Киев будут принуждать к миру через катастрофу. Эксперты и политики о перспективах киевского режима - 28.11.2025
Киев будут принуждать к миру через катастрофу. Эксперты и политики о перспективах киевского режима
Киев будут принуждать к миру через катастрофу. Эксперты и политики о перспективах киевского режима - 28.11.2025 Украина.ру
Киев будут принуждать к миру через катастрофу. Эксперты и политики о перспективах киевского режима
В экспертном обществе обсуждают, всерьёз ли мировые игроки готовят почву для мирного соглашения по Украине, если да, то готов ли к этому киевский режим. А если не готов, то что ему предстоит пережить… или не пережить.
2025-11-28T07:02
2025-11-28T13:59
Позиция Киева ясна — биться до последнего (простого украинца). Ранее спикер Рады Стефанчук заявил, что война закончится тогда, когда киевский режим вернет Крым (то есть - никогда).Комментируя это заявление, покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович* отметил, что "непримиримая позиция — самая дешевая в мире вещь, она не требует расчёта". Впрочем, по его словам, расчёт в данном случае как раз есть, он заключается в том, что надо продолжать наживаться на поставках вооружений и прочем."Это очень дешёвая политика — непримиримая позиция… У нас непримиримые это те, кто наживается на войне. Это либо люди, которые живут с потоков на войне, либо идеологически жируют с потоков на войне, они (думают, что) что-то значимое из себя представляют", - с иронией сказал экс-советник в беседе с журналистом Александром Шелестом*.Арестович подчеркнул, что аргументы непримиримых сторонников продолжения войны "ничем не наполнены", и более всего они боятся вопроса: "Хорошо, а что вы предлагаете вместо?"."У них нет аргументов. Вместо - будет "сражаемся до последнего украинца", - предположил экс-советник, добавив, что надо бы спросить солдат ВСУ на передовой, хотят ли они быть непримиримыми. А "непримиримые" в Киеве или в Торонто смотрят на карту DeepState и видят, что линия фронта стоит — значит, можно быть непримиримыми, но только быть при этом не на линии фронта.Но можно ли доверять карте? Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свои источники в офисе Зеленского, что украинские спецслужбы "попросили" военный портал Deep State не отображать реальную ситуацию на фронте, публиковать карты с задержкой на день-два."Отдельно украинским блогерам и журналистам дали темник, как освещать ситуацию на фронте или вообще сейчас не писать о боях. На Банковой хотят сохранить иллюзию в обществе о стабильности на фронте и контроле над ситуацией". - информирует тг-канал.Но все понимают - если это и сработает, то только на краткий срок. Всё равно придётся, пусть с каким-то опозданием, но передвигать на карте линию фронта."Однажды, если армия (ВСУ — ред.) закончится физически, а она близка к этому, и он (тыловой непримиримый — ред.) увидит, как на карте… красненькие клинышки начинают очень быстро продвигаться в сторону Киева, я вас уверяю, 85% этих непримиримых побегут выносить ключи от столицы, сверкая пятками", - считает Арестович*.Тогда, по его мнению, все эти воинствующие патриоты моментально согласятся на все условия мира, вся их непримиримость "стоит только на том, что армия не сдаётся — легко быть непримиримым, когда воюют за тебя".Арестович рассказал, что как раз среди воюющих военных он непримиримых не встречал, более того, они понимают, что эти самые тыловые непримиримые не дают им шансов уцелеть своей непримиримостью, "сами же в этом (в боях — ред.) не участвуя никак".Другими словами, эти ультрапатриоты удерживают военных в заложниках, они хотят, чтобы ВСУшники физически закончились. И военные смотрят на это "с некоторым удивлением", поведал экс-советник ОП.Он также предположил, что вполне вероятно новое наступление ВС РФ на Киев, и тогда какой-нибудь "Стамбул-2" может быть подписан в условиях осады украинской столицы. А может быть - и не осады, ведь есть вопрос, кем Киев защищать?