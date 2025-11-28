https://ukraina.ru/20251128/budet-otklonen-esli-razoydetsya-s-pozitsiey-rossii-chernyaev-o-finalnoy-redaktsii-plana-trampa-1072281454.html
"Будет отклонен, если разойдется с позицией России": Черняев о финальной редакции плана Трампа
Главным вопросом при оценке мирного плана Трампа станет его соответствие интересам России. От этого зависит, будет ли он принят или окончательно отклонен. В самой администрации США сохраняются разногласия по этому вопросу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев
На вопрос о том, что будет представлять собой окончательная редакция мирного плана, эксперт указал на определяющий фактор. "Главный вопрос в том, насколько он будет устраивать или не устраивать российскую сторону", — заявил Черняев.Политолог дал четкий прогноз развития событий в случае неприятия плана Москвой. "Если он будет серьезно расходиться с позицией России, этот план так или иначе будет отклонен".Отдельно Алексей Черняев отметил внутренние противоречия в Вашингтоне. "И еще один вопрос — подпишутся ли американцы под неприемлемыми для России изменениями. Надо отметить, что и в администрации США нет однозначной позиции", — констатировал американист.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
