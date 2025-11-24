Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно? - 24.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251124/seans-zapugivaniya--pochemu-kievu-ne-strashno-1072093150.html
Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно?
Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно? - 24.11.2025 Украина.ру
Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно?
По сообщению The Guardian, временный поверенный в делах США в Киеве Джулия Дэвис на встрече с участием представителей стран НАТО и министра армии США Дэна Дрисколла сообщила, что, если Киев не согласиться на предложения Трампа, "соглашение не станет лучше, а станет только хуже". Пугание не получилось – никто не испугался
2025-11-24T16:46
2025-11-24T17:10
мнения
россия
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
нато
набу
ес
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089749_0:23:1042:609_1920x0_80_0_0_437d8b850234980c830ef591864a248f.jpg
Насколько мы можем понять, заявление Дэвис – не просто ляп некомпетентного дипломата, а общая позиция американской администрации.Тут всё просто – Трамп видит в договорённостях о завершении войны "сделку", а условия сделки должны быть предельно выгодны. Естественно, получить всё ни одна сторона не может, а значит обеим сторонам придётся идти на уступки. Но затягивание принятия сделки ухудшает условия для той стороны, которая затягивает. А худшие условия – меньшая прибыль…Такое вот примерно послание.Почему же оно не сработало и не может сработать? Этому есть несколько причин.Во-первых, даже в рамках логики "сделки" не всё так просто и однозначно, прежде всего потому, что непонятно – кто же с точки зрения Трампа затягивает её принятие?Трамп неоднократно повторял, что он очень разочарован российской стороной – у него отличные отношения, у него замечательные встречи, но после этих встреч ничего не происходит.Вот украинская сторона из этого и исходит – раз Трамп считает, что это российская сторона затягивает переговоры, то условия сделки будут ухудшаться именно для России, а не для Украины.Вывод делается вполне логичный – Украина должна затягивать переговоры, чтобы ухудшить условия для России. Чем, собственно, Украина и занимается – активно участвует в переговорах, выдвигая (при поддержке европейских союзников) требования, которые неприемлемы не только для России, но даже и для США, подводя Трампа к мысли, что это именно Россия затягивает переговоры (главное, конечно, не выйти на самого Трампа – а то совсем уж неудобно получится).Во-вторых, Зеленский, в отличие от Трампа, не мыслит в рамках "сделки". У него вообще другие приоритеты и проблемы.Трамп почему-то считает, что Зеленский хочет прекратить войну. Определённая логика в этом есть – Зеленский, возможно, и не отказался бы от прекращения войны, но на своих условиях – он должен быть по возможности полным победителем.Ему мало сохранения украинской государственности (уж он-то отлично понимает, что ей ничего не угрожает). Ему нужны явные внешнеполитические успехи (выступление в ЕС и НАТО) и отсутствие уступок во внутренней политике (отказ от ограничений армии, сохранение русофобской политики – продолжение которой американским планом подразумевается). Отметим, что вопрос о немедленном возвращении границ 1991 года с повестки дня снят – Зеленскому, так же как ЕС и США, нужно поддержание статуса вялотекущего конфликта, который оправдывал бы и сохранение фактической диктатуры, и непрерывный поток финансовой и военной помощи.Принятие соглашения, которое действительно прекратит войну и обеспечит безопасность России, для Зеленского будет означать политическую, а возможно и физическую смерть – радикалы ему не простят, а власть он не удержит из-за отсутствия денег. Очевидно, что Трамп не захочет, да и не сможет гарантировать сохранение власти Зеленского.В-третьих, у Трампа не так много возможностей давить на Зеленского.Прекратить войну просто – достаточно прекратить военную помощь киевскому режиму. СМИ, вроде бы, робко заговорили о возможности такого сценария, но быстро заткнулись.Почему – понятно.Трамп руководствуется ложным посылом, о том, что можно окончить проигранную Украиной войну как-то так, чтобы проигрыш не был очевиден по крайней мере вовне страны. Пока он мыслит в таком ключе, вряд ли у него что-то получится (хотя ничего невозможного нет – если бы речь шла о российско-украинском конфликте, то… он бы не начался).Трамп сначала презентовал переход к опосредованному, через европейские страны и структуры НАТО, влиянию на ход конфликта. А потом уже пошли слухи о том, что США могут отказаться от военной помощи, а это надо срочно пресечь – и так после презентации "плана Трампа" упали акции американских военных компаний.