Бежать из Киева призывает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в очередном выпуске своего видеоблога предположил, что в Киеве этой зимой не будет ни света, ни тепла. Такая же мрачная перспектива у многих других украинских городов.Экс-советник призвал киевлян продавать квартиры, дома – и уезжать из города. По крайней мере, перемещаться хотя бы к западной границе, чтобы пересидеть там два-три месяца - за это время, по мнению эксперта, всё должно решиться.А пока… украинская верхушка явно ведет страну "куда-то не туда", полагает Соскин.Среди подписчиков его видеоблога есть люди при памяти. В комментариях к видео читаем: "Олег, ты в 2022 году, в 2023 призывал к миру? - нет, ты призывал бомбить города РФ, добился своего? Вот чем заканчиваются твои призывы!".Чего же ожидать? Покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka заявил, что на фоне шумихи вокруг мирных переговоров он остается пессимистом. По его мнению, эта зима для Украины "запланирована как переломная зима в целом в войне"."В основу закладываются технологии принуждения к миру через катастрофы, Мы видим, как постепенно Украину подталкивают ко всё новым и новым катастрофическим процессам в городах и в экономике", - заявил экаперт.Он добавил, что Киев наносит и свои удары, "для России это тоже не безболезненно, но тут вопрос уже в другом, у кого ресурс выживания сохранился больше...".Всё остальное – это пока дипломатические игры, полагает Ермолаев. По его словам, Трампу нужна сделка с РФ, и он от этого не откажется. Но то, что мы видим сейчас – это пока консультации между РФ и США, между США и Европой, но не переговорный процесс.Потом Трамп может просто сказать, что США предложили согласованный с РФ вариант мирного плана, а Киев и ЕС тоже могут свой вариант согласовать с Москвой. Это сохранит реноме Трампа, а война продолжится, сделана ставка на войну, считает политолог.Однако, по его мнению, в таком случае Киеву уже весной 2026 года придется признать, что нужно договариваться, так как сил на войну не останется.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премиюПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Если Зеленский продолжит "клеить дурня" и не уберёт Ермака, будет восстание". Эксперты о будущем Украины.
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Киев будут принуждать к миру через катастрофу. Эксперты и политики о перспективах киевского режима

07:02 28.11.2025 (обновлено: 13:59 28.11.2025)
 
В экспертном обществе обсуждают, всерьёз ли мировые игроки готовят почву для мирного соглашения по Украине, если да, то готов ли к этому киевский режим. А если не готов, то что ему предстоит пережить… или не пережить.
Позиция Киева ясна — биться до последнего (простого украинца). Ранее спикер Рады Стефанчук заявил, что война закончится тогда, когда киевский режим вернет Крым (то есть - никогда).
Комментируя это заявление, покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович* отметил, что "непримиримая позиция — самая дешевая в мире вещь, она не требует расчёта". Впрочем, по его словам, расчёт в данном случае как раз есть, он заключается в том, что надо продолжать наживаться на поставках вооружений и прочем.
"Это очень дешёвая политика — непримиримая позиция… У нас непримиримые это те, кто наживается на войне. Это либо люди, которые живут с потоков на войне, либо идеологически жируют с потоков на войне, они (думают, что) что-то значимое из себя представляют", - с иронией сказал экс-советник в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Арестович подчеркнул, что аргументы непримиримых сторонников продолжения войны "ничем не наполнены", и более всего они боятся вопроса: "Хорошо, а что вы предлагаете вместо?".
"У них нет аргументов. Вместо - будет "сражаемся до последнего украинца", - предположил экс-советник, добавив, что надо бы спросить солдат ВСУ на передовой, хотят ли они быть непримиримыми. А "непримиримые" в Киеве или в Торонто смотрят на карту DeepState и видят, что линия фронта стоит — значит, можно быть непримиримыми, но только быть при этом не на линии фронта.
