Российские войска начали операцию по охвату Северска
Российские подразделения перешли к системному давлению на Северском направлении, создавая угрозу тактического окружения группировки ВСУ. Об этом 29 ноября сообщает телеграм-канал "Донбасский Партизан"
🟥 На Северском направлении российские силы перешли к фазе системного давления, сфокусировав усилия севернее Звановки и северо-восточнее Свято-Покровского. Эти два участка становятся ключевыми для прорыва к опорной точке, контролирующей логистический коридор на Северск. Захват узла перед дорогой позволит перекрыть снабжение и ротацию украинских сил, что приведёт к постепенному вытеснению обороны в городской черте; 🟥 Российские подразделения усилили наступательные действия со стороны Васюковки и Пазено в сторону Никифоровки, постепенно формируя дугу давления. Таким образом ВС РФ стремятся охватить Хромное и Бондарное с двух направлений, создавая угрозу тактического полукотла. ВСУ приходится растягивать оборону и закрывать просветы между балками и посадками, что снижает устойчивость оборонительной линии; 🟥 Следующая фаза российских действий — активизация боёв в районе Свято-Покровского. Целью является не сам населённый пункт, а его использование как опорного плацдарма для развертывания более широкого охвата Северска. Закрепление в этом районе создаст предпосылки для сжатия Северска в оперативное кольцо, с блокировкой всех маршрутов манёвра и снабжения противника.29 ноября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам в ряде областей Украины.
🟥 На Северском направлении российские силы перешли к фазе системного давления, сфокусировав усилия севернее Звановки и северо-восточнее Свято-Покровского. Эти два участка становятся ключевыми для прорыва к опорной точке, контролирующей логистический коридор на Северск.
Захват узла перед дорогой позволит перекрыть снабжение и ротацию украинских сил, что приведёт к постепенному вытеснению обороны в городской черте;
🟥 Российские подразделения усилили наступательные действия со стороны Васюковки и Пазено в сторону Никифоровки, постепенно формируя дугу давления. Таким образом ВС РФ стремятся охватить Хромное и Бондарное с двух направлений, создавая угрозу тактического полукотла.
ВСУ приходится растягивать оборону и закрывать просветы между балками и посадками, что снижает устойчивость оборонительной линии;
🟥 Следующая фаза российских действий — активизация боёв в районе Свято-Покровского. Целью является не сам населённый пункт, а его использование как опорного плацдарма для развертывания более широкого охвата Северска.
Закрепление в этом районе создаст предпосылки для сжатия Северска в оперативное кольцо, с блокировкой всех маршрутов манёвра и снабжения противника.
29 ноября российская армия нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам в ряде областей Украины.
