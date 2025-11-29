https://ukraina.ru/20251129/operatsiya-kompensatsiya-pochemu-zelenskiy-reshil-vydat-milliony-zhitelyam-donbassa-i-severnoy-tavrii-1072294106.html

Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии

Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии - 29.11.2025

Операция "Компенсация": почему Зеленский решил выдать миллионы жителям Донбасса и Северной Таврии

На Украине вводят компенсацию за жильё для беженцев из Донбасса и Северной Таврии. Эксперты подозревают, что Киев готов смириться с утерей регионов

Министерство развития общин и территорий Украины во вторник, 25 ноября, сообщило: по 2 млн грн (около 3,71 млн руб. — Ред.) получат те украинские граждане, чьи дома оказались на неподконтрольных Киеву территориях.Как рассказали в министерстве, программа не требует проверки состояния жилья, которое осталось на неподконтрольной территории или подтверждения права собственности. Вместо этого будут проверять наличие статуса внутренне перемещённого лица с предыдущим местом регистрации на неподконтрольной территории, а также статус участника боевых действий или лица с инвалидностью, полученной вследствие боевых действий.В министерстве отдельно подчеркнули, что основным условием этой программы является отсутствие у беженца или его родных — мужа/жены и несовершеннолетних детей — другого жилья на подконтрольной Украине территории, а также отсутствие ранее полученной государственной жилищной помощи.Подача заявления будет доступна в приложении "ДіЯ" (аналог российских Госуслуг — Ред.) с 1 декабря. Чуть позже это можно будет сделать в Центрах предоставления административных услуг или через нотариуса.На Украине сам факт появления такой выплаты заставил некоторых насторожиться: не готовится ли Киев признать невозможность возвращения тех земель Донбасса и Северной Таврии, на которые он претендует.По аналогии с РоссиейКогда стало известно о выплате компенсаций, на Украине задались вопросом, а не напоминает ли это жилищные сертификаты, которые в России выдавали гражданам, экстренно покинувшим свои дома в Херсоне и Херсонской области после 24 февраля 2022 года.При этом журналисты отмечали: у данной версии нет каких-либо доказательств. Официально же Зеленский не отказался от претензий Украины на Донбасс и Северную Таврию."Кроме того, данная инициатива вписывается в ряд других социальных новаций украинских властей последнего времени, вроде раздачи „зимней тысячи“ или же „3000 бесплатных километров на поезде“, которые в оппозиции критикуют, называя „предвыборно-популистскими“", — писало издание.Также журналисты задались вопросом: откуда на инициативу возьмут деньги. 2 млн грн — это $47 тыс. Количество потенциальных заявителей же может достигнуть миллиона человек. Таким образом, в целом украинцы могут запросить компенсации на $47 млрд, что на $12 млрд меньше того, что Украина просит на следующий год у своих союзников для финансирования дефицита бюджета.И это при том, что пока вообще нет подтверждений по большей части внешнего финансирования Украины на следующий год. Где брать деньги на компенсации, не понятно. В СМИ предположили, что эти деньги Украине выделят партнёры целевым образом в рамках возможного мирного урегулирования.Договорнячка не будетВоенный обозреватель Владислав Угольный уверен: комментируя украинское новшество, многие упускают ряд важных моментов."С 1 декабря ваучера выделять будут участникам боевых действий (ВСУшникам) и инвалидам вследствие войны, а не вообще всем. Категории эти очень узкие, и там статистику надо смотреть. В 2014–2021 годах просто так доказать инвалидность вследствие войны было невозможно, в том числе потому, что больничка на „тымчасово оккупованной территории“ („временно оккупированной территории“ — Ред.) давала штампик о вытягивании осколков с русской или лднровской печатью, что не признавалось украинскими органами. Т. е. ваучера будут для начала выдавать укронацистам, а не бабке-беженке", — отмечал эксперт.Он также обратил внимание на то, что срок реализации проекта и наличие на него средств не указаны.Угольный также указал, что Украине выделяют часть средств под социальные и гражданские проекты, в том числе международные организации."На войну их тратить нельзя. Деньги сейчас приоритетно на социалку потратят, в том числе для вербовки жителей Донбасса или Запорожской области, которые сейчас на Украине, мол, помимо прочего „вам жильё дадим“", — писал Угольный в своём телеграм-канале.По его словам, также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Украина может выдвинуть сумму на жилищные сертификаты в качестве претензий России."Сбор заявок необходим, чтобы большую сумму собрать и потом трясти на переговорах, мол, граждане собственности лишились", — подчеркнул Угольный.Он также напомнил о других инициативах украинских властей, в частности, выплаты по 1 тыс. грн в прошлом году (тогда чуть более 2 тыс. руб. — Ред.)."Вовина тысяча, видимо, тоже к договорняку была, ток договорняка не случилось", — подытожил Угольный.Тем временем Украина по-прежнему демонстрирует нежелание идти на уступки по территориальным вопросам. А это делает версию Угольного более вероятной: Киев действительно может попытаться выдвинуть России новые финансовые претензии.Читайте также: Киев будут принуждать к миру через катастрофу. Эксперты и политики о перспективах киевского режима

