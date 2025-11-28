"Будет отклонен, если разойдется с позицией России": Черняев о финальной редакции плана Трампа - 28.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251128/budet-otklonen-esli-razoydetsya-s-pozitsiey-rossii-chernyaev-o-finalnoy-redaktsii-plana-trampa-1072281454.html
"Будет отклонен, если разойдется с позицией России": Черняев о финальной редакции плана Трампа
"Будет отклонен, если разойдется с позицией России": Черняев о финальной редакции плана Трампа - 28.11.2025 Украина.ру
"Будет отклонен, если разойдется с позицией России": Черняев о финальной редакции плана Трампа
Главным вопросом при оценке мирного плана Трампа станет его соответствие интересам России. От этого зависит, будет ли он принят или окончательно отклонен. В самой администрации США сохраняются разногласия по этому вопросу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев
2025-11-28T04:30
2025-11-28T04:30
новости
россия
сша
москва
дональд трамп
украина.ру
переговоры по украине 2025
переговоры
новости переговоров
новости о переговорах россии и украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057691256_17:0:717:394_1920x0_80_0_0_7a2f7cea7d1cdd27ec54e645af13ccc2.jpg
На вопрос о том, что будет представлять собой окончательная редакция мирного плана, эксперт указал на определяющий фактор. "Главный вопрос в том, насколько он будет устраивать или не устраивать российскую сторону", — заявил Черняев.Политолог дал четкий прогноз развития событий в случае неприятия плана Москвой. "Если он будет серьезно расходиться с позицией России, этот план так или иначе будет отклонен".Отдельно Алексей Черняев отметил внутренние противоречия в Вашингтоне. "И еще один вопрос — подпишутся ли американцы под неприемлемыми для России изменениями. Надо отметить, что и в администрации США нет однозначной позиции", — констатировал американист.Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057691256_73:0:720:485_1920x0_80_0_0_890e754b7bb403ae3183d1847f026c0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, дональд трамп, украина.ру, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, аналитики, аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Украина.ру, переговоры по Украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах России и Украины, аналитики, Аналитика, аналитика событий на Украине

"Будет отклонен, если разойдется с позицией России": Черняев о финальной редакции плана Трампа

04:30 28.11.2025
 
© ФотоВойна и мир
Война и мир - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Главным вопросом при оценке мирного плана Трампа станет его соответствие интересам России. От этого зависит, будет ли он принят или окончательно отклонен. В самой администрации США сохраняются разногласия по этому вопросу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, кандидат политических наук Алексей Черняев
На вопрос о том, что будет представлять собой окончательная редакция мирного плана, эксперт указал на определяющий фактор. "Главный вопрос в том, насколько он будет устраивать или не устраивать российскую сторону", — заявил Черняев.
Политолог дал четкий прогноз развития событий в случае неприятия плана Москвой. "Если он будет серьезно расходиться с позицией России, этот план так или иначе будет отклонен".
Отдельно Алексей Черняев отметил внутренние противоречия в Вашингтоне. "И еще один вопрос — подпишутся ли американцы под неприемлемыми для России изменениями. Надо отметить, что и в администрации США нет однозначной позиции", — констатировал американист.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Алексей Черняев: У Европы есть болезненный аргумент для Трампа, чтобы не допустить падение Зеленского" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Алексей Зубец: План Трампа по Украине — получить в распоряжение 400 млрд долларов и Нобелевскую премию" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАМоскваДональд ТрампУкраина.рупереговоры по Украине 2025переговорыновости переговоровновости о переговорах России и УкраиныаналитикиАналитикааналитика событий на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:22Сотни жилых помещений повреждены атакой БПЛА ВСУ - мэр Новороссийска
16:20Дмитрий Краснов: ЕС готов раздеться до трусов, чтобы и дальше зарабатывать на Украине
16:18"Чёрная пятница" Ермака. Сможет ли сохранить власть Зеленский?
16:15Василь Вакаров: США указали Ермаку на место, а депутаты Рады скоро побегут в Москву договариваться
16:00Глава СВР в Анкаре обсуждал проблему Украины, Москва изучит присвоение Бельгией денег РФ. Новости к 16.00
16:00Наступление на Запорожском направлении: российские войска создают угрозу окружения Орехова
16:00Киевский "Аристотель" Иннокентий (Гизель) и его "Синопсис"
15:45Бандеровский террор: Как на Украине травят трёхлетних детей за русскую речь
15:28Будапешт готов принять саммит Россия-США: Путин оценил мирные инициативы Венгрии
15:25Отключение интернета помешало защите от БПЛА ВСУ - губернатор Белгородской области
15:24Лондон в истерике: Путин чётко обозначил условия мира, и Британии это не нравится
15:03Российские войска в 15 км от Славянска: создан плацдарм для решающего штурма
14:52Российский разработчик научился управлять голубями, как дронами
14:4128 ноября 2025 года, утренний эфир
14:35Обыск у главы Офиса президента Украины может обрушить всю властную пирамиду
14:25Тактический успех под Красным Лиманом и его стратегическое значение
14:19НАБУ готовится объявить подозрение Ермаку — СМИ
14:17Занимательное краснолиниеведение. Во что упираются миротворческие инициативы
14:06Виктор Орбан в Москве: Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров по Украине
14:00Пропаганда отчаяния: The Economist призывает Запад к "горячей" войне с Россией
Лента новостейМолния