Под Киевом поражены военные склады "Новой Почты", пожар продолжается сутки. Новости к этому часу
В Вишнёвом Киевской области ночью были поражены складские помещения "Новой Почты", использовавшиеся для военных целей. По данным местных пабликов, пожар продолжается весь день. Об этом и других новостях к этому часу 29 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 На территории Тульской области объявлена ракетная опасность, в Курской области — опасность атаки БПЛА; 🟦 В Прилуках Черниговской области выключили уличное освещение из-за критической ситуации в энергосистеме после ударов ВС РФ; 🟦 Зеленский дал тайные директивы членам украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного вчера на сайте Зеленского; 🟦 Более 300 детей убиты киевским режимом с 2014 года, свыше 24 тысяч – ранены, заявила сенатор от ЛНР Ольга Бас."Трибунал для украинских военных преступников рано или поздно состоится обязательно", - сказала Бас;🟦 Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил странам НАТО, что изначально альянс создавался против СССР, а значит России."Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. Надеюсь, ничего не изменилось", - заявил Туск; 🟦 В Южной Африке дочь бывшего президента Джейкоба Зумы, Дудузиле Зума-Самбудла, ушла в отставку из парламента на фоне растущих обвинений в том, что она помогала вербовать южноафриканских мужчин для участия в СВО на стороне России; 🟦 В Грузии задержали одного из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" за попытку поджечь здание суда в Тбилиси. Сегодня утром оппозиционер Алеко Элисашвили разбил стекло в канцелярии суда, разлил внутри бензин на технику и документы и попытался устроить поджог, сообщает МВД Грузии. При задержании Элисашвили оказывал сопротивление, в результате чего пострадал пристав. У политика также был найден пистолет; 🟦 Около 20 тысяч человек вышли на акции протеста в ФРГ из-за съезда молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии". Они перекрывают дороги и вступают в стычки с полицией в Гисене, пытаясь не допустить проведения съезда. Пострадали уже не менее 10 человек; 🟦 Рейсы авиакомпаний из международного аэропорта Каракаса Майкетия не отменены после заявления Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Нет изменений и в расписании внутренних рейсов венесуэльских авиакомпаний. 🟦 Саудовская Аравия вслед за Иорданией и Китаем введет безвиз для россиян.
🟥 На территории Тульской области объявлена ракетная опасность, в Курской области — опасность атаки БПЛА;
🟦 В Прилуках Черниговской области выключили уличное освещение из-за критической ситуации в энергосистеме после ударов ВС РФ;
🟦 Зеленский дал тайные директивы членам украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного вчера на сайте Зеленского;
🟦 Более 300 детей убиты киевским режимом с 2014 года, свыше 24 тысяч – ранены, заявила сенатор от ЛНР Ольга Бас.
"Трибунал для украинских военных преступников рано или поздно состоится обязательно", - сказала Бас;
🟦 Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил странам НАТО, что изначально альянс создавался против СССР, а значит России.
"Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. Надеюсь, ничего не изменилось", - заявил Туск;
🟦 В Южной Африке дочь бывшего президента Джейкоба Зумы, Дудузиле Зума-Самбудла, ушла в отставку из парламента на фоне растущих обвинений в том, что она помогала вербовать южноафриканских мужчин для участия в СВО на стороне России;
🟦 В Грузии задержали одного из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" за попытку поджечь здание суда в Тбилиси. Сегодня утром оппозиционер Алеко Элисашвили разбил стекло в канцелярии суда, разлил внутри бензин на технику и документы и попытался устроить поджог, сообщает МВД Грузии.
При задержании Элисашвили оказывал сопротивление, в результате чего пострадал пристав. У политика также был найден пистолет;
🟦 Около 20 тысяч человек вышли на акции протеста в ФРГ из-за съезда молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии". Они перекрывают дороги и вступают в стычки с полицией в Гисене, пытаясь не допустить проведения съезда. Пострадали уже не менее 10 человек;
🟦 Рейсы авиакомпаний из международного аэропорта Каракаса Майкетия не отменены после заявления Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Нет изменений и в расписании внутренних рейсов венесуэльских авиакомпаний.
🟦 Саудовская Аравия вслед за Иорданией и Китаем введет безвиз для россиян.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру