29 ноября СМИ пресс-релизе компании.Дальнейшая эксплуатация выносного причала невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, предварительно, нефть не попала в Чёрное море."Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", — добавили в компании.В ночь на 29 ноября Украина также атаковала танкеры у берегов Турции. Танкеры Kairos и Virat направлялись в Новороссийск. Эту атаку прокомментировало уже в министерстве иностранных дел Турции."С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе", — писал в соцсети X официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.Кечели отметил, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Чёрное море и предотвратить негативный эффект на экономические интересы Турции.Также вечером 29 ноября Управление мореходства Турции сообщило, что танкер Virat буксируют к турецкому побережью."Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 по московскому времени. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00", — говорилось в пресс-релизе, полученном РИА Новости.Ведомство добавило, что пожар на борту другого судна — Kairos — продолжают тушить.По информации турецкого управления мореходства, в пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа эвакуировали. Вскоре атаке подвергся Virat. Позднее Служба безопасности Украины слила в украинские СМИ видео атаки украинских безэкипажных катеров на танкеры. В СБУ заявили, что атака была проведена спецслужбой при участии Военно-морских сил ВСУ.Залужный выступил за перемириеБывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке для украинского издания LIGA.Net поддержал перемирие с Россией."Формируя политическую цель войны, важно помнить, что война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждый уверен, что победил, или другие варианты", — отметил Залужный.По его словам, в украинском понимании победой является распад России, а поражением — потеря всей украинской территории."Всё остальное – просто продолжение войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе – распаду Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, даёт шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", — указал Залужный.Он также заявил, что в таком "можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства благодаря инновациям и технологиям"."Формирование и укрепление основ справедливого государства через борьбу с коррупцией и создание справедливого суда. Экономическое развитие страны, в частности, на основе международных экономических программ восстановления страны", — описал он то, что должно происходить на Украине после завершения боевых действий.С другой стороны, признал Залужный, быстрое заключение мира несёт угрозы для Украины."Украина находится в сложнейшем положении, где за быстрым миром точно будет стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако как показало время, и его достичь не удалось", — указал он.В то же время он признал, что "каждый раз условия [заключения мирного договора]не становятся лучше для Украины".Залужный уверен, что для прекращения боевых действий сегодня "отсутствуют предпосылки".По его словам, "в условиях, когда уже не существует понятия международного права и системы поддержки этого права, заключение таких соглашений без создания гарантий долгосрочной безопасности абсолютно невозможно"."Такими гарантиями безопасности могли быть: вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента. Однако сегодня об этом речь не идёт. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны -участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться. А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах", – подытожил Залужный.Тем временем на Украине даже самые ярые противники войны признают: Украине нужно стремительно что-то менять."Если мы просто героически не подпишем, а просто оставим всё, как есть, т. е. по мобилизации, по пополнению нашей армии, по тому вообще, как мы воюем, то весной нам эти 28 пунктов [мирного плана Трампа] покажутся очень хорошими условиями. Т.е. реально, если мы оставим всё, как есть, нам эти 28 пунктов покажутся очень хорошими условиями", — заявил бывший командир батальона "Айдар"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) Евгений Дикий.Таким образом на Украине набирает популярность точка зрения, согласно которой стране необходимо заключить мирный договор в ближайшее время. С другой стороны, заявление Залужного может быть свидетельством того, что на фоне коррупционного скандала во власти страны, бывший главком ВСУ напоминает о своих политических амбициях.О будущем украинского руководства - в статье Михаила Павлива "Что будет с Зеленским после войны".
украина
россия
турция
Украина.ру
09:57 30.11.2025 (обновлено: 10:06 30.11.2025)
 
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министерства иностранных дел Турции и Казахстана выразили прокомментировали действия Украины на Чёрном море. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил за заморозку конфликта
МИД Казахстана выразил Украине протест из-за целенаправленной атаки на критическую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в акватории порта Новороссийск.
"Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", — говорилось в заявлении министерства.
В МИД Казахстана напомнили, что это уже третий акт агрессии против исключительно гражданского объекта, чье функционирование гарантируется нормами международного права.
"Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчёркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы", — добавили в министерстве.
Ранее в самом КТК прокомментировали атаку на Новороссийск.
"В 04:06 по московскому времени в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорилось в разосланном 29 ноября СМИ пресс-релизе компании.
Дальнейшая эксплуатация выносного причала невозможна. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет, предварительно, нефть не попала в Чёрное море.
"Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА", — добавили в компании.
В ночь на 29 ноября Украина также атаковала танкеры у берегов Турции. Танкеры Kairos и Virat направлялись в Новороссийск. Эту атаку прокомментировало уже в министерстве иностранных дел Турции.
