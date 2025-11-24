https://ukraina.ru/20251124/seans-zapugivaniya--pochemu-kievu-ne-strashno-1072093150.html

Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно?

Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно?

По сообщению The Guardian, временный поверенный в делах США в Киеве Джулия Дэвис на встрече с участием представителей стран НАТО и министра армии США Дэна Дрисколла сообщила, что, если Киев не согласиться на предложения Трампа, "соглашение не станет лучше, а станет только хуже". Пугание не получилось – никто не испугался

Насколько мы можем понять, заявление Дэвис – не просто ляп некомпетентного дипломата, а общая позиция американской администрации.Тут всё просто – Трамп видит в договорённостях о завершении войны "сделку", а условия сделки должны быть предельно выгодны. Естественно, получить всё ни одна сторона не может, а значит обеим сторонам придётся идти на уступки. Но затягивание принятия сделки ухудшает условия для той стороны, которая затягивает. А худшие условия – меньшая прибыль…Такое вот примерно послание.Почему же оно не сработало и не может сработать? Этому есть несколько причин.Во-первых, даже в рамках логики "сделки" не всё так просто и однозначно, прежде всего потому, что непонятно – кто же с точки зрения Трампа затягивает её принятие?Трамп неоднократно повторял, что он очень разочарован российской стороной – у него отличные отношения, у него замечательные встречи, но после этих встреч ничего не происходит.Вот украинская сторона из этого и исходит – раз Трамп считает, что это российская сторона затягивает переговоры, то условия сделки будут ухудшаться именно для России, а не для Украины.Вывод делается вполне логичный – Украина должна затягивать переговоры, чтобы ухудшить условия для России. Чем, собственно, Украина и занимается – активно участвует в переговорах, выдвигая (при поддержке европейских союзников) требования, которые неприемлемы не только для России, но даже и для США, подводя Трампа к мысли, что это именно Россия затягивает переговоры (главное, конечно, не выйти на самого Трампа – а то совсем уж неудобно получится).Во-вторых, Зеленский, в отличие от Трампа, не мыслит в рамках "сделки". У него вообще другие приоритеты и проблемы.Трамп почему-то считает, что Зеленский хочет прекратить войну. Определённая логика в этом есть – Зеленский, возможно, и не отказался бы от прекращения войны, но на своих условиях – он должен быть по возможности полным победителем.Ему мало сохранения украинской государственности (уж он-то отлично понимает, что ей ничего не угрожает). Ему нужны явные внешнеполитические успехи (выступление в ЕС и НАТО) и отсутствие уступок во внутренней политике (отказ от ограничений армии, сохранение русофобской политики – продолжение которой американским планом подразумевается). Отметим, что вопрос о немедленном возвращении границ 1991 года с повестки дня снят – Зеленскому, так же как ЕС и США, нужно поддержание статуса вялотекущего конфликта, который оправдывал бы и сохранение фактической диктатуры, и непрерывный поток финансовой и военной помощи.Принятие соглашения, которое действительно прекратит войну и обеспечит безопасность России, для Зеленского будет означать политическую, а возможно и физическую смерть – радикалы ему не простят, а власть он не удержит из-за отсутствия денег. Очевидно, что Трамп не захочет, да и не сможет гарантировать сохранение власти Зеленского.В-третьих, у Трампа не так много возможностей давить на Зеленского.Прекратить войну просто – достаточно прекратить военную помощь киевскому режиму. СМИ, вроде бы, робко заговорили о возможности такого сценария, но быстро заткнулись.Почему – понятно.Трамп руководствуется ложным посылом, о том, что можно окончить проигранную Украиной войну как-то так, чтобы проигрыш не был очевиден по крайней мере вовне страны. Пока он мыслит в таком ключе, вряд ли у него что-то получится (хотя ничего невозможного нет – если бы речь шла о российско-украинском конфликте, то… он бы не начался).Трамп сначала презентовал переход к опосредованному, через европейские страны и структуры НАТО, влиянию на ход конфликта. А потом уже пошли слухи о том, что США могут отказаться от военной помощи, а это надо срочно пресечь – и так после презентации "плана Трампа" упали акции американских военных компаний.Думаем, что Зеленский серьёзно к той угрозе и не относился.Другое дело, те пункты, в которых Зеленский реально продемонстрировал свою слабость.Зеленский боится Майдана – клоунский "картонный майдан", который не надо было даже разгонять – просто проигнорировать (как Порошенко* в своё время поступил с "михомайданом"). Но нет, Зеленский испугался и пошёл на уступки.Зеленский боится антикоррупционных расследований – достаточно посмотреть на его истеричную реакцию на дело Миндича. Это при том, что дело готовило НАБУ, а значит судебные перспективы его в высшей степени смутные (собственно, "детективы НАБУ" в дорогущих тактических носках даже не смогли установить, понесло ли государство какой-то ущерб из-за махинаций вокруг "Энергоатома").Но, опять же, первый инструмент слишком мощный, а второй… Ну не будет же НАБУ рыть под самого Зеленского или Ермака (под Ермака роют, но вряд ли в расчёте на то, чтобы его свалить – слишком непредсказуемыми будут последствия). В общем, это всё вроде ядерного оружия – грозить можно – использовать нельзя.Так что пугать Зеленского Трампу нечем. Зеленский давлению уступает, но ровно в той степени, в которой ему это выгодно. Он продолжает свою игру, демонстрируя "готовность к переговорам", манипулируя своими союзниками и каждый раз переигрывая Трампа.Сейчас вот, например, подготовленный с участием европейских союзников план в Москву, в общем-то, везти и смысла нет – даже оригинальный план Трампа в России нещадно критикуется. И тут же опять всплыла "гениальная" идея поставок Киеву "Томагавков" – в качестве средства "сдерживания"…P.S.: Вспомнилась написанная в сентябре 1917 года статья В.И. Ленина "Пугают гражданской войной". Ключевая цитата:"Начало гражданской войны со стороны пролетариата обнаружило силу, сознательность, почвенность, рост и упорство движения. Начало гражданской войны со стороны буржуазии никакой силы, никакой сознательности масс, никакой почвенности, никаких шансов на победу не обнаружило".Нечего нас гражданской войной пугать – мы сами кого хошь запугаем… И ведь прав был…Вот и в этом случае – лучше бы Трамп более старательно боялся Зеленского и его союзников. Он их, похоже, всерьёз не воспринимает, а зря…* Признан в России членом экстремистского сообщества.О борьбе вокруг плана Трампа можно прочитать в статье Павла Котова "Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы".