Думаем, что Зеленский серьёзно к той угрозе и не относился.Другое дело, те пункты, в которых Зеленский реально продемонстрировал свою слабость.Зеленский боится Майдана – клоунский "картонный майдан", который не надо было даже разгонять – просто проигнорировать (как Порошенко* в своё время поступил с "михомайданом"). Но нет, Зеленский испугался и пошёл на уступки.Зеленский боится антикоррупционных расследований – достаточно посмотреть на его истеричную реакцию на дело Миндича. Это при том, что дело готовило НАБУ, а значит судебные перспективы его в высшей степени смутные (собственно, "детективы НАБУ" в дорогущих тактических носках даже не смогли установить, понесло ли государство какой-то ущерб из-за махинаций вокруг "Энергоатома").Но, опять же, первый инструмент слишком мощный, а второй… Ну не будет же НАБУ рыть под самого Зеленского или Ермака (под Ермака роют, но вряд ли в расчёте на то, чтобы его свалить – слишком непредсказуемыми будут последствия). В общем, это всё вроде ядерного оружия – грозить можно – использовать нельзя.Так что пугать Зеленского Трампу нечем. Зеленский давлению уступает, но ровно в той степени, в которой ему это выгодно. Он продолжает свою игру, демонстрируя "готовность к переговорам", манипулируя своими союзниками и каждый раз переигрывая Трампа.Сейчас вот, например, подготовленный с участием европейских союзников план в Москву, в общем-то, везти и смысла нет – даже оригинальный план Трампа в России нещадно критикуется. И тут же опять всплыла "гениальная" идея поставок Киеву "Томагавков" – в качестве средства "сдерживания"…P.S.: Вспомнилась написанная в сентябре 1917 года статья В.И. Ленина "Пугают гражданской войной". Ключевая цитата:"Начало гражданской войны со стороны пролетариата обнаружило силу, сознательность, почвенность, рост и упорство движения. Начало гражданской войны со стороны буржуазии никакой силы, никакой сознательности масс, никакой почвенности, никаких шансов на победу не обнаружило".Нечего нас гражданской войной пугать – мы сами кого хошь запугаем… И ведь прав был…Вот и в этом случае – лучше бы Трамп более старательно боялся Зеленского и его союзников. Он их, похоже, всерьёз не воспринимает, а зря…* Признан в России членом экстремистского сообщества.О борьбе вокруг плана Трампа можно прочитать в статье Павла Котова "Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы".
https://ukraina.ru/20251121/amerikanskiy-mirnyy-plan-po-ukraine-zachem-tramp-v-ocherednoy-raz-podstavlyaetsya-1071981637.html
https://ukraina.ru/20251124/1072063927.html
https://ukraina.ru/20251022/est-li-u-vas-plan-mister-tramp--1070498332.html
россия
киев
сша
майдан
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089749_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_57697b5d92e599144747d1259bc6a89f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, россия, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато, набу, ес, переговоры по украине 2025, план, майдан, война, запад, виола дэвис, русофобия, замороженные активы, петр порошенко, тимур миндич, андрей ермак
Мнения, Россия, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, НАБУ, ЕС, переговоры по Украине 2025, план, Майдан, война, Запад, Виола Дэвис, Русофобия, замороженные активы, Петр Порошенко, Тимур Миндич, Андрей Ермак

Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно?

16:46 24.11.2025 (обновлено: 17:10 24.11.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
По сообщению The Guardian, временный поверенный в делах США в Киеве Джулия Дэвис на встрече с участием представителей стран НАТО и министра армии США Дэна Дрисколла сообщила, что, если Киев не согласиться на предложения Трампа, "соглашение не станет лучше, а станет только хуже". Пугание не получилось – никто не испугался
Насколько мы можем понять, заявление Дэвис – не просто ляп некомпетентного дипломата, а общая позиция американской администрации.
Тут всё просто – Трамп видит в договорённостях о завершении войны "сделку", а условия сделки должны быть предельно выгодны. Естественно, получить всё ни одна сторона не может, а значит обеим сторонам придётся идти на уступки. Но затягивание принятия сделки ухудшает условия для той стороны, которая затягивает. А худшие условия – меньшая прибыль…
Такое вот примерно послание.
Почему же оно не сработало и не может сработать? Этому есть несколько причин.
Во-первых, даже в рамках логики "сделки" не всё так просто и однозначно, прежде всего потому, что непонятно – кто же с точки зрения Трампа затягивает её принятие?
Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
21 ноября, 15:36
Американский "мирный план" по Украине. Зачем Трамп в очередной раз подставляется20 ноября игра Дональда Трампа в связи со "сделкой" вокруг мирного соглашения на Украине стала проясняться. На настоящий момент американская сторона взяла на себя обязательство договориться о параметрах соглашения с Украиной, а потом повезти результаты в Москву. Мнение Европы не учитывается – она согласится на то, на что согласится Зеленский
Трамп неоднократно повторял, что он очень разочарован российской стороной – у него отличные отношения, у него замечательные встречи, но после этих встреч ничего не происходит.
Вот украинская сторона из этого и исходит – раз Трамп считает, что это российская сторона затягивает переговоры, то условия сделки будут ухудшаться именно для России, а не для Украины.
Вывод делается вполне логичный – Украина должна затягивать переговоры, чтобы ухудшить условия для России. Чем, собственно, Украина и занимается – активно участвует в переговорах, выдвигая (при поддержке европейских союзников) требования, которые неприемлемы не только для России, но даже и для США, подводя Трампа к мысли, что это именно Россия затягивает переговоры (главное, конечно, не выйти на самого Трампа – а то совсем уж неудобно получится).
Во-вторых, Зеленский, в отличие от Трампа, не мыслит в рамках "сделки". У него вообще другие приоритеты и проблемы.
Трамп почему-то считает, что Зеленский хочет прекратить войну. Определённая логика в этом есть – Зеленский, возможно, и не отказался бы от прекращения войны, но на своих условиях – он должен быть по возможности полным победителем.
Ему мало сохранения украинской государственности (уж он-то отлично понимает, что ей ничего не угрожает). Ему нужны явные внешнеполитические успехи (выступление в ЕС и НАТО) и отсутствие уступок во внутренней политике (отказ от ограничений армии, сохранение русофобской политики – продолжение которой американским планом подразумевается). Отметим, что вопрос о немедленном возвращении границ 1991 года с повестки дня снят – Зеленскому, так же как ЕС и США, нужно поддержание статуса вялотекущего конфликта, который оправдывал бы и сохранение фактической диктатуры, и непрерывный поток финансовой и военной помощи.
Принятие соглашения, которое действительно прекратит войну и обеспечит безопасность России, для Зеленского будет означать политическую, а возможно и физическую смерть – радикалы ему не простят, а власть он не удержит из-за отсутствия денег. Очевидно, что Трамп не захочет, да и не сможет гарантировать сохранение власти Зеленского.
В-третьих, у Трампа не так много возможностей давить на Зеленского.
Прекратить войну просто – достаточно прекратить военную помощь киевскому режиму. СМИ, вроде бы, робко заговорили о возможности такого сценария, но быстро заткнулись.
Почему – понятно.
Трамп руководствуется ложным посылом, о том, что можно окончить проигранную Украиной войну как-то так, чтобы проигрыш не был очевиден по крайней мере вовне страны. Пока он мыслит в таком ключе, вряд ли у него что-то получится (хотя ничего невозможного нет – если бы речь шла о российско-украинском конфликте, то… он бы не начался).
Трамп сначала презентовал переход к опосредованному, через европейские страны и структуры НАТО, влиянию на ход конфликта. А потом уже пошли слухи о том, что США могут отказаться от военной помощи, а это надо срочно пресечь – и так после презентации "плана Трампа" упали акции американских военных компаний.
‼ Фундаментальных отличий между американским планом из 28 пунктов и европейским из 24 не существует - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
03:14
"Должна капитулировать": фундаментальных отличий между планами Трампа и ЕС не существуетФундаментальных отличий между американским планом урегулирования конфликта на Украине из 28 пунктов и европейским из 24 пунктов не существует. Об этом в ночь на 24 ноября сообщает телеграм-канал Украина.ру
Думаем, что Зеленский серьёзно к той угрозе и не относился.
Другое дело, те пункты, в которых Зеленский реально продемонстрировал свою слабость.
Зеленский боится Майдана – клоунский "картонный майдан", который не надо было даже разгонять – просто проигнорировать (как Порошенко* в своё время поступил с "михомайданом"). Но нет, Зеленский испугался и пошёл на уступки.
Зеленский боится антикоррупционных расследований – достаточно посмотреть на его истеричную реакцию на дело Миндича. Это при том, что дело готовило НАБУ, а значит судебные перспективы его в высшей степени смутные (собственно, "детективы НАБУ" в дорогущих тактических носках даже не смогли установить, понесло ли государство какой-то ущерб из-за махинаций вокруг "Энергоатома").
