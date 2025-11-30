https://ukraina.ru/20251130/itogi-ocherednoy-mirnoy-sdelki-netanyakhu-prosit-pomilovanii-1072425171.html

Итоги очередной "мирной сделки". Нетаньяху просит о помиловании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал официальную просьбу о помиловании на имя президента страны Ицхака Герцога, который обещает рассмотреть его прошение в кратчайшие сроки

Нетаньяху требует прекратить расследование, которое проводится против него в рамках обвинения по резонансному коррупционному делу. Глава израильского правительства пожаловался, что постоянные вызовы на судебные заседания мешают ему работать, и сослался на мнение президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа, призвавшего прекратить судебное преследование израильского премьера.Первые обвинения в коррупции были озвучены в адрес Нетаньяху девять лет назад — в декабре 2016 года, а в 2019-м израильские следователи официально предъявили ему обвинения по нескольким коррупционным эпизодам, включая взяточничество, мошенничество и злоупотребление общественным доверием.Как правило, в прессе пишут только об одной стороне этой скандальной истории. Премьер-министра обвиняют в том, что он принимал дорогие подарки, включая элитный алкоголь и сигары, обещая свою помощь в решении деловых и личных вопросов. Но главные претензии к Биньямину Нетаньяху заключаются в том, что он наладил взаимовыгодное сотрудничество с медиамагнатами, оказывая им содействие в обмен на благоприятное освещение своей деятельности в израильских СМИ. Потому что такая медийная поддержка во многом предопределила его политические успехи.Помимо всего прочего, израильского премьер-министра подозревают в причастности к так называемому "Катаргейту". Этот крупный скандал связан с обвинениями в адрес целой группы политических советников Нетаньяху, которые могли проводить тайную работу по продвижению интересов Катара — несмотря на то, что катарское правительство взаимодействует с руководством палестинской организации ХАМАС.Лидер израильской оппозиции, бывший министр иностранных дел Яир Лапид потребовал провести по этому поводу специальное расследование в отношении премьера и его канцелярии. Это предвещает для Нетаньяху новые неприятности. Однако премьер-министр Израиля выработал особую тактику защиты, которая, помогая затягивать судебный процесс, делает его бесплодным и бесконечным. Что помогает ему удерживаться у власти несмотря на все коррупционные обвинения.В 2020 году рассмотрение дела отложили — под предлогом необходимости соблюдать режим карантина во время пандемии коронавируса. Благодаря усилиям адвокатов процесс поставили на паузу вплоть до самого конца карантинных мероприятий. А затем, после вооружённого нападения ХАМАС, которое произошло 7 октября 2023 года, Израиль вошёл в режим непрекращающейся войны против палестинцев и целого ряда ближневосточных стран.Нетаньяху объявил себя лидером военного времени, а судебный процесс по резонансному коррупционному делу забуксовал. Премьер являлся в суд только для того, чтобы заявить, что ему надо заниматься вопросами национальной безопасности. После чего заседание снова переносили.Эта фарсовая ситуация давно надоела всему Израилю, и глава правительства хочет разрешить её радикальным образом, получив помилование от президента. Непосредственным толчком к подобной попытке стали недавние действия главной прокуратуры Стамбула. Турецкие следователи выписали ордер на арест Биньямина Нетаньяху и других политиков из его окружения, обвиняя их в преступлениях против человечности, геноциде, воспрепятствовании доступу к гуманитарной помощи и нападениях на больницы в секторе Газа.Сторонники израильского премьера считают, что если Нетаньяху хотят осудить враждебные Израилю государства, значит, его нельзя судить его у себя на родине — требуя выписать премьеру индульгенцию за все совершённые им проступки. Однако Ицхак Герцог может не решиться на такой шаг, учитывая, что превентивное помилование за коррупционные преступления вызовет крайне неоднозначную реакцию в израильском обществе.Многие израильтяне считают, что цепляющийся за власть премьер-министр втянул страну в бесконечный конфликт, который так и не привёл к победе над ХАМАС, йеменскими хуситами и Ираном, однако серьёзно ухудшил её международный имидж — на фоне обвинений в массовых убийствах жителей Газы.Мирная сделка с ХАМАС, подписанная Тель-Авивом под давлением Трампа, до сих пор не привела к полноценному прекращению боевых действий. Израиль отпустил из тюрем 2000 палестинских политзаключённых в обмен на освобождение 20 заложников, но так и не осуществил полный вывод войск, которые остаются в Газе.Как сообщило вчера РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения сектора, после вступления в силу прекращения огня в Газе погибли 354 палестинца, а свыше 900 человек получили ранения различной степени тяжести. А это говорит о том, что долгожданный мир в итоге так и не наступил.Обострилась ситуация в южных провинциях Сирии, где сейчас находятся израильские войска. В последние дни там проходили бои, в которых получили ранения больше десяти военнослужащих ЦАХАЛ. И в Израиле заговорили о том, что страна получила ещё один дополнительный фронт — называя это результатом агрессивной политики премьер-министра и его ультраправого кабинета.Депутат израильского парламента Офер Касиф обнародовал данные организации "Врачи за права человека", которые свидетельствуют об убийствах палестинских заключённых в израильских тюрьмах. По словам политика, около 100 узников умерли за решёткой от применявшихся к ним пыток. Касиф выразил серьёзную обеспокоенность судьбой палестинцев, которые продолжают находиться под стражей. Он уже призвал провести независимое международное расследование этой информации, что может привести к дополнительным обвинениям по адресу Нетаньяху.Глава израильского правительства оказался в сложной ситуации, и просьба о помиловании является для него вынужденным шагом с немалой долей политических рисков. Ведь если он получит от президента отказ, это активизирует оппозицию, которая потребует досрочной отставки Биньямина Нетаньяху. А судебное слушание коррупционного дела наверняка доведут в этом случае до конца.Читайте также: "Трамп примирил Давида и Голиафа". Каковы реальные перспективы "мирного процесса" на Ближнем Востоке

