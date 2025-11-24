https://ukraina.ru/20251124/mirnyy-plan-po-amerikanski-kiev-uchitsya-radovatsya-bez-nato-i-kryma-khronika-sobytiy-na-utro-24-1072077477.html

Мирный план "по-американски": Киев учится радоваться без НАТО и Крыма. Хроника событий на утро 24 ноября

По итогам переговоров в Женеве делегации США и Украины объявили о создании "обновленных и усовершенствованных рамок мирного урегулирования". Между тем коррупционные скандалы на Украине ведут Киев к окончательному коллапсу украинской государственности

Мирный поезд тронулся: США и Украина спешно "апгрейдят" соглашениеВ понедельник, 24 ноября, стало известно, что американская делегация рассчитывает провести отдельные переговоры с представителями РФ для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации США. Согласно информации канала, Вашингтон намерен организовать прямые консультации с российской стороной в рамках усилий по поиску путей деэскалации. "Чиновник из США сообщил... американская делегация планирует провести отдельную встречу с российской делегацией", — передает телеканал. В сообщении ABC отмечается, что подробности о возможном времени и месте проведения такой встречи пока не раскрываются. Между тем Европейский Союз втайне разрабатывает сценарии на случай, если Соединенные Штаты под руководством потенциального президента Дональда Трампа прекратят военную и финансовую поддержку Украины. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. "Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся", — заявил собеседник издания, комментируя возможную смену политического курса в Вашингтоне. Публикация появилась на фоне очередных резких заявлений Дональда Трампа в адрес украинских властей. Накануне американский лидер назвал их "неблагодарными", при этом поставив в кавычки само слово "руководство". Трамп, однако, не уточнил, относится ли его критика к мирным усилиям Киева или к получаемой им международной помощи. Эти сигналы перекликаются с недавним сообщением газеты The Washington Post, которая, ссылаясь на свои источники, написала, что администрация экс-президента США Джо Байдена в частном порядке предупреждает Украину о риске полного прекращения американской военной поддержки в случае отказа Киева от мирного плана, продвигаемого Вашингтоном. Одновременно с этим издание Financial Times отметило, что европейские страны в срочном порядке пытаются разработать встречное предложение к мирному плану США по урегулированию на Украине. Как отметил собеседник издания, дипломаты в ближайшую неделю ожидают серии интенсивных консультаций по этому вопросу. Встречи пройдут между ключевыми европейскими игроками — Францией, Германией и Великобританией. К переговорам могут присоединиться генеральный секретарь НАТО, а также лидеры Польши и Финляндии. Вашингтон в свою очередь выступил с официальным заявлением, в котором подчеркивается, что США и Украина завершили работу над обновлённым проектом мирного соглашения. О достижении договорённостей по итогам встречи делегаций в Женеве сообщила пресс-служба Белого дома. В совместном заявлении сторон отмечается, что переговоры носили конструктивный характер и позволили добиться значительного прогресса в согласовании позиций. Сторонам также удалось определить четкие дальнейшие шаги на дипломатической трассе. Ключевым пунктом документа стала договорённость о продолжении интенсивной работы над совместными предложениями в ближайшие дни. При этом подчёркивается, что окончательные решения в рамках этого проекта будут приниматься президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Как сообщили в Белом доме, украинские представители на переговорах в Женеве подтвердили, что текущий проект мирного плана "отвечает интересам их страны".Также в публикациях СМИ отмечается, что по итогам многосторонних переговоров в Женеве США и Украина рассматривают возможность организации визита Зеленского в Вашингтон. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированные источники. Как уточняют осведомлённые лица, окончательное решение о поездке украинского политика будет напрямую зависеть от результатов и прогресса, достигнутого на встрече американской и украинской делегаций в Швейцарии. Кроме того, по данным канала, одним из возможных следующих шагов в дипломатическом процессе станет визит нового спецпосланника США по Украине Дэна Дрисколла. Как отмечает источник CBS News, Дрисколл может направиться в Российскую Федерацию для встречи с официальными лицами либо провести переговоры с российской стороной на нейтральной территории. Пушилин ставит диагноз: "Коррупционная лихорадка" добивает УкраинуНачало антикоррупционного расследования на Украине не является случайным и связано с оказанием давления на Владимира Зеленского со стороны Запада на фоне обсуждения мирных инициатив. С таким заявлением в интервью агентству РИА Новости выступил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Комментируя вопрос о том, является ли расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) "сигналом" для украинского политика от его кураторов, Пушилин отметил, что совпадение по времени с появлением в прессе "вариаций мирных соглашений" выглядит неслучайным. Пушилин выразил уверенность, что у Запада есть все механизмы для воздействия на Зеленского, и ключевое решение о том, насколько сильно его будут "дожимать", может быть принято на высшем политическом уровне, в том числе в Соединенных Штатах Америки. "Загонять до конца или не загонять Зеленского — это решение будет приниматься, наверное, чуть позже", — резюмировал свою мысль глава ДНР.Кроме того, Пушилин заявил, что коррупционные скандалы на Украине, в частности в энергетической сфере, могут привести к окончательному коллапсу украинской государственности. Отвечая на вопрос, следит ли он за расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Пушилин заявил, что происходящее в стране закономерно. Он напомнил, что, по его мнению, к госперевороту 2014 года в Киеве также привела коррупция. Ондобавил, что, хотя существует несколько вариантов развития событий, общий сценарий является предсказуемым. При этом ключевое решение о дальнейшей судьбе Украины будет, по его словам, принято за пределами самого государства. "Точно не на Украине будет приниматься решение, как это будет все развиваться", — подчеркнул глава ДНР.Фронтовая сводка Дежурные расчеты противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. По информации военного ведомства, большая часть дронов была нейтрализована над приграничными регионами. Над Белгородской областью сбили 45 беспилотников, над Краснодарским краем — девять, над Воронежской областью — четыре. Еще семь дронов были уничтожены над территорией Нижегородской области. Кроме того, над акваториями Черного и Азовского морей было перехвачено 20 и 8 беспилотников соответственно. В связи с угрозой применения беспилотников утром 24 ноября власти ряда регионов ввели режим "беспилотной опасности". Он был объявлен на всей территории Татарстана, а также в Ульяновской, Ивановской, Пензенской, Ярославской, Воронежской областях и в Мордовии. Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. Из его публикации стало известно, что подразделения российской армии продолжают наступательные действия на ключевых участках линии соприкосновения. По данным на утро понедельника, успехи достигнуты на северском, запорожском, харьковском и днепропетровском направлениях. На Северском направлении войска установили контроль над более чем половиной населенного пункта Ямполь. В Северске продолжается продвижение в центральной и восточной частях города, в то время как на юге идет активная зачистка при поддержке беспилотников. На Запорожском направлении в районе Приморского российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время в Степногорске продолжаются крайне тяжелые бои, где продвижение осложнено массовым применением противником беспилотных летательных аппаратов. Харьковское направление характеризуется наступлением российских сил по всей линии фронта. Войска выбивают противника из опорных пунктов и ведут зачистку освобожденных территорий, при этом бои идут на всех участках. На Днепропетровском направлении сообщается об освобождении населенных пунктов Волчье и Гай.