Но, опять же, первый инструмент слишком мощный, а второй… Ну не будет же НАБУ рыть под самого Зеленского или Ермака (под Ермака роют, но вряд ли в расчёте на то, чтобы его свалить – слишком непредсказуемыми будут последствия). В общем, это всё вроде ядерного оружия – грозить можно – использовать нельзя.
Так что пугать Зеленского Трампу нечем. Зеленский давлению уступает, но ровно в той степени, в которой ему это выгодно. Он продолжает свою игру, демонстрируя "готовность к переговорам", манипулируя своими союзниками и каждый раз переигрывая Трампа.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2025
22 октября, 16:16
Есть ли у вас план, мистер Трамп? Киевский международный институт социологии опубликовал график отношения украинцев к поддержке со стороны США. Напоминает графическое отражение "собачьего вальса" – граждане пытаются уследить за пунктирным графиком американского миротворчества и утрачивают представление о реальности, в украинских условиях – и без того неопределённое
Сейчас вот, например, подготовленный с участием европейских союзников план в Москву, в общем-то, везти и смысла нет – даже оригинальный план Трампа в России нещадно критикуется. И тут же опять всплыла "гениальная" идея поставок Киеву "Томагавков" – в качестве средства "сдерживания"…
P.S.: Вспомнилась написанная в сентябре 1917 года статья В.И. Ленина "Пугают гражданской войной". Ключевая цитата:
"Начало гражданской войны со стороны пролетариата обнаружило силу, сознательность, почвенность, рост и упорство движения. Начало гражданской войны со стороны буржуазии никакой силы, никакой сознательности масс, никакой почвенности, никаких шансов на победу не обнаружило".
Нечего нас гражданской войной пугать – мы сами кого хошь запугаем… И ведь прав был…
Вот и в этом случае – лучше бы Трамп более старательно боялся Зеленского и его союзников. Он их, похоже, всерьёз не воспринимает, а зря…
* Признан в России членом экстремистского сообщества.
О борьбе вокруг плана Трампа можно прочитать в статье Павла Котова "Украина за неделю. Из Киева транзитом через Женеву: каким план Трампа доедет до Москвы".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
МненияРоссияКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОНАБУЕСпереговоры по Украине 2025планМайданвойнаЗападВиола ДэвисРусофобиязамороженные активыПетр ПорошенкоТимур МиндичАндрей Ермак
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Европа в ярости: Вашингтон и Москва договариваются за спиной у Брюсселя. Итоги 24 ноября
17:59Орбан: итоги саммита ЕС подтверждают стремление лидеров к продолжению конфликта на Украине
17:44Подготовка к большой войне. Во Франции введут добровольную военную службу
17:23"Мирного плана Трампа больше нет": на Украине заявили о пересмотре позиций
17:15Комбат ВСУ ликвидирован в зоне СВО — Котенок
17:11Боится картонного Майдана: Стоякин о том, как Трамп давит на Зеленского
17:03"Красные линии" Украины: Киев отвечает на план Трампа
17:01Трамп не вдаётся в детали, а Киев узнал обо всём раньше: любопытные детали мирного плана США по Украине
16:49Хаос в Белом доме, равнодушие Трампа, мировая журналистская мафия: что в мире говорят про план США
16:46Сеанс запугивания – почему Киеву не страшно?
16:44Таймлайн: Как план Трампа по Украине привел к одному из самых тяжелых моментов для киевского режима
16:22"Возможно, происходит что-то хорошее". О результатах Женевы и перспективах прекращения войны
16:12Украинских пограничников отправляют на фронт под конвоем
16:09Военный эксперт Михаил Поликарпов: ВСУ сдадут Северск, но за Гуляйполе будут цепляться как за Мирноград
16:02План войны лично для Зеленского. У недопрезидента Украины нет выбора – он должен уйти
15:56Из огня да в полымя. Как на Украине Зеленский планирует "лечить" демографическую катастрофу
15:50Украинцев готовят к "партии войны": в новую Раду могут пройти только сторонники бескомпромиссной линии
15:48Путин и Эрдоган договорились по Украине: подробности
15:42ВСУ контратакуют в надежде сдержать натиск армии РФ: фронтовая сводка с Краснолиманского направления
15:35Лукашенко выразил надежду на то, что конфликт на Украине скоро завершится. Главное к этому часу
Лента новостейМолния