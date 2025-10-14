https://ukraina.ru/20251014/tramp-primiril-davida-i-goliafa-kakovy-realnye-perspektivy-mirnogo-protsessa-na-blizhnem-vostoke-1070082608.html

"Трамп примирил Давида и Голиафа". Каковы реальные перспективы "мирного процесса" на Ближнем Востоке

"Трамп примирил Давида и Голиафа". Каковы реальные перспективы "мирного процесса" на Ближнем Востоке - 14.10.2025 Украина.ру

"Трамп примирил Давида и Голиафа". Каковы реальные перспективы "мирного процесса" на Ближнем Востоке

В египетском городе Шарм-эль-Шейх 13 октября с большим пафосом прошел "саммит мира", на котором подписали итоговое со соглашение о прекращении огня в Секторе Газа.

2025-10-14T16:26

2025-10-14T16:26

2025-10-14T17:09

Главный героем этого действа стал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. "Нам понадобилось три тысячи лет, чтобы дойти до этого момента, представляете? И соглашение будет действовать", – сообщил он на брифинге журналистам, утверждая, что на Ближний Восток наконец пришел долгожданный мир.Трамп позировал перед камерами в окружении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Все эти деятели являются типичными политическими ястребами. Они активно помогали Израилю во время конфликта с палестинцами, обеспечивая премьер-министру Беньямину Нетаньяху военную и политическую поддержку. А сейчас дружно натянули на себя белые тоги миротворцев, заявляя, что всегда ратовали за прекращение кровопролития в Газе.Верноподданная европейская пресса представляет подписание соглашения выдающимся достижением Вашингтона, расточая в адрес Трампа потоки ничем не прикрытой лести."Спасибо Господу за Дональда Трампа". Это заголовок в журнале The Spectator. И это не сатирическая статья, автор пишет на полном серьезе. Интересно, сами британцы понимают, что у подобострастия и подхалимства все-таки должен быть какой-то предел?", – комментирует одну из таких публикаций политолог Владимир Корнилов.Накануне визита в Египет Трамп с триумфом выступил в израильском кнессете. Местные парламентарии устроили ему овацию, а оппозиционных депутатов-коммунистов Аймана Оде и Офера Касифа, которые развернули плакат с надписью "Признайте Палестину!", силой вытолкали из сессионного зала.Славословия в адрес американского президента вызвали иронию у многих израильских блогеров. Они насмешливо пишут, что Дональд Трамп примирил между собой Давида и Голиафа, и даже способен прекратить вражду между командами "Маккаби" и "Хапоэль", – непримиримыми соперниками в местном футбольном дерби.Однако эксперты комментируют подписанное в Шарм-эль-Шейхе соглашение с заметной сдержанностью. Они указывают на то, что противоборствующие стороны – израильское правительство и ХАМАС – не присутствовали на "саммите мира", а соглашение подписали от их имени Турция, Катар и США.Прекращение огня в секторе Газа, а также обмен израильских заложников на палестинских политических заключенных, безусловно, являются положительным моментом в процессе урегулирования конфликта. Но всем понятно, что до его окончания в действительности еще далеко.В торжественно подписанном соглашении нет ответа на ключевые вопросы – кто именно будет осуществлять непосредственное управление сектором Газа и когда будет создано полноценное палестинское государство?Ведь бывший британский премьер-министр Тони Блэр, которого пытаются назначить на роль временного губернатора Газы, вызывает в арабском мире категорическое неприятие – поскольку его считают соучастником военной агрессии против Ирака и Афганистана.В декларации сказано: "Мы понимаем: прочный мир будет таким, в котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать, защищая свои основные права человека, гарантируя свою безопасность и уважение своего достоинства". Но это не более, чем набор благих пожеланий, которые уже не раз озвучивались на подобных мероприятиях, однако так и не принесли за собой никаких практических результатов.Память современного мира коротка. Мало кто говорит о том, что палестинцы и израильтяне уже мирились между собой в том же самом Шарм-эль-Шейхе, где ранее проходили похожие конференции. Но Израиль всегда соблюдал такие соглашения до тех пор, пока считал это выгодным для себя."Предложенный США план позволяет сторонам давать расплывчатые ответы, создавая видимость прогресса. Однако реальное значение соглашения заключается в признании Израилем невозможности достижения своих первоначальных военных целей. ХАМАС, со своей стороны, проявил политическую гибкость, согласившись на переговоры, но настаивая на управлении Газой через палестинские административные структуры. Это требование отражает законное право палестинцев на самоуправление.Ответственность за хрупкие достигнутые договоренности в значительной степени лежит на Израиле. Его подход, характеризующийся превентивными военными действиями и нежеланием искать комплексное политическое решение, создает условия для будущей эскалации. Таким образом, даже если текущие усилия приведут к временному прекращению огня, это не решит коренных проблем конфликта", – отмечает востоковед Кирилл Семенов.На Западе тоже не верят в быстрое урегулирование затяжного израильско-палестинского конфликта."Мир на Ближнем Востоке – еще не решенное дело", – полагает внешнеполитический колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман. Он настолько уверен в срыве нового перемирия, что ехидно пишет: мир на Ближнем Востоке вряд ли продлится до следующей церемонии присуждения Нобелевской премии мира – намекая на тщетность усилий рассчитывающего на эту награду Трампа.Политические противники американского президента по-прежнему будут использовать против него повестку ближневосточного кризиса. И так будет продолжаться до тех пор, пока его реальные причины не будут разрешены."Американские левые отвергли сделку Трампа по Газе. Пропалестинская улица в США не считает нужным останавливать протестную активность. Движение "Демократических социалистов Америки" требует ввести экономические санкции против Израиля и полностью перекрыть военные транши.Подписанное в Египте соглашение вызвало вполне типичный раскол внутри Демократической партии. Например, отставники из команды Байдена – Энтони Блинкен, Джейк Салливан – тут же попытались представить сделку по Газе своим достижением. Мол, именно они первыми предложили условия соглашения, которые затем удалось Трампу включить в единый план.Но демократы хотят одновременно усидеть на двух стульях. Если сделка окажется успешной, то можно будет приписать себе это достижение. Если провалится, можно свалить всю вину на Трампа. Левое же крыло Демпартии готово и дальше бунтовать, вне зависимости от соглашения. 18 октября по плану состоится многомиллионная акция протеста по всей Америке. Так что протестная волна точно будет нарастать", – пишет об этом в телеграм-канале американист Малек Дудаков.Трамп хочет представить себя самым успешным миротворцем всех времен и народов. Однако, в то же время, он намекает на возможные поставки дальнобойных ракет Зеленскому, повышая риски сползания к глобальному конфликту. И это очевидное противоречие обесценивает миротворческую риторику американского президента.Об истинных планах Трампа в Газе - статья китайского эксперта и политолога Чу Хэцзюня "Истинные цели Трампа в Газе — перемирие как прикрытие, недвижимость как конечная цель".

Александр Савко

