Под Киевом поражены военные склады "Новой Почты", пожар продолжается сутки. Новости к этому часу - 29.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251129/pod-kievom-porazheny-voennye-sklady-novoy-pochty-pozhar-prodolzhaetsya-sutki-novosti-k-etomu-chasu-1072401041.html
Под Киевом поражены военные склады "Новой Почты", пожар продолжается сутки. Новости к этому часу
Под Киевом поражены военные склады "Новой Почты", пожар продолжается сутки. Новости к этому часу - 29.11.2025 Украина.ру
Под Киевом поражены военные склады "Новой Почты", пожар продолжается сутки. Новости к этому часу
В Вишнёвом Киевской области ночью были поражены складские помещения "Новой Почты", использовавшиеся для военных целей. По данным местных пабликов, пожар продолжается весь день. Об этом и других новостях к этому часу 29 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-11-29T18:25
2025-11-29T18:25
новости
россия
грузия
киев
дональд трамп
украина.ру
нато
мвд
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068313605_0:110:1209:790_1920x0_80_0_0_adaed98089d27032b9f1a84bae5b9c0f.jpg
🟥 На территории Тульской области объявлена ракетная опасность, в Курской области — опасность атаки БПЛА; 🟦 В Прилуках Черниговской области выключили уличное освещение из-за критической ситуации в энергосистеме после ударов ВС РФ; 🟦 Зеленский дал тайные директивы членам украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного вчера на сайте Зеленского; 🟦 Более 300 детей убиты киевским режимом с 2014 года, свыше 24 тысяч – ранены, заявила сенатор от ЛНР Ольга Бас."Трибунал для украинских военных преступников рано или поздно состоится обязательно", - сказала Бас;🟦 Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил странам НАТО, что изначально альянс создавался против СССР, а значит России."Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. Надеюсь, ничего не изменилось", - заявил Туск; 🟦 В Южной Африке дочь бывшего президента Джейкоба Зумы, Дудузиле Зума-Самбудла, ушла в отставку из парламента на фоне растущих обвинений в том, что она помогала вербовать южноафриканских мужчин для участия в СВО на стороне России; 🟦 В Грузии задержали одного из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" за попытку поджечь здание суда в Тбилиси. Сегодня утром оппозиционер Алеко Элисашвили разбил стекло в канцелярии суда, разлил внутри бензин на технику и документы и попытался устроить поджог, сообщает МВД Грузии. При задержании Элисашвили оказывал сопротивление, в результате чего пострадал пристав. У политика также был найден пистолет; 🟦 Около 20 тысяч человек вышли на акции протеста в ФРГ из-за съезда молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии". Они перекрывают дороги и вступают в стычки с полицией в Гисене, пытаясь не допустить проведения съезда. Пострадали уже не менее 10 человек; 🟦 Рейсы авиакомпаний из международного аэропорта Каракаса Майкетия не отменены после заявления Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Нет изменений и в расписании внутренних рейсов венесуэльских авиакомпаний. 🟦 Саудовская Аравия вслед за Иорданией и Китаем введет безвиз для россиян.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
грузия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068313605_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_324e229ebff77f6d8ffd88ff79883bc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, грузия, киев, дональд трамп, украина.ру, нато, мвд, украина.ру
Новости, Россия, Грузия, Киев, Дональд Трамп, Украина.ру, НАТО, МВД, Украина.ру

Под Киевом поражены военные склады "Новой Почты", пожар продолжается сутки. Новости к этому часу

18:25 29.11.2025
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Читать в
ДзенTelegram
В Вишнёвом Киевской области ночью были поражены складские помещения "Новой Почты", использовавшиеся для военных целей. По данным местных пабликов, пожар продолжается весь день. Об этом и других новостях к этому часу 29 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟥 На территории Тульской области объявлена ракетная опасность, в Курской области — опасность атаки БПЛА;
🟦 В Прилуках Черниговской области выключили уличное освещение из-за критической ситуации в энергосистеме после ударов ВС РФ;
🟦 Зеленский дал тайные директивы членам украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Об этом говорится в тексте указа, опубликованного вчера на сайте Зеленского;
🟦 Более 300 детей убиты киевским режимом с 2014 года, свыше 24 тысяч – ранены, заявила сенатор от ЛНР Ольга Бас.
"Трибунал для украинских военных преступников рано или поздно состоится обязательно", - сказала Бас;
🟦 Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил странам НАТО, что изначально альянс создавался против СССР, а значит России.
"Хочу напомнить нашим союзникам, что НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от России. Надеюсь, ничего не изменилось", - заявил Туск;
🟦 В Южной Африке дочь бывшего президента Джейкоба Зумы, Дудузиле Зума-Самбудла, ушла в отставку из парламента на фоне растущих обвинений в том, что она помогала вербовать южноафриканских мужчин для участия в СВО на стороне России;
🟦 В Грузии задержали одного из лидеров партии "Лело – Сильная Грузия" за попытку поджечь здание суда в Тбилиси. Сегодня утром оппозиционер Алеко Элисашвили разбил стекло в канцелярии суда, разлил внутри бензин на технику и документы и попытался устроить поджог, сообщает МВД Грузии.
При задержании Элисашвили оказывал сопротивление, в результате чего пострадал пристав. У политика также был найден пистолет;
🟦 Около 20 тысяч человек вышли на акции протеста в ФРГ из-за съезда молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии". Они перекрывают дороги и вступают в стычки с полицией в Гисене, пытаясь не допустить проведения съезда. Пострадали уже не менее 10 человек;
🟦 Рейсы авиакомпаний из международного аэропорта Каракаса Майкетия не отменены после заявления Трампа о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Нет изменений и в расписании внутренних рейсов венесуэльских авиакомпаний.
🟦 Саудовская Аравия вслед за Иорданией и Китаем введет безвиз для россиян.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияГрузияКиевДональд ТрампУкраина.руНАТОМВДУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Без Европы, но с США: Борисов о том, с кем Россия будет строить новый мир
12:00"Вокруг Булгакова": Алоизий Могарыч
11:52ВС РФ развивают наступление на Добропольском выступе
11:51‼ В центре Европы была сформирована террористическая ячейка, весь мир это понимает, прокомментировала Мария Захарова удар по КТК в Новороссийске
11:44FT: Дрисколл предупредил Киев о неизбежных территориальных потерях
11:00WSJ: США предложили Киеву тарифные льготы вместо ракет "Томагавк"
10:52Группировка "Север" нанесла удары по позициям ВСУ в Сумской области
10:28Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в шести областях Украины
10:13Минобороны: за ночь ПВО уничтожила свыше 30 украинских БПЛА
10:00На пороге большой войны: Зубец о конфискации золотовалютных резервов России
09:57Украина обеспокоила Турцию и Казахстан, Залужный за мир с нюансом. Хроника событий на утро 30 ноября
09:16Украина потеряла 80% мощностей энергосистемы перед зимой. Новости к этому часу
07:36Странная логика Каллас, дежурный по Трампу, разрыв шаблона по Мерцу. Кто нас удивил на прошедшей неделе
07:11"Бордель Европы", английский Содом и гей-бараны: скандалы недели
06:54Айвенго и нацизм: кто служит в ВСУ и Нацгвардии и как украинские "рыцари" воюют друг с другом
06:30Дмитрий Евстафьев: Трамп готовит большую игру, чтобы затмить ООН и отменить все соглашения по Украине
06:19Западная Украина за минувшую неделю: мобилизованных стали не только избивать и пытать, но и кастрировать
06:00Пока в Киеве сидит Зеленский, Трамп ничего не получит — эксперт о крахе амбиций президента США
05:57"Украина входит в "чёрную зиму", Россия продолжит её разрушать": украинские эксперты о ближайшем будущем
05:50"Подарочек от Коломойского*": Бавырин о компромате, который может уничтожить Зеленского
Лента новостейМолния