"С обеспокоенностью реагируем на нападения в пятницу, 28 ноября, на два танкера под флагом Гамбии Kairos и Virat в Черном море. Данные происшествия в нашей исключительной экономической зоне создали серьезные риски для безопасности судоходства, жизни людей, имущества и окружающей среды в регионе", — писал в соцсети X официальный представитель МИД Турции Онджю Кечели.
Кечели отметил, что Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Чёрное море и предотвратить негативный эффект на экономические интересы Турции.
Также вечером 29 ноября Управление мореходства Турции сообщило, что танкер Virat буксируют к турецкому побережью.
"Танкер Virat получил небольшие повреждения по правому борту над ватерлинией. Операция по буксировке началась в субботу в 17:45 по московскому времени. К причалу Тюркели судно прибудет 1 декабря в 13:00", — говорилось в пресс-релизе, полученном РИА Новости.
Ведомство добавило, что пожар на борту другого судна — Kairos — продолжают тушить.
По информации турецкого управления мореходства, в пятницу танкер Kairos под флагом Гамбии загорелся в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия. Двадцать пять членов экипажа эвакуировали. Вскоре атаке подвергся Virat. Позднее Служба безопасности Украины слила в украинские СМИ видео атаки украинских безэкипажных катеров на танкеры. В СБУ заявили, что атака была проведена спецслужбой при участии Военно-морских сил ВСУ.
Залужный выступил за перемирие
Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в своей колонке для украинского издания LIGA.Net поддержал перемирие с Россией.
"Формируя политическую цель войны, важно помнить, что война не всегда завершается победой одной стороны и поражением другой. Так было во Второй мировой, но это редкое исключение, потому что так почти никогда не бывало в человеческой истории. Подавляющее большинство войн завершается или взаимным поражением, или каждый уверен, что победил, или другие варианты", — отметил Залужный.
По его словам, в украинском понимании победой является распад России, а поражением — потеря всей украинской территории.
"Всё остальное – просто продолжение войны. Мы, украинцы, конечно, стремимся к полной победе – распаду Российской империи. Но не можем и отвергать вариант долгосрочного (на годы) прекращения войны, потому что именно это слишком распространенный в истории войн способ их завершения. Вместе с тем мир, даже в ожидании следующей войны, даёт шанс на политические изменения, на глубокие реформы, на полноценное восстановление, экономический рост, возвращение граждан", — указал Залужный.
Он также заявил, что в таком "можно даже говорить о начале формирования безопасного, максимально защищенного государства благодаря инновациям и технологиям".
"Формирование и укрепление основ справедливого государства через борьбу с коррупцией и создание справедливого суда. Экономическое развитие страны, в частности, на основе международных экономических программ восстановления страны", — описал он то, что должно происходить на Украине после завершения боевых действий.
С другой стороны, признал Залужный, быстрое заключение мира несёт угрозы для Украины.
"Украина находится в сложнейшем положении, где за быстрым миром точно будет стоять только сокрушительное поражение и потеря независимости. Однако как показало время, и его достичь не удалось", — указал он.
В то же время он признал, что "каждый раз условия [заключения мирного договора]не становятся лучше для Украины".
Залужный уверен, что для прекращения боевых действий сегодня "отсутствуют предпосылки".
По его словам, "в условиях, когда уже не существует понятия международного права и системы поддержки этого права, заключение таких соглашений без создания гарантий долгосрочной безопасности абсолютно невозможно".
"Такими гарантиями безопасности могли быть: вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента. Однако сегодня об этом речь не идёт. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны -участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться. А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах", – подытожил Залужный.
Тем временем на Украине даже самые ярые противники войны признают: Украине нужно стремительно что-то менять.
"Если мы просто героически не подпишем, а просто оставим всё, как есть, т. е. по мобилизации, по пополнению нашей армии, по тому вообще, как мы воюем, то весной нам эти 28 пунктов [мирного плана Трампа] покажутся очень хорошими условиями. Т.е. реально, если мы оставим всё, как есть, нам эти 28 пунктов покажутся очень хорошими условиями", — заявил бывший командир батальона "Айдар"* (запрещённая в РФ организация — Ред.) Евгений Дикий.
Таким образом на Украине набирает популярность точка зрения, согласно которой стране необходимо заключить мирный договор в ближайшее время. С другой стороны, заявление Залужного может быть свидетельством того, что на фоне коррупционного скандала во власти страны, бывший главком ВСУ напоминает о своих политических амбициях.
О будущем украинского руководства - в статье Михаила Павлива "Что будет с Зеленским после войны".
