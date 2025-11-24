https://ukraina.ru/20251124/vozmozhno-proiskhodit-chto-to-khoroshee-o-rezultatakh-zhenevy-i-perspektivakh-prekrascheniya-voyny-1072095675.html

"Возможно, происходит что-то хорошее". О результатах Женевы и перспективах прекращения войны

Переговоры в Женеве закончились. Официальных итогов почти нет. На сайте Белого дома разместили текст совместного заявления США и Украины, в котором указано, что переговоры были конструктивными, консультации — продуктивными, а по их итогам "стороны подготовили обновлённый и доработанный рамочный документ о мире".

Очевидно, что доработанный в Женеве рамочный документ сформирован не на основе европейских "контрпредложений", поскольку глава американской делегации Марко Рубио заявил, что не видел их, не ознакомлен с их содержанием и не работает с ними. Мало того, сам Трамп после появления европейского "контрпредложения" раскритиковал лидеров Украины и Европы за отсутствие благодарности за усилия США, взяв слово "лидеры" в кавычки. Таким образом, можно зафиксировать, что США и Украина в Женеве обсуждали только американский меморандум, который, в частности, предполагает вывод ВСУ из Донбасса.Это логично, если американцы надеются подписать договор с российской стороной. Европейское "контрпредложение" безусловно отличается в лучшую сторону от привычной позиции Европы в данном конфликте и отсылает к "12 европейским пунктам", которые мы обсуждали здесь. Однако такой план мог бы быть основой для чего-то еще полгода назад, но не сейчас, не в нынешних "реалиях на земле". Россия сегодня не пойдет на заморозку по линии фронта (имеется в виду Донбасс, в остальных регионах — пойдет), не согласится с использованием всех ее замороженных активов для восстановления Украины, не согласится на сохранение возможности для Украины вступить в НАТО и многое другое.Прошлым летом, когда стороны были уже почти готовы подписать мирное соглашение на основе "22 пунктов Уиткоффа", Европа сорвала подписание именно такими "контрпредложениями", которые были выдвинуты как консолидированная украинско-европейская позиция. В тот момент позиция "давайте просто воевать" была подкреплена несколькими моментами:Теперь ситуация качественно изменилась и это многие понимают даже в Европе. В британском издании The Telegraph вышел текст с заголовком "Вот почему бредящая Европа не будет поддерживать Украину в борьбе". Автор издания указывает, что "Европа пообещала Украине большую финансовую поддержку, однако слова в конечном итоге не совпадают с делами": запасов оружия не хватает даже для обороны, а нынешняя финансовая помощь не покрывает даже дефицит бюджета Украины в 60 млрд долларов. Таким образом, европейские лидеры создают видимость своей значительности, "в то время как Европа давно утратила эту способность". У Зеленского, как указано, связаны руки из-за успехов России на фронте, нехватки солдат и средств, а также коррупционных скандалов в правительстве.В общем, материальных оснований для "просто воевать дальше" больше нет, Трамп грозится в случае срыва переговоров заблокировать поставки оружия (даже за деньги) и разведданных, а над Зеленским, Ермаком, Умеровым и другими дамокловым мечом висят расследование НАБУ и внутриукраинская фронда. И, конечно, стремительное по нынешним меркам наступление ВС РФ в Запорожской области.Таков фон текущих переговоров.Недавнее обращение Зеленского "к нации", где он якобы отверг американский план, всерьез никто не воспринял. Нужно было сказать народу что-то пафосное, Зеленский и сказал. Даже уходящий в отставку самый проукраинский деятель из окружения Трампа Кит Келлог отметил, что Зеленский свалял дурака, его можно понять, но обращать особое внимание на это не стоит. Стоит же обратить внимание на инсайд десятка крупнейших западных СМИ о том, что план был заранее согласован со всеми сторонами: его предварительно поддержал Умеров, о нем знал и Мерц.Мало того, Axios пишет, что проект мирного плана Зеленскому озвучили не в четверг в Киеве, а на предыдущих выходных по телефону во время встречи с Умеровым в США. Затем по предложению Вэнса в Киев поехал Министр армии США Дрисколл, который "опередил события", не просто представив украинским властям проект мирного плана, но заявив о согласовании "агрессивных сроков подписания", что Трамп подтвердил из-за "раздраженности" Зеленским. План не должен был в тот момент просочиться в прессу, но американцев "немного перехитрили" и слили информацию с целью продвинуть нарратив о том, что США пытаются заставить Киев подписать выгодную Путину сделку. В этой утечке американцы обвинили украинскую сторону в Женеве и Киеву пришлось выступить с заявлением о том, что это не российский план.