Но можно ли доверять карте? Популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свои источники в офисе Зеленского, что украинские спецслужбы "попросили" военный портал Deep State не отображать реальную ситуацию на фронте, публиковать карты с задержкой на день-два.
"Отдельно украинским блогерам и журналистам дали темник, как освещать ситуацию на фронте или вообще сейчас не писать о боях. На Банковой хотят сохранить иллюзию в обществе о стабильности на фронте и контроле над ситуацией". - информирует тг-канал.
Но все понимают - если это и сработает, то только на краткий срок. Всё равно придётся, пусть с каким-то опозданием, но передвигать на карте линию фронта.
"Однажды, если армия (ВСУ — ред.) закончится физически, а она близка к этому, и он (тыловой непримиримый — ред.) увидит, как на карте… красненькие клинышки начинают очень быстро продвигаться в сторону Киева, я вас уверяю, 85% этих непримиримых побегут выносить ключи от столицы, сверкая пятками", - считает Арестович*.
Тогда, по его мнению, все эти воинствующие патриоты моментально согласятся на все условия мира, вся их непримиримость "стоит только на том, что армия не сдаётся — легко быть непримиримым, когда воюют за тебя".
Арестович рассказал, что как раз среди воюющих военных он непримиримых не встречал, более того, они понимают, что эти самые тыловые непримиримые не дают им шансов уцелеть своей непримиримостью, "сами же в этом (в боях — ред.) не участвуя никак".
Другими словами, эти ультрапатриоты удерживают военных в заложниках, они хотят, чтобы ВСУшники физически закончились. И военные смотрят на это "с некоторым удивлением", поведал экс-советник ОП.
Он также предположил, что вполне вероятно новое наступление ВС РФ на Киев, и тогда какой-нибудь "Стамбул-2" может быть подписан в условиях осады украинской столицы. А может быть - и не осады, ведь есть вопрос, кем Киев защищать?
Бежать из Киева призывает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в очередном выпуске своего видеоблога предположил, что в Киеве этой зимой не будет ни света, ни тепла. Такая же мрачная перспектива у многих других украинских городов.
Экс-советник призвал киевлян продавать квартиры, дома – и уезжать из города. По крайней мере, перемещаться хотя бы к западной границе, чтобы пересидеть там два-три месяца - за это время, по мнению эксперта, всё должно решиться.
А пока… украинская верхушка явно ведет страну "куда-то не туда", полагает Соскин.
Среди подписчиков его видеоблога есть люди при памяти. В комментариях к видео читаем: "Олег, ты в 2022 году, в 2023 призывал к миру? - нет, ты призывал бомбить города РФ, добился своего? Вот чем заканчиваются твои призывы!".
Чего же ожидать? Покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka заявил, что на фоне шумихи вокруг мирных переговоров он остается пессимистом. По его мнению, эта зима для Украины "запланирована как переломная зима в целом в войне".
"В основу закладываются технологии принуждения к миру через катастрофы, Мы видим, как постепенно Украину подталкивают ко всё новым и новым катастрофическим процессам в городах и в экономике", - заявил экаперт.
Он добавил, что Киев наносит и свои удары, "для России это тоже не безболезненно, но тут вопрос уже в другом, у кого ресурс выживания сохранился больше...".
Всё остальное – это пока дипломатические игры, полагает Ермолаев. По его словам, Трампу нужна сделка с РФ, и он от этого не откажется. Но то, что мы видим сейчас – это пока консультации между РФ и США, между США и Европой, но не переговорный процесс.
Потом Трамп может просто сказать, что США предложили согласованный с РФ вариант мирного плана, а Киев и ЕС тоже могут свой вариант согласовать с Москвой. Это сохранит реноме Трампа, а война продолжится, сделана ставка на войну, считает политолог.
Однако, по его мнению, в таком случае Киеву уже весной 2026 года придется признать, что нужно договариваться, так как сил на войну не останется.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Если Зеленский продолжит "клеить дурня" и не уберёт Ермака, будет восстание". Эксперты о будущем Украины.
