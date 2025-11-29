Российские войска начали операцию по охвату Северска - 29.11.2025 Украина.ру
Российские войска начали операцию по охвату Северска
Российские войска начали операцию по охвату Северска - 29.11.2025 Украина.ру
Российские войска начали операцию по охвату Северска
Российские подразделения перешли к системному давлению на Северском направлении, создавая угрозу тактического окружения группировки ВСУ. Об этом 29 ноября сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
2025-11-29T14:17
2025-11-29T14:17
🟥 На Северском направлении российские силы перешли к фазе системного давления, сфокусировав усилия севернее Звановки и северо-восточнее Свято-Покровского. Эти два участка становятся ключевыми для прорыва к опорной точке, контролирующей логистический коридор на Северск. Захват узла перед дорогой позволит перекрыть снабжение и ротацию украинских сил, что приведёт к постепенному вытеснению обороны в городской черте; 🟥 Российские подразделения усилили наступательные действия со стороны Васюковки и Пазено в сторону Никифоровки, постепенно формируя дугу давления. Таким образом ВС РФ стремятся охватить Хромное и Бондарное с двух направлений, создавая угрозу тактического полукотла. ВСУ приходится растягивать оборону и закрывать просветы между балками и посадками, что снижает устойчивость оборонительной линии; 🟥 Следующая фаза российских действий — активизация боёв в районе Свято-Покровского. Целью является не сам населённый пункт, а его использование как опорного плацдарма для развертывания более широкого охвата Северска. Закрепление в этом районе создаст предпосылки для сжатия Северска в оперативное кольцо, с блокировкой всех маршрутов манёвра и снабжения противника.29 ноября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам в ряде областей Украины. Подробнее в материале ВС РФ нанесли массированный удар: Киев и девять областей остались без светаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Российские войска начали операцию по охвату Северска

14:17 29.11.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Работа связистов ВС РФ на Запорожском направлении
Российские подразделения перешли к системному давлению на Северском направлении, создавая угрозу тактического окружения группировки ВСУ. Об этом 29 ноября сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
🟥 На Северском направлении российские силы перешли к фазе системного давления, сфокусировав усилия севернее Звановки и северо-восточнее Свято-Покровского. Эти два участка становятся ключевыми для прорыва к опорной точке, контролирующей логистический коридор на Северск.
Захват узла перед дорогой позволит перекрыть снабжение и ротацию украинских сил, что приведёт к постепенному вытеснению обороны в городской черте;
🟥 Российские подразделения усилили наступательные действия со стороны Васюковки и Пазено в сторону Никифоровки, постепенно формируя дугу давления. Таким образом ВС РФ стремятся охватить Хромное и Бондарное с двух направлений, создавая угрозу тактического полукотла.
ВСУ приходится растягивать оборону и закрывать просветы между балками и посадками, что снижает устойчивость оборонительной линии;
🟥 Следующая фаза российских действий — активизация боёв в районе Свято-Покровского. Целью является не сам населённый пункт, а его использование как опорного плацдарма для развертывания более широкого охвата Северска.
Закрепление в этом районе создаст предпосылки для сжатия Северска в оперативное кольцо, с блокировкой всех маршрутов манёвра и снабжения противника.
29 ноября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам в ряде областей Украины. Подробнее в материале ВС РФ нанесли массированный удар: Киев и девять областей остались без света
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украина выбирает пиратство на Чёрном море, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 29 ноября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