Поэтому срыв нынешних переговоров в стиле "давайте просто воевать" выглядит сомнительно. Соответственно и Женева закончилась не так как Лондон — не хамством киевской делегации о том, что только Украина будет выставлять условия для мирных переговоров, а осторожно-деликатным заявлением о продолжении "интенсивной работы над совместными предложениями" и о том, что "окончательные решения относительно этого рамочного документа будут приниматься президентами Украины и Соединённых Штатов".Последнее некоторым образом обнадеживает, потому что Трамп заинтересован в том, чтобы подпись поставила и Москва. Готовить документ, который заведомо не будет подписан российской стороной не имеет никакого смысла. Проблема, конечно, в переменчивости Трампа, но это уже свойства характера, а не политическая логика, которую можно прогнозировать.Тем не менее, промежуточные итоги интересны и о них уже есть инсайды. Правда, противоречивые.Во-первых, украинские СМИ подтверждают появление конкретики в пункте о гарантиях безопасности "по модели принципов статьи 5 НАТО". По их словам, есть отдельный документ, которые на протяжении 10 лет будет гарантировать возможность президента США применить "вооруженные силы, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия и другие шаги, которые будут признаны целесообразными" в случае повторного нападения России. Формулировка важна. Гарантия возможности — это не гарантия действий, но скорее всего именно о возможности и идет речь, поскольку так сформулирована и 5 статья устава НАТО. У документа есть второй пункт, согласно которому страны-члены НАТО обязуются действовать согласованно с США. Если так, то большой проблемы для России здесь нет. В конце концов во время СВО страны НАТО делали (и делают) все указанное и без наличия документов о гарантиях. Согласно инсайду, документ рамочный и в него еще будут вносить правки.Во-вторых, по данным "РБК-Украина", "удалось откорректировать спорные пункты относительно численности ВСУ, Запорожской АЭС, обмена пленными и возвращения осуждённых". Что это значит конкретно и какие изменения претерпели эти пункты плана, пока непонятно.В третьих, в Женеве якобы не удалось договориться о выводе ВСУ из Донбасса и об отказе Украины от потенциального членства в НАТО. Эти вопросы оставлены для прямых переговоров между Зеленским и Трампом, которые могут состояться на этой или следующей неделе. Если это так, то сроки "ультиматума Трампа" сдвигаются, а сам ультиматум автоматически становится менее страшным. Впрочем, мы уже знаем, что "жесткие сроки" были назначены почти случайно и дело не в конкретной дате на этой неделе, а в том, чтобы Зеленский согласился на вывод ВСУ. Если процесс переговоров должен затянуться, значит он затянется.Впрочем, американская газета Washington Post заявила, что США по-прежнему грозят Киеву остановкой военных поставок, если мирное соглашение не будет заключено в ближайшие сроки."Украинцам было донесено, что есть возможность для переговоров. Тем не менее, Вашингтон также ясно дал понять, что хочет скорейшего соглашения и что угроза приостановки американской помощи крайне серьёзна", — сказал газете американский чиновник.Ответ на вопрос, на что реально готов Трамп ради прекращения войны появится по итогам его личной встречи с Зеленским. Продавит ли он свой мирный план без существенных изменений? Выполнит ли свой ультиматум, если Украина откажется от такого плана? В первом случае война может закончиться очень быстро. Во втором Украина окажется без поддержки и через некоторое время все равно будет вынуждена идти на мировую, но, возможно, уже без Зеленского. Есть и третий вариант — Трамп приготовит свое классическое TACO (Trump always chicken out — Трамп всегда дает заднюю) и война продолжится так, как и шла. Правда все равно в новых условиях, когда у Европы нет денег, а у Украины есть Миндич-гейт."Неужели в мирных переговорах между Россией и Украиной действительно достигнут значительный прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, действительно происходит что-то хорошее", — написал Трамп."Что-то хорошее" сейчас зависит только от него самого.О политической ситуации в Соединенных Штатах, которая может повлиять на результаты переговоров, — в материале "Кристофер Хелали: Неоконсервативная идеология холодной войны все еще доминирует в США".

